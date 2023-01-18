Novedades para desarrolladores: Resumen de 2022
Hemos compartido muchas noticias de desarrolladores en 2022. Esta publicación es su oportunidad de ponerse al día con algunos de los momentos más destacados del año.
Aspectos destacados en este número
Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos
Descubra qué cambios se han publicado con las actualizaciones de la CLI de Terraform
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Últimos artículos y vídeos
Obtenga toda la información sobre el patrocinio de Akamai de la sesión de juegos Ludum Dare 51
Descubra cómo puede ayudarle nuestro nuevo sitio de documentación
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Aspectos destacados de la comunidad
Lea acerca de nuestro concurso de arte Voxel
- Averigüe dónde encontrar noticias y recursos para desarrolladores
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Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos
Actualizaciones de la CLI de Terraform
En 2022 actualizamos varias veces la CLI de Terraform, una herramienta fantástica para la gestión de infraestructuras de proveedores múltiples. La V0.9.0 facilitó la exportación de las configuraciones de seguridad de aplicaciones de Akamai existentes a Terraform. Gracias a la actualización, ahora puede exportar todas las configuraciones de entrega, seguridad de aplicaciones y DNS mediante un sencillo comando, lo que le ahorra el problema de una exportación manual.
Vea en este vídeo cómo Mike Elissen explica el uso de Akamai Terraform CLI para exportar rápidamente las configuraciones con create-appsec.
Con el lanzamiento de Terraform CLI v1.0.0, ha mejorado el formato de las configuraciones de salida y se ha añadido compatibilidad con DNS. Algunos de los cambios publicados con la v1.1.1 a 1.3.0 incluyen:
Para CPS: Un nuevo comando export-cps para exportar la inscripción de DV o la inscripción de terceros con recursos y fuentes de datos adjuntos
Para PAPI: Un nuevo subcomando para exportar Property Manager con recursos y fuentes de datos adjuntos y un nuevo indicador para exportar recursos y fuentes de datos para Property Manager que incluye a los que hace referencia la propiedad que se está exportando
Eche un vistazo a las notas de la versión para obtener más información.
➡️ Más información: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases
Últimos artículos y vídeos
Ludum Dare 51
Este año, Akamai se enorgullece de patrocinar la sesión de juegos más reciente de Ludum Dare. Ayudamos a acelerar y mejorar la experiencia del usuario gracias a Linode, Akamai Cloud Computing.
En un episodio especial de Developer's Edge, Mike Kasprzak, propietario de ldjam.com y cofundador de Ludum Dare, comparte algunas ideas sobre la magia de Ludum Dare y su funcionamiento.
En la serie Build, Deliver & Secure, Mike Elissen habla sobre la competición de la sesión de juegos más larga del mundo y explica cómo construir la infraestructura de Ludum Dare por uno mismo.
Consulte nuestra arquitectura de referencia para ver cómo hemos ayudado a ejecutar Ludum Dare o vea la serie de vídeos Build, Deliver & Secure para obtener más información.
➡️ Vea la arquitectura de referencia:
https://www.akamai.com/es/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site
➡️ Vea la serie:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j
Lanzamiento del nuevo sitio de documentación
A principios de 2022, lanzamos oficialmente un nuevo sitio de documentación. La nueva documentación técnica, Akamai TechDocs, proporciona funciones modernas, interactivas e intuitivas diseñadas específicamente para desarrolladores.
También hemos introducido nuevos materiales para ayudarle a incorporar sus sitios a la red de Akamai con mayor facilidad.
Detrás de la página de inicio hay tres nuevas guías sobre:
Distribución de su primer sitio con Akamai: este tutorial le guiará a través del proceso de implementación de un sitio sencillo y seguro en la red de Akamai. Siempre que sea posible, proporcionamos estimaciones del tiempo que tardará cada paso.
Introducción a Akamai: este documento proporciona información general sobre el funcionamiento de la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai. Describe conceptos como el almacenamiento en caché, las comunicaciones seguras y el flujo de contenido.
Basado en la nube: este breve artículo ofrece una descripción general de alto nivel de la informática en la nube de Akamai en Linode. Le guiará a través del proceso de creación de un micrositio sencillo mediante servidores de origen Linode y un producto de distribución de Akamai.
➡️ Más información sobre TechDocs: https://www.akamai.com/es/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs
➡️ Aprenda a entregar su primer sitio: https://techdocs.akamai.com/onboard/docs/get-started
➡️ Obtenga más información sobre Akamai: https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome
➡️ Lea cómo crear un micrositio sencillo: https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs
Aspectos destacados de la comunidad
Concurso de arte Voxel
Comenzamos agosto de 2022 con un concurso de arte Voxel para celebrar nuestra pasión por los videojuegos. Queríamos que te resultase fácil recuperar algunos de sus recuerdos de videojuegos de su infancia, así que encargamos a Zach Soares, un maestro y diseñador de arte Voxel, que creara un conjunto de plantillas y componentes básicos con temática de videojuegos. Como parte del Concurso de escenas de juegos inspiradoras, los participantes podrían utilizar una plantilla para crear su propio arte Voxel. Hemos visto algunas participaciones increíbles y los ganadores se encuentran en nuestro repositorio de GitHub.
También hablamos con Zach en un episodio de nuestra serie de vídeos Developer’s Edge, donde nos ilustró sobre los pros del arte Voxel y cómo trabaja con los desarrolladores.
➡️ Vea los ganadores del concurso: https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners
Sitio de desarrolladores de Akamai
Los abanderados del desarrollador (expertos desarrolladores) de Akamai están haciendo un gran trabajo para garantizar que dispone de todas las herramientas que necesita para tener éxito al trabajar con Akamai. Para compartir sus contribuciones con usted, lanzamos una nueva página del programa de abanderados del desarrollador e insignias de Credly a principios de 2022. La página del programa le permite conocer mejor a los expertos resaltando sus áreas de experiencia y contribuciones recientes.
Las insignias de Credly se asignan en función de las contribuciones y la permanencia en el programa y se pueden compartir en las redes sociales, de modo que los abanderados puedan celebrar públicamente sus logros.
Octubre de 2022 marcó el final del proceso de migración del sitio developer.akamai.com a un nuevo sitio que es ahora el lugar donde encontrar recursos de desarrollo, como documentación, vídeos, eventos, blogs y mucho más. Hemos migrado la documentación y los tutoriales al sitio de TechDocs y al blog de Akamai para conservar el contenido importante.
➡️ Explore el nuevo sitio ahora: https://www.akamai.com/es/developer
➡️ Más información sobre los campeones: https://www.akamai.com/es/developer/developer-champion-program
¡Y eso es todo!
¿Tiene un artículo, una herramienta, un código o algo que haya creado y que le gustaría compartir? Póngase en contacto con nosotros en devrel@akamai.com, para que podamos presentarlo a nuestra comunidad de desarrolladores.