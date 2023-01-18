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Nouveautés pour les développeurs : récapitulatif de l'année 2022

Jessica Capuano Mora

écrit par

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

écrit par

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

We shared a lot of developer news in 2022. This post is your opportunity to catch up on some of the highlights of the year.

En 2022, nous avons partagé de nombreuses actualités concernant les développeurs. Cet article est l'occasion de vous tenir au courant de certains des faits marquants de l'année.

Ce que nous mettons en avant dans ce numéro

Versions pour les développeurs : outils et ressources

Mises à jour de la CLI Terraform

En 2022, nous avons plusieurs fois mis à jour l'interface de ligne de commande (CLI) Terraform, un formidable outil de gestion d'infrastructures multifournisseur. La version 0.9.0 facilite l'exportation de vos configurations de sécurité des applications Akamai existantes vers Terraform. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais exporter toutes vos configurations de distribution, de sécurité des applications et DNS à l'aide d'une simple commande, ce qui vous évite d'avoir à effectuer une exportation manuelle.

Regardez cette vidéo de Mike Elissen qui explique comment utiliser la CLI Terraform d'Akamai pour exporter rapidement vos configurations avec create-appsec.

Export your Akamai Application Security configs with the Akamai Terraform CLI

Avec la sortie de la CLI Terraform v1.0.0, vous bénéficiez d'un formatage amélioré des configurations de sortie et de l'ajout de la prise en charge DNS. Certaines des modifications publiées dans les versions v1.1.1 à 1.3.0 incluent :

  • Pour CPS : une nouvelle commande export-cps pour exporter l'inscription DV ou l'inscription de tiers avec les ressources et les sources de données connexes

  • Pour PAPI : une nouvelle sous-commande pour exporter Property Manager Include avec les ressources et les sources de données connexes, ainsi qu'un nouvel indicateur pour exporter les ressources et les sources de données des Property Manager Includes qui sont référencés par la propriété exportée

Consultez les notes de version pour plus de détails.

➡️ En savoir plus : https://github.com/akamai/cli-terraform/releases

Derniers articles et vidéos

Ludum Dare 51

Cette année, Akamai a parrainé avec fierté la dernière édition de la compétition de jeux vidéo Ludum Dare. Nous avons contribué à accélérer et à améliorer l'expérience utilisateur en tirant parti de Linode, le Cloud Computing d'Akamai.

Dans un épisode spécial de Developer's Edge, Mike Kasprzak, propriétaire de ldjam.com et co-fondateur de Ludum Dare, explique ce qui rend l'expérience Ludum Dare si magique gratifiante.

Ludum Dare: Finding Magic and Running with It

Dans la série Build, Deliver & Secure, Mike Elissen parle de la plus ancienne compétition de jeux vidéo au monde toujours active et explique comment construire vous-même l'infrastructure Ludum Dare.

Building Ludum Dare Infrastructure Yourself

Consultez notre architecture de référence pour découvrir comment nous avons contribué à l'exécution de Ludum Dare, ou regardez la série de vidéos Build, Deliver & Secure pour en savoir plus.

➡️ Découvrir l'architecture de référence :

https://www.akamai.com/fr/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site

➡️ Regarder la série :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j

Lancement d'un nouveau site de documentation

Début 2022, nous avons officiellement lancé un nouveau site de documentation. La nouvelle documentation technique, TechDocs d'Akamai, fournit des fonctionnalités dernier cri, interactives et intuitives spécialement conçues pour les développeurs.

Akamai TechDocs

Nous avons également introduit de nouveaux supports pour vous aider à intégrer plus facilement vos sites sur le réseau d'Akamai.

La page d'accueil comporte trois nouveaux guides sur les thèmes suivants :

  • Distribution de votre premier site avec Akamai : ce didacticiel vous guide tout au long du processus de déploiement d'un site simple et sécurisé sur le réseau d'Akamai. Dans la mesure du possible, nous fournissons des estimations du temps que prend chaque étape. 

  • Présentation d'Akamai : ce document fournit des informations générales sur le fonctionnement du réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai. Il décrit des concepts tels que la mise en cache, les communications sécurisées et le flux de contenu.

  • Développement depuis le cloud : ce court document fournit une présentation générale du cloud computing d'Akamai sur Linode. Il vous guide tout au long du processus de création d'un microsite simple à l'aide de serveurs d'origine Linode et d'un produit de diffusion Akamai.

➡️ En savoir plus sur TechDocs : https://www.akamai.com/fr/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs

➡️ Apprendre à distribuer votre premier site : https://techdocs.akamai.com/onboard/docs/get-started

➡️ En savoir plus sur Akamai : https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome

➡️ Découvrir comment créer un microsite simple : https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs

Faits marquants de la communauté

Concours de Voxel Art

Nous avons démarré le mois d'août 2022 avec un concours de Voxel Art pour célébrer notre amour du jeu vidéo. Nous voulions vous aider à donner vie à certains de vos souvenirs d'enfance liés aux jeux vidéo. C'est pourquoi nous avons chargé Zach Soares, un professeur et concepteur de Voxel Art, de créer un ensemble de modèles de jeu et de blocs de construction. Dans le cadre du concours Inspiring Game Scenes, les participants peuvent utiliser un modèle pour créer leur propre concept de Voxel Art. Nous avons vu des œuvres vraiment incroyables et les gagnants sont affichés sur notre référentiel GitHub.

Nous avons également parlé à Zach dans un épisode de notre série de Developer's Edge. Il nous a alors parlé des pros du Voxel Art et sur la façon dont il travaille avec les développeurs.

Creating Art from Data

➡️ Voir les gagnants du concours : https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners

Site Akamai destiné aux développeurs

Les Developer Champions d'Akamai font tout leur possible pour garantir que vous disposez de tous les outils nécessaires pour réussir lorsque vous travaillez avec Akamai. Début 2022, pour partager leurs contributions, nous avons lancé une toute nouvelle page pour le programme Developer Champions et des badges Credly. La page du programme vous permet de mieux connaître les champions en mettant en évidence leurs domaines d'expertise et leurs contributions récentes.

Les badges Credly sont attribués sur la base des contributions et de la durée de participation au programme Champion. Ils peuvent être partagés sur les réseaux sociaux afin que les Champions puissent célébrer publiquement leurs accomplissements.

Akamai Developer Champion Program

Octobre 2022 a marqué la fin de la migration de developer.akamai.com vers un nouveau site qui sert maintenant de destination pour les ressources de développement, telles que la documentation, les vidéos, les événements, les blogs et bien plus encore. Nous avons migré la documentation et les didacticiels vers le site TechDocs et le blog Akamai afin de préserver le contenu important.

➡️ Explorer le nouveau site : https://www.akamai.com/fr/developer

➡️ En savoir plus sur les champions : https://www.akamai.com/developer/developer-champion-program

Voilà, c'est terminé !

Vous souhaitez partager avec nous un de vos articles, outils, codes ou une autre de vos créations ? Contactez-nous à l'adresse devrel@akamai.com, pour que nous puissions le présenter à notre communauté de développeurs !

Nous contacter
Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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