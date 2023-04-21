개발자를 위한 새로운 소식: 2023년 4월
개발팀은 지난 30일 동안 개발자 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 더 많은 릴리스와 콘텐츠를 제작하는 데 집중했습니다. 이번 호에서 EdgeWorkers 및 EdgeKV Postman 컬렉션, Linode Marketplace의 새로운 클러스터 배포, Terraform Provider 업데이트를 비롯한 최신 개발자 릴리스에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
이번 호의 주요 내용
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
새로운 EdgeWorkers 및 EdgeKV Postman 컬렉션에 대해 알아보기
Terraform Provider 3.5.0 및 Terraform CLI 1.4.0에 도입된 변경 사항 확인하기
자동화 지원 개발의 일반적인 함정 에 대해 알아보기
-
최신 기사 및 비디오
쿠버네티스 워크로드와 통신하는 방법에 대한 시리즈의 첫 번째 글 읽어보기
웹에 파일을 업로드하는 방법에 대한 최신 동영상 보기
Akamai Cloud 서버에 GitLab을 처음부터 설치하고 설정하는 방법에 대한 동영상 확인하기
-
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
EdgeWorkers 및 EdgeKV Postman 컬렉션
EdgeWorkers 및 EdgeKV Postman 컬렉션이 출시되었습니다! API를 사용해 보고, 워크플로를 구축하고, 개발 변경 사항을 완벽하게 확인하세요.
EdgeWorkers API 및 EdgeKV API 섹션에서 각 작업에 대한 Postman 버튼을 찾을 수 있으며, Akamai의 Postman Workspace에서 전체 컬렉션을 확인할 수도 있습니다.
➡️ 컬렉션에 접속하기: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview
➡️ Akamai 컬렉션 자세히 알아보기: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls
이제 Linode Marketplace에서 클러스터 배포하기
데이터베이스 클러스터 배포를 마켓플레이스에 추가했습니다. 클러스터에서 데이터베이스를 실행하면 백엔드 부하 분산과 내결함성이 지원되므로 성능과 가용성이 향상됩니다. Ansible 컬렉션을 이용하면 단 5분만에 데이터베이스 클러스터를 배포할 수 있습니다.
또한 Akamai는 Linode Marketplace를 통해 MongoDB, PostgreSQL, Redis Sentinel, Galera 클러스터를 배포하는 방법에 대한 새로운 문서를 작성했습니다.
Terraform Provider 3.5.0 및 Terraform CLI 1.4.0
최근 새로운 버전의 Akamai Terraform Provider와 Akamai Terraform Provider용 Terraform CLI를 출시했습니다. 두 릴리스에는 HCL을 사용해 선언적 방식으로 속성을 설정할 수 있도록 하는 Property Manager에 대한 변경 사항이 포함되어 있었습니다. 버그 수정 외에도 애플리케이션 보안 및 Botman용 기능도 포함되어 있었습니다.
또한 Terraform에 대한 문서 제공 방식을 개선했습니다. Terraform Provider 페이지 왼쪽의 탐색 메뉴를 보면 하위 공급업체 문서가 이동되었다는 것을 알 수 있습니다. 이제 해당 내용을 TechDocs의 Terraform 가이드에서 확인할 수 있습니다. 이를 통해 문서 업데이트 시 고객 경험이 크게 개선되고, 저희에게도 더 나은 유연성이 제공됩니다.
➡️ Terraform Provider 3.5.0에 대해 자세히 알아보기: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0
➡️ Terraform CLI 1.4.0에 대해 자세히 알아보기: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0
자동 기술 시리즈: Akamai - 자동화 지원 개발의 일반적인 함정
자동화는 소프트웨어 개발에 매우 중요합니다. 개발자 챔피언인 팀 베리크(Tim Vereecke)의 블로그 게시물에서 자동화 지원 소프트웨어 개발에서 가장 자주 발생하는 4가지 문제를 확인하세요.
➡️ 여기서 보기: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development
최신 기사 및 비디오
쿠버네티스 워크로드와 통신 방법 - 파트 1
쿠버네티스는 많은 수의 컨테이너를 관리하는 데 널리 사용되는 시스템입니다. 쿠버네티스 시리즈의 첫 번째 파트에서 브랜든 강(Brandon Kang)은 쿠버네티스 환경의 통신 방법에 대해 설명합니다.
➡️ 더 알아보기: https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc
ReplicaDB를 사용해 Linode Managed Database를 원격으로 복제하는 방법
브랜든 강(Brandon Kang)은 오픈 소스 툴인 ReplicaDB를 사용해 Linode Managed Database를 원격으로 복제하는 방법에 대한 글을 작성했습니다.
➡️ 자세히 알아보기: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb
ChatGPT가 LKE(Linode Kubernetes Engine)를 만날 때
브랜든 강(Brandon Kang)은 개발자에게 유용한 글을 작성하는 데 전념하고 있습니다. 브랜든의 다른 블로그 게시물에서 쿠버네티스 클러스터 관리를 지원하기 위한 LKE 클러스터 및 인스턴스를 만들어 LKE(Linode Kubernetes Engine)로 ChatGPT와 빠르게 통합하는 방법을 확인할 수 있습니다.
➡️ 지금 보기: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4
파일 업로드에 대한 추가 비디오
오스틴 길(Austin Gil)은 여러 가지 파일 업로드 방법에 대한 비디오 시리즈 파트 4에서 파일 업로드를 애플리케이션 서버에서 오브젝트 스토리지로 전환해 비용을 절감하는 방법을 보여줍니다.
Akamai Cloud 서버에 GitLab을 처음부터 설치하고 설정하기
GitLab은 Akamai Cloud에 자체 호스팅될 수 있는 GitHub 같은 대체 DevOps 서비스입니다. 이 튜토리얼에서 @LearnLinuxTV는 필요한 모든 구성요소의 설치 및 설정을 비롯한 Akamai Cloud 서버에 GitLab을 설정하는 방법을 설명합니다.
➡️ 채널 구독하기: https://www.youtube.com/@linode/videos
이상입니다!
직접 작성한 공유하고 싶은 기사, 툴, 코드 또는 기타 문서가 있으신가요? devrel@akamai.com으로 문의해 주시면, 개발자 커뮤니티에 소개해 드리겠습니다!