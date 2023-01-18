Nouveautés pour les développeurs : récapitulatif de l'année 2022

Avec la sortie de la CLI Terraform v1.0.0, vous bénéficiez d'un formatage amélioré des configurations de sortie et de l'ajout de la prise en charge DNS. Certaines des modifications publiées dans les versions v1.1.1 à 1.3.0 incluent :

Pour CPS : une nouvelle commande export-cps pour exporter l'inscription DV ou l'inscription de tiers avec les ressources et les sources de données connexes

Pour PAPI : une nouvelle sous-commande pour exporter Property Manager Include avec les ressources et les sources de données connexes, ainsi qu'un nouvel indicateur pour exporter les ressources et les sources de données des Property Manager Includes qui sont référencés par la propriété exportée

Consultez les notes de version pour plus de détails.

➡️ En savoir plus : https://github.com/akamai/cli-terraform/releases