Novidades para os desenvolvedores: recapitulação de 2022

Com o lançamento da CLI v1.0.0 do Terraform, uma formatação aprimorada das configurações de saída o suporte ao DNS (Sistema de Nomes de Domínio) foram adicionados. Algumas das alterações liberadas com as versões 1.1.1 a 1.3.0 incluem:

Para CPS: um novo comando export-cps para exportar inscrição DV ou inscrição de terceiros com recursos e fontes de dados que o acompanham

Para PAPI: um novo subcomando para exportar o Property Manager inclui recursos e fontes de dados que o acompanham e um novo sinalizador para exportar recursos e fontes de dados para o Property Manager inclui os que são referenciados pela propriedade que está sendo exportada

Dê uma olhada nas notas de versão para obter mais detalhes.

➡️ Saiba mais: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases