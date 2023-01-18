Novità per gli sviluppatori: riepilogo 2022
Nel 2022 abbiamo condiviso molte novità per gli sviluppatori. Questo post offre l'opportunità di conoscere alcuni dei momenti salienti dell'anno.
Argomenti messi in evidenza in questo numero
Release per sviluppatori: strumenti e risorse
Scopri quali modifiche sono state rilasciate con gli aggiornamenti della CLI di Terraform
Ultimi articoli e video
Tutte le informazioni sulla sponsorizzazione di Akamai del concorso di sviluppo di videogiochi Ludum Dare 51
Scopri come il nostro nuovo sito per la documentazione può aiutarti
Argomenti della community
Ulteriori informazioni sul nostro concorso Voxel Art
- Scopri dove trovare novità e risorse per sviluppatori
Release per sviluppatori: strumenti e risorse
Aggiornamenti della CLI di Terraform
Nel 2022 abbiamo aggiornato diverse volte la CLI di Terraform, uno strumento straordinario per la gestione dell'infrastruttura multivendor. La versione 0.9.0 ha semplificato l'esportazione delle configurazioni di sicurezza delle applicazioni Akamai esistenti in Terraform. Grazie all'aggiornamento, ora puoi esportare tutte le configurazioni di delivery, sicurezza delle applicazioni e DNS utilizzando un semplice comando, che elimina la necessità di un'esportazione manuale.
Dai un'occhiata a questo video in cui Mike Elissen spiega come utilizzare la CLI di Akamai Terraform per esportare rapidamente le tue configurazioni con create-appsec.
La release della CLI Terraform versione 1.0.0 offre una formattazione migliorata delle configurazioni di output e l'aggiunta del supporto DNS. Alcune delle modifiche rilasciate dalla versione 1.1.1 alla 1.3.0 includono:
Per CPS: un nuovo comando export-cps per esportare la registrazione DV o la registrazione di terze parti con risorse e origini dati associate
Per PAPI: un nuovo sottocomando per esportare Property Manager Include con risorse e origini dati associate e un nuovo flag per esportare risorse e origini dati per Property Manager Include a cui fa riferimento la proprietà che viene esportata
Dai un'occhiata alle note di rilascio per maggiori dettagli.
➡️ Ulteriori informazioni: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases
Ultimi articoli e video
Ludum Dare 51
Quest'anno, Akamai è stata orgogliosa di sponsorizzare il recente concorso di sviluppo di videogiochi Ludum Dare. Abbiamo contribuito ad accelerare e migliorare le user experience sfruttando Linode, Akamai Cloud Computing.
In un episodio speciale di Developer's Edge, Mike Kasprzak, proprietario di ldjam.com e co-fondatore di Ludum Dare, condivide alcune informazioni sulla magia di Ludum Dare.
Nella serie Costruire, distribuire e proteggere, Mike Elissen parla del concorso di sviluppo di videogiochi più longevo al mondo e spiega come costruire autonomamente l'infrastruttura Ludum Dare.
Visualizza la nostra architettura di riferimento per scoprire come abbiamo aiutato a gestire Ludum Dare o guarda la serie di video Costruire, distribuire e proteggere per saperne di più.
➡️ Visualizza l'architettura di riferimento:
https://www.akamai.com/it/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site
➡️ Guarda la serie:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j
Lancio del nuovo sito per la documentazione
All'inizio del 2022, abbiamo lanciato ufficialmente un nuovo sito per la documentazione. La nuova documentazione tecnica, Akamai TechDocs, offre funzionalità moderne, interattive e intuitive progettate specificamente per gli sviluppatori.
Abbiamo anche introdotto nuovi materiali per aiutarti a inserire più facilmente i tuoi siti nella rete di Akamai.
La home page include tre nuove guide su:
Delivery del primo sito con Akamai: questo tutorial illustra il processo di implementazione di un sito semplice e sicuro sulla rete di Akamai. Ove possibile, forniamo stime del tempo necessario per ogni passaggio.
Conoscere Akamai: questo documento fornisce informazioni di base su come funziona la CDN di Akamai. Sono descritti vari concetti come la memorizzazione nella cache, la sicurezza delle comunicazioni e il flusso di contenuti.
Basarsi sul cloud: questo breve articolo offre una panoramica di alto livello del cloud computing di Akamai su Linode. Viene illustrato il processo di creazione di un semplice microsito utilizzando i server di origine Linode e un prodotto per la delivery di Akamai.
➡️ Ulteriori informazioni su TechDocs: https://www.akamai.com/it/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs
➡️ Ulteriori informazioni sulla delivery del primo sito: https://techdocs.akamai.com/it/onboard/docs/get-started
➡️ Ulteriori informazioni su Akamai: https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome
➡️ Leggi come creare un microsito semplice: https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs
Argomenti della community
Concorso Voxel Art
Ad agosto 2022, abbiamo lanciato un concorso Voxel Art per celebrare la nostra passione per il gaming. Volevamo riportare in vita facilmente alcuni dei tuoi ricordi d'infanzia legati ai giochi, quindi abbiamo incaricato Zach Soares, insegnante e designer di Voxel Art, di creare una serie di modelli ed elementi fondamentali sul tema del gioco. Nell'ambito dell'Inspiring Game Scenes Contest, i partecipanti hanno potuto utilizzare un modello per creare la propria Voxel Art. Abbiamo osservato alcuni contributi straordinari e i vincitori sono disponibili sul nostro archivio GitHub.
In un episodio della nostra serie di video Developer's Edge, abbiamo anche parlato con Zach che ci ha illustrato i vantaggi della Voxel Art e il modo in cui lavora con gli sviluppatori.
➡️ Visualizza i vincitori del concorso: https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners
Sito degli sviluppatori di Akamai
Gli Akamai Developer Champion stanno svolgendo un lavoro straordinario per assicurarsi di disporre di tutti gli strumenti necessari per avere successo quando si lavora con Akamai. Per condividere con te i loro contributi, all'inizio del 2022 abbiamo lanciato una nuovissima pagina del programma Developer Champion e i badge Credly. La pagina del programma ti permette di conoscere meglio i Champion evidenziando le relative aree di competenza e i contributi da loro recentemente apportati.
I badge Credly vengono assegnati sulla base dei contributi e della permanenza nel Programma Champion e possono essere condivisi sui social media, in modo da poter celebrare pubblicamente i risultati conseguiti.
Il mese di ottobre 2022 ha segnato la fine della migrazione da developer.akamai.com a un nuovo sito, che ora funge da destinazione per le risorse degli sviluppatori, come documentazione, video, eventi, blog e altro ancora. Abbiamo eseguito la migrazione della documentazione e dei tutorial al sito TechDocs e al blog Akamai per conservare i contenuti importanti.
➡️Esplora subito il nuovo sito: https://www.akamai.com/it/developer
➡️ Scopri di più sui Champion: https://www.akamai.com/it/developer/developer-champion-program
Siamo giunti alla fine!
Hai creato un articolo, uno strumento, un codice o qualcos'altro che vorresti condividere? Contattaci all'indirizzo Devrel@akamai.com per presentarlo alla nostra community degli sviluppatori!