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面向开发人员的新增功能：2022 年盘点

Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

我们在 2022 年分享了大量开发人员新闻。这篇文章带您回顾这一年的一些亮点。

我们在 2022 年分享了大量开发人员新闻。这篇文章带您回顾这一年的一些亮点。

本期重点内容

开发人员发布：工具和资源

Terraform CLI 更新

我们在 2022 年多次更新了 Terraform CLI（一种用于多供应商基础架构管理的出色工具）。V0.9.0 支持更轻松地将现有 Akamai 应用程序安全配置导出到 Terraform。由于这次更新，您现在可以通过一条简单的命令来导出所有交付、应用程序安全和 DNS 配置，无需进行麻烦的手动导出。

请观看此视频，看 Mike Elissen 解释如何使用 Akamai Terraform CLI，通过 create-appsec 快速导出您的配置。

使用 Akamai Terraform CLI 导出 Akamai 应用程序安全配置

随着 Terraform CLI v1.0.0 的发布，输出配置的格式设置得到了改进，还增加了 DNS 支持。v1.1.1 到 1.3.0 的一些变更包括：

  • 对于 CPS：新的 export-cps 命令，用于导出 DV 注册或第三方注册（以及附带的资源和数据源）

  • 对于 PAPI：一条新的子命令，用于导出 Property Manager Include（以及附带的资源和数据源），以及新的标志，用于随属性一并导出其引用的 Property Manager Include 的资源和数据源

请查看发行说明，以了解详情。

➡️ 了解详情：https://github.com/akamai/cli-terraform/releases

最新文章和视频

Ludum Dare 51

今年，Akamai 很荣幸能够成为最新一届 Ludum Dare 游戏开发活动的赞助商。我们利用 Akamai 云计算产品 Linode，帮助加快并改善用户体验。

在《Developer's Edge》的一期特别节目中，ldjam.com 所有者兼 Ludum Dare 联合创始人 Mike Kasprzak 畅谈了 Ludum Dare 的魅力所在以及活动的举办情况。

Ludum Dare：尽情发挥创造力，打造精品游戏

在《Build, Deliver & Secure》系列视频中，Mike Elissen 谈到了这项世界上举办时间最长的游戏开发竞赛，并说明了如何自行构建 Ludum Dare 基础架构。

自行构建 Ludum Dare 基础架构

查看我们的参考架构，了解我们如何帮助开展 Ludum Dare，或观看《Build, Deliver & Secure》系列视频以了解更多信息。

➡️ 查看参考架构：

https://www.akamai.com/zh/resources/reference-architecture/speed-up-and-secure-gaming-site

➡️ 观看系列视频：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5tLol7c3IpJ38q023e1R4j

全新文档网站推出

在 2022 年初，我们正式推出了一个全新的文档网站。新的技术文档网站 Akamai TechDocs 提供了专为开发人员设计的现代、互动和直观的功能。

Akamai TechDocs

我们还推出了新的资料，帮助您更轻松地将网站接入 Akamai 的网络。

进入主页后，可以找到三份新指南，分别提供了以下方面的指导：

  • 通过 Akamai 交付您的第一个网站——此教程将指导您了解在 Akamai 网络上部署简单、安全的网站的过程。在可能的情况下，我们提供了各步骤所需预估时间。 

  • 了解 Akamai——此文档提供了有关 Akamai CDN 工作原理的背景信息。其中讲解了一些概念，比如缓存、安全通信和内容流。

  • 云端构建——这篇短文高度概括了基于 Linode 的 Akamai 云计算。它将带您了解使用 Linode 源站服务器和 Akamai 交付产品创建简单的微网站的过程。

➡️ 详细了解 TechDocs： https://www.akamai.com/blog/developers/welcome-to-akamai-techdocs

➡️ 了解如何交付您的第一个网站：https://techdocs.akamai.com/zh/onboard/docs/get-started

➡️ 进一步了解 Akamai：https://techdocs.akamai.com/zh/platform-basics/docs/welcome

➡️ 了解如何创建简单的微网站：https://techdocs.akamai.com/zh/get-started-cloud-computing/docs

社区亮点

立体像素艺术竞赛

在 2022 年 8 月初，我们开展了一场立体像素艺术竞赛，以庆祝我们对游戏的热爱。为了让您轻松重温童年游戏的美好回忆，我们委托立体像素艺术教师兼设计师 Zach Soares 创作了一套游戏主题的模板和积木。在“鼓舞人心的游戏场景竞赛”中，参赛者可以使用一个模板来创作自己的立体像素艺术。我们看到了一些特别出彩的作品，获奖者名单请参见我们的 GitHub 存储库。

我们还在《Developer’s Edge》系列视频的一集中访谈了 Zach，他向我们介绍了立体像素艺术的优点以及他如何与开发人员合作。

利用数据创造艺术

➡️ 查看竞赛获奖者：https://github.com/Akamai-Community/inspiring-game-scenes#grand-prize-winners

Akamai 开发人员网站

为了确保您在与 Akamai 合作时拥有成功所需的所有工具，Akamai 开发人员冠军们做了大量工作。为了与您分享他们的贡献，我们在 2022 年初推出了全新的“开发人员冠军计划”页面和 Credly 徽章。该计划页面重点展示冠军们的专业领域和近期贡献，使您能够更好地了解他们。

根据冠军计划中的贡献和有效期分配 Credly 徽章，徽章可以在社交媒体上分享，以便冠军们可以公开庆祝他们的成就。

Akamai 开发人员冠军计划

2022 年 10 月，我们完成了从 developer.akamai.com/zh 到新网站的迁移，该网站现在包含开发人员资源，比如文档、视频、活动、博客等。我们已将文档和教程迁移到 TechDocs 网站和 Akamai 博客，以保留重要内容。

➡️ 立即浏览新网站：https://www.akamai.com/zh/developer

➡️ 详细了解冠军：https://www.akamai.com/zh/developer/developer-champion-program

2022 年的盘点到此结束！

您是否有文章、工具、代码或您创作的其他事物想要分享？与我们联系（devrel@akamai.com），以便我们把这些资源介绍给我们的开发人员社区！

联系我们
Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

January 18, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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