Was gibt es Neues für Entwickler: Zusammenfassung 2022
2022 haben wir viele Neuigkeiten für Entwickler geteilt. Mit diesem Beitrag können Sie sich über einige der Jahreshighlights informieren.
Highlights dieser Ausgabe
Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen
Entdecken Sie die neuesten Änderungen mit den Updates der Terraform CLI
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Neueste Artikel und Videos
Erfahren Sie alles über das Sponsoring des Game Jams „Ludum Dare 51“ durch Akamai
Erfahren Sie mehr über unsere hilfreiche neue Dokumentationswebsite
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Community-Highlights
Lesen Sie mehr über unseren Voxel-Art-Wettbewerb
- Erfahren Sie mehr zu Neuigkeiten und Ressourcen für Entwickler
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Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen
Updates der Terraform CLI
2022 haben wir die Terraform CLI, ein fantastisches Tool für die Verwaltung von Infrastrukturen mit mehreren Anbietern, mehrmals aktualisiert. Mit der Version v0.9.0 wurde der Export Ihrer bestehenden Akamai-Konfigurationen zur Anwendungssicherheit in Terraform erleichtert. Dank des Updates können Sie jetzt alle Konfigurationen zu Bereitstellung, Anwendungssicherheit und DNS mit einem einfachen Befehl exportieren. Ein manueller Export ist somit nicht mehr erforderlich.
In diesem Video erklärt Mike Elissen, wie Sie mithilfe der Terraform CLI von Akamai Ihre Konfigurationen mit create-appsec schnell exportieren können.
Mit der Veröffentlichung der Version v1.0.0 der Terraform CLI wurde die Formatierung von Ausgabekonfigurationen verbessert. Zudem unterstützt die Anwendung jetzt auch DNS. Zu den Änderungen in den Versionen v1.1.1 bis 1.3.0 gehören:
Für CPS: Ein neuer export-cps-Befehl zum Exportieren der DV-Registrierung oder der Registrierung von Drittanbietern mit zugehörigen Ressourcen und Datenquellen
Für PAPI: Ein neuer Unterbefehl zum Exportieren von Property Manager Include mit zugehörigen Ressourcen und Datenquellen sowie ein neues Flag zum Exportieren von Ressourcen und Datenquellen für die Property Manager Includes, die von der zu exportierenden Property referenziert werden.
Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.
➡️ Mehr erfahren: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases
Neueste Artikel und Videos
Ludum Dare 51
In diesem Jahr war Akamai stolzer Sponsor des aktuellen Game Jams „Ludum Dare“. Mithilfe von Linode, dem Cloud Computing von Akamai, konnten wir das Nutzererlebnis beschleunigen und verbessern.
Mike Kasprzak, Website-Eigentümer von ldjam.com und Mitbegründer von Ludum Dare, bietet in einer Sonderausgabe von Developer's Edge Einblicke in den Zauber und die Ausführung von Ludum Dare.
In der Reihe „Entwickeln, bereitstellen und sichern“ spricht Mike Elissen über den längsten Game Jam der Welt und erklärt, wie man die Infrastruktur von Ludum Dare selbst aufbauen kann.
Sehen Sie sich unsere Referenzarchitektur an, um zu erfahren, wie wir zur Ausführung von Ludum Dare beigetragen haben oder sehen Sie sich die Videoreihe „Entwickeln, bereitstellen und sichern“ an, um mehr zu erfahren.
➡️ Referenzarchitektur aufrufen:
https://www.akamai.com/de/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site
➡️ Videoreihe ansehen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j
Einführung einer neuen Dokumentationswebsite
Anfang 2022 haben wir offiziell eine neue Dokumentationswebsite eingeführt. Die neue technische Dokumentation, Akamai TechDocs, bietet moderne, interaktive und intuitive Funktionen, die speziell für Entwickler konzipiert wurden.
Darüber hinaus haben wir neue Materialien vorgestellt, mit denen Sie Ihre Websites einfacher in das Netzwerk von Akamai integrieren können.
Hinter der Homepage befinden sich drei neue Leitfäden zu folgenden Themen:
Ihre erste Website mit Akamai bereitstellen – Dieses Tutorial führt Sie durch den Prozess der Bereitstellung einer einfachen, sicheren Website im Netzwerk von Akamai. Sofern möglich geben wir eine Schätzung an, wie viel Zeit jeder Schritt in Anspruch nehmen wird.
Akamai kennenlernen – Dieses Dokument bietet Hintergrundinformationen zur Funktionsweise des CDN von Akamai. In dem Dokument werden Konzepte wie Caching, sichere Kommunikation und Bereitstellung von Inhalten beschrieben.
Auf der Cloud aufbauen – dieses kurze Dokument bietet einen allgemeinen Überblick über das Akamai-Cloud-Computing auf Linode. Es führt Sie durch den Prozess der Erstellung einer einfachen Microsite mit Linode-Ursprungsservern und einem Bereitstellungsprodukt von Akamai.
➡️ Weitere Informationen über TechDocs: https://www.akamai.com/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs
➡️ Erfahren Sie, wie Sie Ihre erste Website bereitstellen: https://techdocs.akamai.com/onboard/docs/get-started
➡️ Erfahren Sie mehr über Akamai: https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome
➡️ Lesen Sie, wie Sie eine einfache Microsite erstellen können: https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs
Community-Highlights
Voxel-Art-Wettbewerb
Den August 2022 starteten wir mit einem Voxel-Art-Wettbewerb, um unsere Liebe zum Gaming zu feiern. Wir wollten, dass Sie einige Ihrer Kindheitserinnerungen an das Gaming einfach wieder aufleben lassen können. Daher haben wir Zach Soares, Voxel-Art-Lehrer und Designer, damit betraut, eine Reihe spieleorientierter Vorlagen und Bausteine zu erstellen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Inspiring Game Scenes“ konnten die Teilnehmer mithilfe einer Vorlage ihre eigene Voxel Art erstellen. Es wurden viele fantastische Beiträge eingereicht: Die Sieger finden Sie in unserem GitHub-Repository.
Im Rahmen unserer Videoreihe Developer's Edge haben wir in einer Folge ebenfalls mit Soares gesprochen. In diesem Beitrag erläuterte der Designer die Vorteile von Voxel Art und wie er mit Entwicklern zusammenarbeitet.
➡️ Die Sieger des Wettbewerbs finden Sie hier: https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners
Entwicklerseite von Akamai
Die Akamai-Developer-Champions leisten hervorragende Arbeit, damit Sie über alle Tools verfügen, die Sie für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Akamai benötigen. Um ihre Beiträge mit Ihnen teilen zu können, haben wir Anfang 2022 eine neue Webseite für das Developer-Champion-Programm und die Credly-Badges eingeführt. Auf der Programmseite werden die Fachgebiete und aktuellen Beiträge der Champions vorgestellt, damit Sie diese besser kennenlernen können.
Credly-Badges werden auf Grundlage der Beiträge und Teilnahme am Developer-Champion-Programm vergeben und können in den sozialen Medien geteilt werden. So können die Champions ihre Erfolge öffentlich feiern.
Im Oktober 2022 wurde die Migration von developer.akamai.com auf eine neue Website abgeschlossen. Auf dieser Website sind Entwicklerressourcen, wie z. B. Dokumentation, Videos, Veranstaltungen, Blogs und vieles mehr zu finden. Wir haben die Dokumentation und Tutorials auf die TechDocs-Website und den Akamai-Blog migriert, damit wichtige Inhalte erhalten bleiben.
➡️ Erkunden Sie jetzt die neue Website: https://www.akamai.com/developer
➡️ Erfahren Sie mehr über die Champions: https://www.akamai.com/developer/developer-champion-program
Das war es von unserer Seite.
Möchten Sie einen Artikel, ein Tool, einen Code oder einen anderen eigenen Beitrag teilen? Kontaktieren Sie uns unter devrel@akamai.com, damit wir Ihren Beitrag unserer Entwickler-Community präsentieren können!