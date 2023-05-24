개발자를 위한 새로운 소식: 2023년 5월
이번 달에는 새로운 EdgeKV 보고서, Terraform Provider 3.6.0, Postman Edge Diagnostics API 컬렉션에 대한 정보를 여러분과 공유하고자 합니다.
이번 호의 주요 내용
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
EdgeKV의 새로운 EdgeKV 보고서와 EdgeWorkers JavaScript API 모듈에 대해 알아보기
Terraform Provider 3.6.0 및 Terraform CLI 1.5 릴리스에 대해 자세히 알아보기
Postman 엣지 진단 API 컬렉션의 릴리스 노트 확인하기
모든 프로그래머가 알아야 할 5가지 서버 측 프로그래밍 언어에 대해 살펴보기
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최신 기사 및 비디오
Akamai Cloud의 지연 시간이 짧은 비디오 스트리밍 테스트에 대해 알아보기
OWASP를 활용한 파일 업로드 보안 동영상 시청하기
나만의 AI 챗봇 만드는 방법 알아보기
개발자 릴리스: 툴 및 리소스
EdgeKV 보고서 및 새로운 EdgeWorkers JavaScript API 모듈
EdgeKV 보고서가 이제 EdgeWorkers 관리 애플리케이션에서 제공됩니다. 이 대시보드는 Akamai EdgeKV의 사용 현황을 파악하고, 오류를 해결하고, 시스템 제한을 벗어나지 않도록 도와줍니다.
또한 Akamai EdgeWorkers JavaScript API에 4개의 새로운 모듈을 추가했습니다.
외부 모듈의 경우, HLS 파서 모듈을 사용해 HTTP 라이브 스트리밍(HLS) 재생 목록 파일을 파싱 및 수정할 수 있습니다. 이 기능은 매니페스트 및 재생목록 편집, 실시간 프로그램 교체, 콘텐츠 삽입을 지원합니다. DASH 파서 모듈을 사용하면 DASH(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) MPD(Media Presentation Description) 파일을 구문 분석하고 수정할 수 있습니다. 이 모듈은 매니페스트 및 재생목록 편집과 콘텐츠 삽입을 지원합니다. JWT 모듈을 사용하면 디지털 서명을 사용해 JWT 토큰을 확인할 수 있습니다.
새로 추가된 내장 html-rewriter 모듈을 사용하면 HTML 문서를 읽고 수정할 수 있습니다. 웹 사이트 개인 맞춤화, 광고 삽입, 검색 및 교체, JavaScript 템플릿 지정 등의 사용 사례를 지원합니다. 각 모듈에 대해 자세히 알아보려면 하이퍼링크 텍스트를 클릭하세요.
Terraform Provider 3.6.0 및 Terraform CLI 1.5.0
Akamai는 최근 Terraform Provider 3.6.0과 Terraform CLI 1.5를 출시했습니다. Terraform Provider의 akamai_edgekv_group_items 리소스와 추가 데이터 소스를 통해 EdgeKV 항목(삽입, 업데이트, 삭제)의 관리를 개선한 것은 물론 버그 수정을 추가했습니다.
Terraform CLI 릴리스에는 봇 관리 리소스용 추가 가져오기 지원과 akamai_edgekv 리소스 내에서 사용되지 않는 initial_data 대신 akamai_edgekv_group_items 리소스를 사용하는 export-edgekv 내보내기가 포함되었습니다.
➡️ Terraform Provider 3.6.0에 대해 자세히 알아보기: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0
➡️ Terraform CLI 1.5.0에 대해 자세히 알아보기: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0
Postman 엣지 진단 API 컬렉션
Postman은 API를 쉽게 구축하고 사용할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스입니다. 새로운 Postman용 Akamai Edge Diagnostics API 컬렉션을 통해 사용 가능한 엣지 서버 위치를 나열할 수 있습니다.
➡️ 문서 보기: https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations
모든 프로그래머가 알아야 할 5가지 서버 측 프로그래밍 언어
마틴 헬러(Martin Heller)는 야심 찬 웹 서버 프로그래머를 위해 서버 측 웹 개발에 자주 사용되는 5가지 프로그래밍 언어의 주요 측면을 다룬 가이드를 출간했습니다.
➡️ 문서 보기: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/
Terraforming Kubernetes 라이브 교육 시리즈
Justin Mitchel(저스틴 미첼)은 Coding for Entrepreneurs의 설립자로서 무료 라이브 교육 시리즈인 "Terraforming Kubernetes: 코드에서 서버리스 배포까지"를 주도하고 있습니다. 처음 두 세션은 아래 링크를 통해 온디맨드 형식으로 사용할 수 있습니다. 5월 24일과 6월 14일 라이브 이벤트에 등록해 다른 참가자들과 채팅하고 저스틴으로부터 직접 답변을 받아보세요.
➡️ 여기에서 등록
최신 기사 및 비디오
코드 분석: 서버리스 기능 및 FaaS 소개
저스틴 코벳(Justin Cobbett)이 다른 애플리케이션 인프라의 반복적인 코드 변경 및 추상화에 래퍼를 추가해 함수로 서버리스 컴퓨팅을 구현하는 방법에 대해 설명합니다.
지연 시간이 중요한 경우: Akamai Cloud의 지연 시간이 짧은 비디오 스트리밍에 대한 최신 테스트
개발자 챔피언 루카 모글리아(Luca Moglia)가 비디오 스트리밍을 통해 지연 시간에 대한 경험을 공유합니다. Akamai Cloud에서 실시된 최신 테스트에 대해 알아보세요.
➡️ 자세히 알아보기: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/
OWASP를 통한 안전한 파일 업로드
"파일 업로드" 시리즈의 최신 비디오에서는 오스틴 길(Austin Gil)이 애플리케이션에 CDN을 추가해 얻은 상당한 성능 개선 효과와 오브젝트 스토리지로 Akamai CDN을 설정하기 위해 취한 단계를 살펴봅니다.
GitHub 작업 CI/CD 튜토리얼 시리즈
하비비 코팅(Habibi Coding)이 GitHub 작업 CI/CD를 통해 DevOps 기술을 향상시키고 워크플로를 간소화하는 단계별 튜토리얼을 블로그 게시물 시리즈로 공유했습니다. 시리즈 1부에서는 ed25519 SSH 키를 생성하고 기존 RSA 키를 제거하는 방법을 알아봅니다.
➡️ 블로그 보기: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b
OpenAI API와 Linode로 자체 AI 챗봇을 구축하세요
@CodeWithHarry는 최근 동영상에서 OpenAI API를 활용해 채팅 앱을 처음부터 만드는 방법을 소개했습니다. 구독을 설정하고 새로운 튜토리얼에 대한 소식을 먼저 받아보세요.
➡️ 채널 구독하기: https://www.youtube.com/@linode/videos
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