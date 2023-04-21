개발자를 위한 새로운 소식: 2023년 4월

EdgeWorkers 및 EdgeKV Postman 컬렉션이 출시되었습니다! API를 사용해 보고, 워크플로를 구축하고, 개발 변경 사항을 완벽하게 확인하세요.

EdgeWorkers API 및 EdgeKV API 섹션에서 각 작업에 대한 Postman 버튼을 찾을 수 있으며, Akamai의 Postman Workspace에서 전체 컬렉션을 확인할 수도 있습니다.

➡️ 컬렉션에 접속하기: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Akamai 컬렉션 자세히 알아보기: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls