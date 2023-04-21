Nouveautés pour les développeurs : avril 2023

Les collections EdgeWorkers et EdgeKV Postman sont désormais disponibles ! Essayez les API, créez des flux de travail et tenez-vous au courant de l'évolution du développement.

Vous pouvez trouver un bouton Postman pour chaque opération dans les sections EdgeWorkers API et EdgeKV API ou accéder à la collection complète dans le Postman Workspace d'Akamai.

➡️ Accéder à la collection : https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ En savoir plus sur nos collections : https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls