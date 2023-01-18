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開発者向けの最新情報：2022年の総括

Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

We shared a lot of developer news in 2022. This post is your opportunity to catch up on some of the highlights of the year.

2022年には、さまざまな開発者向けニュースをお届けしました。このブログ記事では、2022年にお届けした主なニュースをいくつか取り上げてご紹介します。

今号のハイライト

開発者向けリリース：ツールとリソース

Terraform CLIのアップデート

2022年には、マルチベンダーのインフラ管理のための優れたツールであるTerraform CLIを数回にわたってアップデートしました。v0.9.0では、既存のAkamaiアプリケーションのセキュリティ設定をより簡単にTerraformにエクスポートできるようになりました。このアップデートにより、手作業に頼ることなく、単純なコマンドを使用して、すべての配信、アプリケーションセキュリティ、DNS設定をエクスポートできるようになりました。

以下の動画では、Akamai Terraform CLIのcreate-appsecコマンドを使用して、簡単に設定をエクスポートする方法について、Mike Elissenが説明しています。

Export your Akamai Application Security configs with the Akamai Terraform CLI

Terraform CLI v1.0.0では、出力設定のフォーマットが改善され、DNSのサポートが追加されました。v1.1.1から1.3.0へのアップデートには、次のような変更が含まれます。

  • CPS：DV登録またはサードパーティ登録をエクスポートするための新しいexport-cpsコマンドとその関連リソース／データソース

  • PAPI：Property Managerをエクスポートするための新しいサブコマンドとその関連リソース／データソース、およびエクスポート対象のPropertyが参照するProperty Managerのリソースとデータソースをエクスポートするための新しいフラグ

詳細については、リリースノートを参照してください。

➡️詳細：https://github.com/akamai/cli-terraform/releases

最新の記事と動画

Ludum Dare 51

2022年、AkamaiはLudum Dareゲームジャムのスポンサーを務めました。LinodeベースのAkamai Cloud Computingを活用して、高速化とユーザー体験の向上を支援しました。

Developer's Edgeの特集記事において、ldjam.comオーナー兼Ludum Dare共同創業者のMike Kasprzak氏が、Ludum Dareに関する知見を紹介しています。

Ludum Dare: Finding Magic and Running with It

「Build, Deliver & Secure」シリーズでは、世界で最も長く続くゲームジャム大会について、そしてLudum Dareインフラを自分で構築する方法について、Mike Elissenが説明しています。

Building Ludum Dare Infrastructure Yourself

AkamaiがいかにしてLudum Dareを支援したかについては、リファレンスアーキテクチャを参照してください。また、動画シリーズ「Build, Deliver & Secure」もご覧ください。

➡️リファレンスアーキテクチャを見る：

https://www.akamai.com/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site

➡️ 動画シリーズを見る：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j

新しいドキュメントサイトの開設

2022年前半、新しいドキュメントサイトを正式に開設しました。Akamai TechDocsは、開発者専用の新しい技術ドキュメントサイトで、最新の内容を盛り込み、インタラクティブで直感的に操作できるという特徴を備えています。

Akamai TechDocs

また、お客様のサイトをAkamaiのネットワークに簡単にオンボーディングするための資料も新たに用意しました。

このホームページには、次の3つの新しいガイドがあります。

  • Akamaiでの初めてのサイト配信：このチュートリアルでは、シンプルかつ安全なサイトをAkamaiネットワーク上で展開するためのプロセスについて説明しています。いくつかのステップについては所要時間も記載しています。 

  • Akamaiを知る：このドキュメントでは、AkamaiのCDNの仕組みについて説明しています。キャッシング、安全な通信、コンテンツのフローなどを取り上げています。

  • クラウド上で構築：LinodeベースのAkamaiクラウドコンピューティングの概要を紹介する短いガイドです。LinodeのオリジンサーバーとAkamaiの配信製品を使用して、シンプルなマイクロサイトを作成する方法について説明しています。

➡️ TechDocsの詳細：https://www.akamai.com/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs

➡️ 初めてのサイト配信：https://techdocs.akamai.com/onboard/docs/get-started

➡️ Akamaiを知る：https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome

➡️ シンプルなマイクロサイトを作成する方法：https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs

コミュニティハイライト

ボクセル・アート・コンテスト

2022年8月には、ゲーム好きの当社にふさわしく、ボクセル・アート・コンテストを開催しました。皆様が子供の頃にゲームを楽しんだ思い出を簡単に蘇らせることができるように、ボクセルアートの先生兼デザイナーのZach Soares氏に依頼して、ゲームをテーマにしたテンプレートとビルディングブロックを作成してもらいました。Inspiring Game Scenes Contestの参加者に、そのテンプレートを使用して、それぞれのボクセルアートを作成してもらいました。その結果、いくつもの素晴らしい作品が誕生しました。優勝作品については、AkamaiのGitHubリポジトリをご覧ください。

また、Developer’s Edge動画シリーズでは、ボクセルアートのメリットや開発者との協業について、Zach Soares氏にお話していただきました。

Creating Art from Data

➡️ 優勝作品を見る：https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners

Akamaiの開発者サイト

Akamaiを使用する開発者に、必要なツールを提供し、その成功を後押しするうえで大きな役割を果たしているのがAkamai Developer Championです。このAkamai Developer Championについて詳しく知っていただくために、2022年初めにDeveloper ChampionプログラムページとCredlyバッジを新たに設けました。プログラムページでは、各Championの専門分野と最近の貢献内容を紹介しています。

Credlyバッジは、Champion Programへの貢献度と貢献期間に基づいて付与されます。付与されたバッジをSNSでシェアすることもできるため、自身の成果をアピールすることができます。

Akamai Developer Champion Program

2022年10月には、developer.akamai.comから新しいサイトへの移行が完了しました。この新しいサイトには、ドキュメント、動画、イベント、ブログなど、さまざまな開発者向けリソースが用意されています。ドキュメントやチュートリアルなどの重要コンテンツをTechDocsサイトとAkamaiブログに移行しました。

➡️ 新しいサイトを見る：https://www.akamai.com/developer

➡️ Championsの詳細：https://www.akamai.com/developer/developer-champion-program 

今号は以上です！

作成した記事、ツール、コードなどを他の開発者と共有したい場合は、devrel@akamai.comまでご連絡ください。Akamaiの開発者コミュニティと共有させていただきます。

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Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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