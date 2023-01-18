X
Akamai acquisisce LayerX, offrendo sicurezza end-to-end e controllo in tempo reale dell’uso dell’IA su qualsiasi browser. Visualizza dettagli
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery

Novità per gli sviluppatori: riepilogo 2022

Jessica Capuano Mora

scritto da

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

scritto da

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Nel 2022 abbiamo condiviso molte novità per gli sviluppatori. Questo post offre l'opportunità di conoscere alcuni dei momenti salienti dell'anno.

Nel 2022 abbiamo condiviso molte novità per gli sviluppatori. Questo post offre l'opportunità di conoscere alcuni dei momenti salienti dell'anno.

Argomenti messi in evidenza in questo numero

Release per sviluppatori: strumenti e risorse

Aggiornamenti della CLI di Terraform

Nel 2022 abbiamo aggiornato diverse volte la CLI di Terraform, uno strumento straordinario per la gestione dell'infrastruttura multivendor. La versione 0.9.0 ha semplificato l'esportazione delle configurazioni di sicurezza delle applicazioni Akamai esistenti in Terraform. Grazie all'aggiornamento, ora puoi esportare tutte le configurazioni di delivery, sicurezza delle applicazioni e DNS utilizzando un semplice comando, che elimina la necessità di un'esportazione manuale.

Dai un'occhiata a questo video in cui Mike Elissen spiega come utilizzare la CLI di Akamai Terraform per esportare rapidamente le tue configurazioni con create-appsec.

Esporta le configurazioni del sistema di sicurezza delle applicazioni di Akamai con Akamai Terraform CLI

La release della CLI Terraform versione 1.0.0 offre una formattazione migliorata delle configurazioni di output e l'aggiunta del supporto DNS. Alcune delle modifiche rilasciate dalla versione 1.1.1 alla 1.3.0 includono:

  • Per CPS: un nuovo comando export-cps per esportare la registrazione DV o la registrazione di terze parti con risorse e origini dati associate

  • Per PAPI: un nuovo sottocomando per esportare Property Manager Include con risorse e origini dati associate e un nuovo flag per esportare risorse e origini dati per Property Manager Include a cui fa riferimento la proprietà che viene esportata

Dai un'occhiata alle note di rilascio per maggiori dettagli.

➡️ Ulteriori informazioni: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases

Ultimi articoli e video

Ludum Dare 51

Quest'anno, Akamai è stata orgogliosa di sponsorizzare il recente concorso di sviluppo di videogiochi Ludum Dare. Abbiamo contribuito ad accelerare e migliorare le user experience sfruttando Linode, Akamai Cloud Computing.

In un episodio speciale di Developer's Edge, Mike Kasprzak, proprietario di ldjam.com e co-fondatore di Ludum Dare, condivide alcune informazioni sulla magia di Ludum Dare.

Ludum Dare: informazioni sulla sua magia

Nella serie Costruire, distribuire e proteggere, Mike Elissen parla del concorso di sviluppo di videogiochi più longevo al mondo e spiega come costruire autonomamente l'infrastruttura Ludum Dare.

Come costruire autonomamente l'infrastruttura Ludum Dare

Visualizza la nostra architettura di riferimento per scoprire come abbiamo aiutato a gestire Ludum Dare o guarda la serie di video Costruire, distribuire e proteggere per saperne di più.

➡️ Visualizza l'architettura di riferimento:

https://www.akamai.com/it/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site

➡️ Guarda la serie:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j

Lancio del nuovo sito per la documentazione

All'inizio del 2022, abbiamo lanciato ufficialmente un nuovo sito per la documentazione. La nuova documentazione tecnica, Akamai TechDocs, offre funzionalità moderne, interattive e intuitive progettate specificamente per gli sviluppatori.

Akamai TechDocs

Abbiamo anche introdotto nuovi materiali per aiutarti a inserire più facilmente i tuoi siti nella rete di Akamai.

La home page include tre nuove guide su:

  • Delivery del primo sito con Akamai: questo tutorial illustra il processo di implementazione di un sito semplice e sicuro sulla rete di Akamai. Ove possibile, forniamo stime del tempo necessario per ogni passaggio. 

  • Conoscere Akamai: questo documento fornisce informazioni di base su come funziona la CDN di Akamai. Sono descritti vari concetti come la memorizzazione nella cache, la sicurezza delle comunicazioni e il flusso di contenuti.

  • Basarsi sul cloud: questo breve articolo offre una panoramica di alto livello del cloud computing di Akamai su Linode. Viene illustrato il processo di creazione di un semplice microsito utilizzando i server di origine Linode e un prodotto per la delivery di Akamai.

➡️ Ulteriori informazioni su TechDocs: https://www.akamai.com/it/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs

➡️ Ulteriori informazioni sulla delivery del primo sito: https://techdocs.akamai.com/it/onboard/docs/get-started

➡️ Ulteriori informazioni su Akamai: https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome

➡️ Leggi come creare un microsito semplice: https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs

Argomenti della community

Concorso Voxel Art

Ad agosto 2022, abbiamo lanciato un concorso Voxel Art per celebrare la nostra passione per il gaming. Volevamo riportare in vita facilmente alcuni dei tuoi ricordi d'infanzia legati ai giochi, quindi abbiamo incaricato Zach Soares, insegnante e designer di Voxel Art, di creare una serie di modelli ed elementi fondamentali sul tema del gioco. Nell'ambito dell'Inspiring Game Scenes Contest, i partecipanti hanno potuto utilizzare un modello per creare la propria Voxel Art. Abbiamo osservato alcuni contributi straordinari e i vincitori sono disponibili sul nostro archivio GitHub.

In un episodio della nostra serie di video Developer's Edge, abbiamo anche parlato con Zach che ci ha illustrato i vantaggi della Voxel Art e il modo in cui lavora con gli sviluppatori.

Come creare capolavori dai dati

➡️ Visualizza i vincitori del concorso: https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners

Sito degli sviluppatori di Akamai

Gli Akamai Developer Champion stanno svolgendo un lavoro straordinario per assicurarsi di disporre di tutti gli strumenti necessari per avere successo quando si lavora con Akamai. Per condividere con te i loro contributi, all'inizio del 2022 abbiamo lanciato una nuovissima pagina del programma Developer Champion e i badge Credly. La pagina del programma ti permette di conoscere meglio i Champion evidenziando le relative aree di competenza e i contributi da loro recentemente apportati.

I badge Credly vengono assegnati sulla base dei contributi e della permanenza nel Programma Champion e possono essere condivisi sui social media, in modo da poter celebrare pubblicamente i risultati conseguiti.

Programma Akamai Developer Champion

Il mese di ottobre 2022 ha segnato la fine della migrazione da developer.akamai.com a un nuovo sito, che ora funge da destinazione per le risorse degli sviluppatori, come documentazione, video, eventi, blog e altro ancora. Abbiamo eseguito la migrazione della documentazione e dei tutorial al sito TechDocs e al blog Akamai per conservare i contenuti importanti.

➡️Esplora subito il nuovo sito: https://www.akamai.com/it/developer

➡️ Scopri di più sui Champion:  https://www.akamai.com/it/developer/developer-champion-program

Siamo giunti alla fine!

Hai creato un articolo, uno strumento, un codice o qualcos'altro che vorresti condividere? Contattaci all'indirizzo Devrel@akamai.com per presentarlo alla nostra community degli sviluppatori!

Contattaci
Jessica Capuano Mora

scritto da

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

scritto da

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Post di blog correlati

This month, we’re excited to share information about the new EdgeKV reports, Terraform Provider 3.6.0, and the Postman Edge Diagnostics API collection with you.
Sviluppatori

Novità per gli sviluppatori - Maggio 2023

May 24, 2023
Scopri i nuovi rapporti EdgeKV, la versione Terraform Provider 3.6.0 e la raccolta Postman Edge Diagnostics API.
di Jessica Capuano Mora
Maggiori dettagli
Over the last 30 days, we have been busy working on more releases and content that will help improve the developer experience.
Sviluppatori

Novità per gli sviluppatori - Aprile 2023

April 21, 2023
Leggi tutto sulle nuove raccolte EdgeWorkers ed EdgeKV Postman, le nuove implementazioni di cluster nel Linode Marketplace e gli aggiornamenti di Terraform Provider.
di Jessica Capuano Mora
Maggiori dettagli
It’s hard to believe that we’re already nearing the end of the first quarter of 2023.The past 30 days brought more great releases for developers.
Sviluppatori

Novità per gli sviluppatori: Marzo 2023

March 24, 2023
Scopri il nuovo supporto Basic Compute di EdgeWorkers per EdgeKV, la nuova versione del provider Terraform e l'ultimo aggiornamento del modulo Akamai PowerShell.
di Jessica Capuano Mora
Maggiori dettagli