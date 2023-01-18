Novità per gli sviluppatori: riepilogo 2022

Ad agosto 2022, abbiamo lanciato un concorso Voxel Art per celebrare la nostra passione per il gaming. Volevamo riportare in vita facilmente alcuni dei tuoi ricordi d'infanzia legati ai giochi, quindi abbiamo incaricato Zach Soares, insegnante e designer di Voxel Art, di creare una serie di modelli ed elementi fondamentali sul tema del gioco. Nell'ambito dell'Inspiring Game Scenes Contest, i partecipanti hanno potuto utilizzare un modello per creare la propria Voxel Art. Abbiamo osservato alcuni contributi straordinari e i vincitori sono disponibili sul nostro archivio GitHub.

In un episodio della nostra serie di video Developer's Edge, abbiamo anche parlato con Zach che ci ha illustrato i vantaggi della Voxel Art e il modo in cui lavora con gli sviluppatori.