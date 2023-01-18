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Novidades para os desenvolvedores: recapitulação de 2022

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Compartilhamos muitas notícias para desenvolvedores em 2022. Este post é a sua oportunidade de acompanhar alguns dos destaques do ano.

Compartilhamos muitas notícias para desenvolvedores em 2022. Este post é a sua oportunidade de acompanhar alguns dos destaques do ano.

O que estamos destacando nesta edição

Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos

Atualizações da CLI do Terraform

Atualizamos a CLI do Terraform, uma ferramenta fantástica para gerenciamento de infraestrutura de vários fornecedores, várias vezes em 2022. A V0.9.0 facilitou a exportação de suas configurações de segurança de aplicações Akamai existentes para o Terraform. Devido à atualização, agora você pode exportar todas as suas configurações de entrega, segurança de aplicações e DNS (Sistema de Nomes de Domínio) usando um simples comando, o que evita o trabalho de uma exportação manual.

Confira este vídeo para ver Mike Elissen explicar como usar a CLI do Akamai Terraform para exportar rapidamente suas configurações com o create-appsec.

Exporte suas configurações do Akamai Application Security com a CLI do Akamai Terraform

Com o lançamento da CLI v1.0.0 do Terraform, uma formatação aprimorada das configurações de saída o suporte ao DNS (Sistema de Nomes de Domínio) foram adicionados. Algumas das alterações liberadas com as versões 1.1.1 a 1.3.0 incluem:

  • Para CPS: um novo comando export-cps para exportar inscrição DV ou inscrição de terceiros com recursos e fontes de dados que o acompanham

  • Para PAPI: um novo subcomando para exportar o Property Manager inclui recursos e fontes de dados que o acompanham e um novo sinalizador para exportar recursos e fontes de dados para o Property Manager inclui os que são referenciados pela propriedade que está sendo exportada

Dê uma olhada nas notas de versão para obter mais detalhes.

➡️ Saiba mais: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases

Artigos e vídeos mais recentes

Ludum Dare 51

Este ano, a Akamai teve o orgulho de patrocinar a mais recente game jam Ludum Dare. Ajudamos a acelerar e melhorar a experiência do usuário aproveitando o Linode, a Akamai Cloud Computing.

Em um episódio especial do Developer's Edge, Mike Kasprzak, proprietário da ldjam.com e cofundador da Ludum Dare, compartilha algumas informações sobre a magia da Ludum Dare e a sua execução.

Ludum Dare: Finding Magic and Running with It

Na série de vídeos Build, Deliver & Secure, Mike Elissen fala sobre a competição de game jam mais longa do mundo e explica como construir você mesmo a infraestrutura do Ludum Dare.

Construa você mesmo a infraestrutura do Lundum Date

Veja em nossa arquitetura de referência como ajudamos a executar o Ludum Dare ou assista à série de vídeos Build, Deliver & Secure para saber mais.

➡️ Veja a arquitetura de referência:

https://www.akamai.com/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site

➡️ Assista à série:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j

Lançamento do novo website de documentação

No início de 2022, lançamos oficialmente um novo website de documentação. A nova documentação técnica, o Akamai TechDocs, fornece recursos modernos, interativos e intuitivos especificamente projetados para desenvolvedores.

TechDocs da Akamai

Também apresentamos novos materiais para ajudar você a integrar mais facilmente seus websites à rede da Akamai.

Atrás da página inicial há três novos guias:

  • Entregando seu primeiro website com a Akamai: este tutorial orienta você pelo processo de implantação de um website simples e seguro na rede da Akamai. Sempre que possível, fornecemos estimativas do tempo que cada etapa levará. 

  • Conhecendo a Akamai: este documento fornece informações básicas sobre como a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai funciona. Ele descreve conceitos como cache, comunicações seguras e fluxo de conteúdo.

  • Construindo na nuvem: este pequeno documento fornece uma visão geral de alto nível da computação em nuvem da Akamai em Linode. Ele conduz você pelo processo de criação de um microsite simples usando servidores de origem Linode e um produto de entrega da Akamai.

➡️ Saiba mais sobre o TechDocs: https://www.akamai.com/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs

➡️ Saiba como entregar seu primeiro website: https://techdocs.akamai.com/onboard/docs/get-started

➡️ Saiba mais sobre a Akamai: https://techdocs.akamai.com/platform-basics/docs/welcome

➡️ Saiba como criar um microsite simples, leia: https://techdocs.akamai.com/get-started-cloud-computing/docs

Destaques da comunidade

Concurso de voxel art

Começamos agosto de 2022 com um concurso de voxel art para celebrar nosso amor pelos jogos. Queríamos tornar mais fácil para você dar vida a algumas das suas memórias de infância sobre games, por isso, encomendamos a Zach Soares, um professor e designer de arte de voxel, a criação de um conjunto de modelos temáticos de games e blocos de construção. Como parte do Concurso de Cenas Inspiradoras de Jogos, os participantes podem usar um modelo para criar sua própria voxel art. Vimos algumas obras incríveis, e os vencedores foram divulgados em nosso repositório do GitHub.

Também conversamos com Zach em um episódio da série de vídeos Developer's Edge, onde ele nos esclareceu sobre os profissionais da voxel art e como ele trabalha com os desenvolvedores.

Crie arte a partir de dados

➡️ Veja os vencedores do concurso: https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners

Website do desenvolvedor da Akamai

Os Developer Champions da Akamai estão fazendo um excelente trabalho para garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias para ter sucesso ao trabalhar conosco. Para compartilhar as contribuições deles com você, lançamos uma nova página do Programa Developer Champion e selos Credly no início de 2022. A página do programa permite que você conheça melhor os Champions, destacando suas áreas de especialização e contribuições recentes.

Os selos Credly são atribuídos com base nas contribuições e no tempo de permanência no Programa Champion e podem ser compartilhados nas mídias sociais, para que os Champions possam comemorar publicamente suas conquistas.

Programa Developer Champion da Akamai

Outubro de 2022 marcou o fim da migração do developer.akamai.com para um novo site que agora serve como destino para recursos do desenvolvedor, tais como documentação, vídeos, eventos, blogs e muito mais. Migramos documentos e tutoriais para o website TechDocs e o blog da Akamai para preservar conteúdo importante.

➡️ Navegue no novo site agora: https://www.akamai.com/pt/developer

➡️ Saiba mais sobre os Champions: https://www.akamai.com/developer/developer-champion-program

Missão cumprida!

Você criou um artigo, uma ferramenta, um código ou algo mais e gostaria de compartilhar? Entre em contato conosco em devrel@akamai.com para que possamos apresentá-lo à nossa comunidade de desenvolvedores!

Entre em contato conosco
Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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