面向开发人员的新增功能：2022 年盘点

在 2022 年 8 月初，我们开展了一场立体像素艺术竞赛，以庆祝我们对游戏的热爱。为了让您轻松重温童年游戏的美好回忆，我们委托立体像素艺术教师兼设计师 Zach Soares 创作了一套游戏主题的模板和积木。在“鼓舞人心的游戏场景竞赛”中，参赛者可以使用一个模板来创作自己的立体像素艺术。我们看到了一些特别出彩的作品，获奖者名单请参见我们的 GitHub 存储库。

我们还在《Developer’s Edge》系列视频的一集中访谈了 Zach，他向我们介绍了立体像素艺术的优点以及他如何与开发人员合作。