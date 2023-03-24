개발자를 위한 새로운 소식: 2023년 3월

FaaS(Functions as a Service) 베타 전 설문 조사

FaaS(Functions as a Service) 제품이 개발 중에 있습니다. 피드백을 주시면 큰 도움이 될 것입니다. EdgeWorkers 서비스는 로컬 자바스크립트 실행을 허용하지만, Akamai의 클라우드 기능 제품은 더 많은 언어 런타임을 지원하는 관리형 서버리스 플랫폼을 제공합니다. 서버리스 환경에서 워크로드를 실행 중이거나 FaaS 제품을 고려하고 있다면 고객의 요구사항에 맞는 서비스를 지속적으로 개발할 수 있도록 간단한 설문 조사에 참여해주세요.

➡️ 설문 조사 참여하기: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB