개발자를 위한 새로운 소식: 2022년 요약
Akamai는 2022년에 다수의 개발자 뉴스를 공유했습니다. 이 게시물에서는 2022년의 주요 뉴스를 한 번에 확인할 수 있습니다.
이번 호의 주요 내용
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
Terraform CLI 업데이트로 어떤 변경 사항이 릴리스되었는지 알아보세요.
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최신 기사 및 비디오
Akamai의 Ludum Dare 51 게임 잼 후원에 대해 자세히 알아보세요
새로운 문서 사이트가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요
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커뮤니티 주요 뉴스
복셀 아트 콘테스트에 대해 읽어보세요
- 개발자 뉴스 및 리소스를 찾을 수 있는 곳을 알아보세요
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개발자 릴리스: 툴 및 리소스
Terraform CLI 업데이트
멀티벤더 인프라 관리를 위한 환상적인 툴인 Terraform CLI를 2022년에 여러 차례 업데이트했습니다. V0.9.0을 사용해 기존 Akamai 애플리케이션 보안 설정을 Terraform에 쉽게 내보낼 수 있었습니다. 이 업데이트 덕분에 이제 간단한 명령을 사용해 모든 전송, 애플리케이션 보안, DNS 설정을 내보낼 수 있으므로 수동 내보내기 문제를 줄일 수 있습니다.
마이크 엘리슨(Mike Elissen)이 Akamai Terraform CLI를 사용해 create-appsec으로 설정을 빠르게 내보내는 방법을 설명하는 비디오를 확인하세요.
Terraform CLI v1.0.0의 릴리스로 출력 설정의 서식을 만드는 기능이 개선되고 DNS 지원이 추가되었습니다. v1.1.1에서 v1.3.0으로 릴리스되며 발생한 변경 사항 중 일부는 다음과 같습니다.
CPS: 리소스 및 데이터 소스와 함께 DV 등록 또는 써드파티 등록을 내보내는 새로운 export-cps 명령
PAPI: 리소스 및 데이터 소스와 함께 Property Manager Include를 내보내는 새 하위 명령 및 내보내고 있는 Property를 참조하는 Property Manager Include에 대한 리소스 및 데이터 원본을 내보내는 새 플래그
자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하세요.
➡️ 자세히 알아보기: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases
최신 기사 및 비디오
Ludum Dare 51
Akamai는 올해 최신 Ludum Dare 게임 잼을 후원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. Akamai는 클라우드 컴퓨팅 Linode를 활용해 사용자 경험을 개선하고 속도를 높이는 데 기여했습니다.
Developer's Edge 특별 에피소드에서 ldjam.com 소유자이자 Ludum Dare의 공동 창립자인 마이크 카스프르작(Mike Kasprzak)이 Ludum Dare의 마법과 이를 운영하는 방법에 대해 설명합니다.
마이크 엘리슨(Mike Elissen)은 Build, Deliver & Secure 시리즈에서 세계에서 가장 긴 게임 잼 경쟁에 대해 이야기하고 Ludum Dare 인프라를 직접 구축하는 방법에 대해 설명합니다.
레퍼런스 아키텍처를 통해 Ludum Dare를 어떻게 실행했는지 확인하거나 Build, Deliver & Secure 비디오 시리즈를 통해 자세히 알아보세요.
➡️ 레퍼런스 아키텍처 보기
https://www.akamai.com/ko/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site
➡️ 시리즈 보기:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j
새로운 문서 사이트 출시
2022년 초에 새로운 문서 사이트를 공식적으로 출시했습니다. Akamai TechDocs는 새로운 기술 문서 종류로 개발자를 위해 특별히 설계된 직관적인 대화형 최신 기능을 제공합니다.
또한 사이트를 Akamai 네트워크에 보다 쉽게 온보딩할 수 있도록 새로운 자료도 소개했습니다.
홈페이지에는 다음에 대한 새로운 가이드가 3개 있습니다.
Akamai를 통한 첫 사이트 전송 - 이 튜토리얼은 Akamai 네트워크에 간단하고 안전한 사이트를 배포하는 과정을 자세히 설명합니다. 가능한 경우 각 단계에 걸리는 예상 시간을 제공합니다.
Akamai 소개 - 이 문서는 Akamai CDN의 작동 방식에 대한 배경 정보를 제공합니다. 캐싱, 보안 통신, 콘텐츠 흐름 같은 개념에 대해 설명합니다.
클라우드 기반 구축 - Linode의 Akamai 클라우드 컴퓨팅에 대해 개괄적으로 설명합니다. Linode 오리진 서버와 Akamai 전송 제품을 사용해 간단한 마이크로사이트를 만드는 과정을 자세히 설명합니다.
➡️ TechDocs에 대해 자세히 알아보기: https://www.akamai.com/ko/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs
➡️ 첫 번째 사이트 제공 방법 알아보기: https://techdocs.akamai.com/onboard/docs/get-started
➡️ Akamai 자세히 알아보기: https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome
➡️ 간단한 마이크로사이트 만드는 방법 알아보기: https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs
커뮤니티 주요 뉴스
복셀 아트 콘테스트
Akamai는 2022년 8월 게임에 대한 애정을 기념하기 위해 복셀 아트 콘테스트를 시작했습니다. 어린 시절 게임에 대한 추억을 쉽게 되살릴 수 있도록 하기 위해 복셀 아트 교사이자 디자이너인 자크 소아레스(Zach Soares)에게 게임 테마의 템플릿과 빌딩 블록 세트를 만들어 달라고 의뢰했습니다. Inspiring Game Scenes Contest의 일환으로 참가자는 템플릿을 사용해 자신만의 복셀 아트를 만들 수 있습니다 참가자들이 선보인 훌륭한 작품과 수상자 정보는 GitHub 리포지토리에서 찾을 수 있습니다.
또한 자크는 Developer’s Edge 비디오 시리즈의 에피소드에서 복셀 아트의 장점 및 개발자와 협력하는 방법에 대해 설명했습니다.
➡️ 콘테스트 우승자 보기: https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners
Akamai 개발자 사이트
Akamai 개발자 챔피언은 개발자가 Akamai와 협력할 때 성공을 위해 필요한 모든 툴을 갖출 수 있도록 하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 개발자 챔피언의 기여를 공유하기 위해 2022년 초에 개발자 챔피언 프로그램 페이지와 Credly 배지를 새롭게 출시했습니다. 프로그램 페이지에서는 챔피언의 전문 분야와 최근 기여도를 강조하므로 챔피언에 대해 더 자세히 알 수 있습니다.
Credly 배지는 챔피언 프로그램에 대한 기여도와 기간을 기준으로 부여되며 소셜 미디어에서 공유해 챔피언이 자신의 성과를 공개적으로 자랑할 수 있습니다.
2022년 10월 developer.akamai.com에서 새로운 사이트 전환을 완료한 이후 문서, 비디오, 이벤트, 블로그 등의 개발자 리소스를 제공하고 있습니다. 중요한 콘텐츠를 보존하기 위해 TechDocs 사이트와 Akamai 블로그로 문서와 튜토리얼을 이동했습니다.
➡️ 지금 새로운 사이트 탐색하기: https://www.akamai.com/ko/developer
➡️ 챔피언에 대해 자세히 알아보기: https://www.akamai.com/ko/developer/developer-champion-program
이상입니다!
직접 작성한 공유하고 싶은 기사, 툴, 코드 또는 기타 문서가 있으신가요? devrel@akamai.com으로 문의해 주시면, 개발자 커뮤니티에 소개해 드리겠습니다!