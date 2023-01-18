開発者向けの最新情報：2022年の総括

Terraform CLI v1.0.0では、出力設定のフォーマットが改善され、DNSのサポートが追加されました。v1.1.1から1.3.0へのアップデートには、次のような変更が含まれます。

CPS：DV登録またはサードパーティ登録をエクスポートするための新しいexport-cpsコマンドとその関連リソース／データソース

PAPI：Property Managerをエクスポートするための新しいサブコマンドとその関連リソース／データソース、およびエクスポート対象のPropertyが参照するProperty Managerのリソースとデータソースをエクスポートするための新しいフラグ

詳細については、リリースノートを参照してください。

➡️詳細：https://github.com/akamai/cli-terraform/releases