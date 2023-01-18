Was gibt es Neues für Entwickler: Zusammenfassung 2022

Mit der Veröffentlichung der Version v1.0.0 der Terraform CLI wurde die Formatierung von Ausgabekonfigurationen verbessert. Zudem unterstützt die Anwendung jetzt auch DNS. Zu den Änderungen in den Versionen v1.1.1 bis 1.3.0 gehören:

Für CPS: Ein neuer export-cps-Befehl zum Exportieren der DV-Registrierung oder der Registrierung von Drittanbietern mit zugehörigen Ressourcen und Datenquellen

Für PAPI: Ein neuer Unterbefehl zum Exportieren von Property Manager Include mit zugehörigen Ressourcen und Datenquellen sowie ein neues Flag zum Exportieren von Ressourcen und Datenquellen für die Property Manager Includes, die von der zu exportierenden Property referenziert werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

➡️ Mehr erfahren: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases