개발자를 위한 새로운 소식: 2022년 요약

Terraform CLI v1.0.0의 릴리스로 출력 설정의 서식을 만드는 기능이 개선되고 DNS 지원이 추가되었습니다. v1.1.1에서 v1.3.0으로 릴리스되며 발생한 변경 사항 중 일부는 다음과 같습니다.

CPS: 리소스 및 데이터 소스와 함께 DV 등록 또는 써드파티 등록을 내보내는 새로운 export-cps 명령

PAPI: 리소스 및 데이터 소스와 함께 Property Manager Include를 내보내는 새 하위 명령 및 내보내고 있는 Property를 참조하는 Property Manager Include에 대한 리소스 및 데이터 원본을 내보내는 새 플래그

자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하세요.

➡️ 자세히 알아보기: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases