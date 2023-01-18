Novedades para desarrolladores: Resumen de 2022

Con el lanzamiento de Terraform CLI v1.0.0, ha mejorado el formato de las configuraciones de salida y se ha añadido compatibilidad con DNS. Algunos de los cambios publicados con la v1.1.1 a 1.3.0 incluyen:

Para CPS: Un nuevo comando export-cps para exportar la inscripción de DV o la inscripción de terceros con recursos y fuentes de datos adjuntos

Para PAPI: Un nuevo subcomando para exportar Property Manager con recursos y fuentes de datos adjuntos y un nuevo indicador para exportar recursos y fuentes de datos para Property Manager que incluye a los que hace referencia la propiedad que se está exportando

Eche un vistazo a las notas de la versión para obtener más información.

➡️ Más información: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases