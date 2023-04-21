Nouveautés pour les développeurs : avril 2023
Au cours des 30 derniers jours, nous avons travaillé sur d'autres versions et contenus qui contribueront à améliorer l'expérience des développeurs. Dans ce numéro, vous en découvrirez davantage sur certaines des versions les plus récentes proposées aux développeurs, notamment les collections EdgeWorkers et EdgeKV Postman, les nouveaux déploiements de clusters sur le Linode Marketplace et les mises à jour de Terraform Provider.
Ce que nous mettons en avant dans ce numéro
Versions pour les développeurs : outils et ressources
Découvrez les nouvelles collections EdgeWorkers et EdgeKV Postman
Découvrez les nouveaux déploiements de clusters sur le Linode Marketplace
Découvrez les changements apportés par Terraform Provider 3.5.0 et Terraform CLI 1.4.0
Découvrez les pièges les plus courants du développement assisté par automatisation
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Derniers articles et vidéos
Lisez la première partie d'une série sur la communication avec les charges de travail Kubernetes
Découvrez comment répliquer les bases de données gérées par Linode à distance avec ReplicaDB
Apprenez à utiliser Linode Kubernetes Engine pour intégrer rapidement ChatGPT
Regardez les dernières vidéos sur les méthodes de chargement de fichiers sur le Web
Regardez une vidéo sur l'installation et la configuration de GitLab à partir de zéro sur un serveur Akamai Connected Cloud
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Versions pour les développeurs : outils et ressources
Collections EdgeWorkers et EdgeKV Postman
Les collections EdgeWorkers et EdgeKV Postman sont désormais disponibles ! Essayez les API, créez des flux de travail et tenez-vous au courant de l'évolution du développement.
Vous pouvez trouver un bouton Postman pour chaque opération dans les sections EdgeWorkers API et EdgeKV API ou accéder à la collection complète dans le Postman Workspace d'Akamai.
➡️ Accéder à la collection : https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview
➡️ En savoir plus sur nos collections : https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls
Déploiements de clusters disponibles sur le Linode Marketplace
Nous avons ajouté les déploiements de clusters de bases de données à notre Marketplace. L'exécution de votre base de données dans un cluster augmente les performances et la disponibilité en permettant l'équilibrage de la charge du back-end et la tolérance aux pannes. Développés à partir de notre collection Ansible, vous pouvez désormais déployer des clusters de bases de données en seulement cinq minutes.
Nous avons également rédigé de nouveaux documents sur le déploiement des clusters MongoDB, PostgreSQL, Redis Sentinel et Galera via le Linode Marketplace.
Terraform Provider 3.5.0 et Terraform CLI 1.4.0
Nous avons récemment lancé de nouvelles versions d'Akamai Terraform Provider et de Terraform CLI pour Akamai Terraform Provider. Elles contiennent des modifications de Property Manager qui permettent de le configurer de manière déclarative à l'aide de HCL. Elles disposent également des fonctionnalités pour Appsec et Botman, ainsi que des corrections de bogues.
De plus, nous avons amélioré la façon dont nous proposons la documentation pour Terraform. Lorsque vous regardez le menu de navigation à gauche de la page Terraform Provider, vous remarquerez que nous avons déplacé la documentation sur les sous-fournisseurs. Vous la trouverez désormais dans le guide Terraform sur TechDocs, qui offre une meilleure expérience client et une plus grande flexibilité pour nous en ce qui concerne la mise à jour de la documentation.
➡️ En savoir plus sur Terraform Provider 3.5.0 : https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0
➡️ En savoir plus sur Terraform CLI 1.4.0 : https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0
Série Auto-tech : Akamai — Les pièges les plus courants du développement assisté par automatisation
L'automatisation est cruciale dans le développement de logiciels. Découvrez les quatre pièges les plus courants du développement logiciel assisté par l'automatisation dans ce blog du Developer Champion Tim Vereecke.
➡️ Lire l'article : https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development
Derniers articles et vidéos
Comment communiquer avec les charges de travail Kubernetes — Partie I
Kubernetes est un système populaire de gestion d'un grand nombre de conteneurs. Dans la première partie de sa série sur Kubernetes, Brandon Kang aborde les méthodes de communication dans un environnement Kubernetes.
➡️ En savoir plus : https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc
Réplication à distance des bases de données gérées par Linode à l'aide de ReplicaDB
Brandon Kang a également rédigé un article sur la manière de répliquer les bases de données gérées par Linode à distance à l'aide de l'outil open source ReplicaDB.
➡️ En savoir plus : https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb
Quand ChatGPT rencontre LKE (Linode Kubernetes Engine)
Brandon Kang a travaillé d'arrache-pied à la rédaction d'articles utiles pour les développeurs. Dans un autre article de blog de Brandon, vous pouvez découvrir comment utiliser Linode Kubernetes Engine (LKE) pour intégrer rapidement ChatGPT en créant un cluster et une instance LKE pour faciliter la gestion des clusters Kubernetes.
➡️ Lire l'article : https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4
Plus de vidéos sur les chargements de fichiers
Dans la quatrième partie de sa série de vidéos sur les différentes méthodes de chargement de fichiers, Austin Gil montre comment réduire les coûts en transférant les chargements de fichiers du serveur d'application vers le stockage d'objets.
➡️ Regarder la série : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Installez et configurez GitLab à partir de zéro sur un serveur Akamai Connected Cloud
GitLab est une alternative DevOps gratuite à des services tels que GitHub qui peut être auto-hébergée sur Akamai Connected Cloud. Dans ce didacticiel, @LearnLinuxTV explique comment configurer GitLab sur un serveur Akamai Connected Cloud, y compris l'installation et la configuration de tous les composants nécessaires, à partir de zéro.
➡️ S'abonner à notre chaîne : https://www.youtube.com/@linode/videos
Voilà, c'est terminé !
Vous souhaitez partager avec nous un de vos articles, outils, codes ou une autre de vos créations ? Contactez-nous à l'adresse devrel@akamai.com, pour que nous puissions le présenter à notre communauté de développeurs !