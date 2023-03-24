개발자를 위한 새로운 소식: 2023년 3월
벌써 2023년 1분기가 거의 끝나가고 있습니다. 지난 30일 동안 EdgeKV에 대한 EdgeWorkers Basic Compute 지원, 새로운 Terraform Provider 릴리스, Akamai PowerShell 모듈 업데이트, Akamai Cloud에 대한 기사, Knative를 시작하는 데 필요한 리소스 등 개발자를 위한 많은 훌륭한 릴리스가 출시되었습니다.
이번 호의 주요 내용
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
Terraform Provider v3.4.0에서 도입된 변경 사항에 대해 알아보기
Basic Compute에서 EdgeKV 지원에 대해 자세히 알아보기
Akamai PowerShell 모듈 1.10.0에 포함된 업데이트 사항 살펴보기
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최신 기사 및 비디오
웹에 파일을 업로드하는 방법에 대한 새로운 비디오 시리즈 보기
커뮤니티 주요 뉴스
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
Terraform Provider v3.4.0
Akamai는 Terraform Provider v3.4.0을 릴리스했습니다. 다양한 의존성을 업데이트하고, Akamai Terraform Provider 사례를 최신 Akamai Terraform Provider 버전 및 TFLint에 맞게 변경했으며, 몇 가지 애플리케이션 보안 및 PAPI 업데이트도 릴리스했습니다.
➡️ 릴리스 노트 보기: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md
Basic Compute에서 EdgeKV 지원
이제 EdgeKV가 EdgeWorkers Basic Compute 리소스 계층을 지원합니다.
➡️ 더 알아보기: https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations
Akamai Powershell 모듈 1.10.0
개발자 챔피언인 스튜어트 매클레오드(Stuart Macleod) 덕분에 AkamaiPowershell 모듈의 새 버전을 릴리스하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 버전 1.10.0 릴리스와 함께 스튜어트는 대체 인증 옵션에 대한 지원을 추가하고 구조적인 부분을 개선했습니다. 시작하는 데 도움이 되도록 새 문서 페이지도 만들었습니다.
➡️ Techdocs 페이지 보기:
최신 기사 및 비디오
Akamai Cloud 사례: 코어에서 엣지까지 VOD 스트리밍 사용 사례에 대한 컴퓨팅 및 전송의 연속성
개발자 챔피언인 루카 모글리아(Luca Moglia)는 Akamai Cloud를 사용해 콘텐츠를 최종 사용자와 더 가까운 위치로 옮겨 비디오 스트리밍 경험을 간소화하고 품질을 개선하는 방법을 설명하는 블로그 게시물을 올렸습니다.
➡️ 게시물 보기: https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia
파일 업로드에 관한 비디오 시리즈
파일 업로드는 그 종류가 다양하고, 아주 간단한 방식에서부터 복잡한 방식으로 수행될 수 있습니다. 수석 개발자 지원 담당자인 오스틴 길(Austin Gil)이 새로운 비디오 시리즈에서 HTML을 사용한 파일 업로드부터 시작해 웹에 파일을 업로드하는 단계별 지침도 제공합니다.
NewsAPI 및 Bootstrap을 사용해 모든 기능을 갖춘 뉴스 앱 구축
이 비디오에서 @CodeWithHarry는 NewsAPI 및 Bootstrap을 사용해 비즈니스 뉴스 웹사이트를 구축하는 방법을 보여줍니다. 비디오 마지막에는 Linux 서버에서 호스팅되는 모든 기능을 갖춘 뉴스 웹사이트를 구축하는 데 필요한 모든 정보가 제공됩니다.
Linux 서버의 호스트 이름 및 도메인 | 제이 라크루아(Jay LaCroix)가 소개하는 유용한 팁(Top Docs)
이 비디오에서 @LearnLinuxTV는 호스트 이름이 서버에 고유한 ID를 부여하는 방법에 대해 설명합니다. 제이는 호스트 이름으로 서버를 쉽게 구별하는 방법을 알려주고 도메인 이름에 대한 유용한 정보와 함께 호스트 이름과 도메인 이름이 어떻게 겹치는지도 설명합니다.
Craft of Code: 접속 가능한 보안 GPU 인스턴스로 수백만 명의 모험가를 해방시키는 방법
Hero Forge는 맞춤형 탁상 전시용 미니어처 및 조각품을 설계하고 주문할 수 있는 플랫폼입니다. Akamai의 데이터 센터를 통해 Hero Forge에서 사용자가 어떻게 멋진 작품을 만들 수 있는지에 대해 알아보세요.
➡️ 자세히 보기: https://www.linode.com/content/hero-forge/
커뮤니티 주요 뉴스
FaaS(Functions as a Service) 베타 전 설문 조사
FaaS(Functions as a Service) 제품이 개발 중에 있습니다. 피드백을 주시면 큰 도움이 될 것입니다. EdgeWorkers 서비스는 로컬 자바스크립트 실행을 허용하지만, Akamai의 클라우드 기능 제품은 더 많은 언어 런타임을 지원하는 관리형 서버리스 플랫폼을 제공합니다. 서버리스 환경에서 워크로드를 실행 중이거나 FaaS 제품을 고려하고 있다면 고객의 요구사항에 맞는 서비스를 지속적으로 개발할 수 있도록 간단한 설문 조사에 참여해주세요.
➡️ 설문 조사 참여하기: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB
프라이빗 클라우드와 캐시 태그에 대한 Fast Purge
Zesty.io가 기업이 클라우드 솔루션과 관련해 직면한 데이터 관리 도전 과제를 해결하는 방법을 알아보세요.
➡️ 게시물 보기: https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/
이상입니다!
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