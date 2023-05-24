개발자를 위한 새로운 소식: 2023년 5월

EdgeKV 보고서가 이제 EdgeWorkers 관리 애플리케이션에서 제공됩니다. 이 대시보드는 Akamai EdgeKV의 사용 현황을 파악하고, 오류를 해결하고, 시스템 제한을 벗어나지 않도록 도와줍니다.



또한 Akamai EdgeWorkers JavaScript API에 4개의 새로운 모듈을 추가했습니다.

외부 모듈의 경우, HLS 파서 모듈을 사용해 HTTP 라이브 스트리밍(HLS) 재생 목록 파일을 파싱 및 수정할 수 있습니다. 이 기능은 매니페스트 및 재생목록 편집, 실시간 프로그램 교체, 콘텐츠 삽입을 지원합니다. DASH 파서 모듈을 사용하면 DASH(Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) MPD(Media Presentation Description) 파일을 구문 분석하고 수정할 수 있습니다. 이 모듈은 매니페스트 및 재생목록 편집과 콘텐츠 삽입을 지원합니다. JWT 모듈을 사용하면 디지털 서명을 사용해 JWT 토큰을 확인할 수 있습니다.

새로 추가된 내장 html-rewriter 모듈을 사용하면 HTML 문서를 읽고 수정할 수 있습니다. 웹 사이트 개인 맞춤화, 광고 삽입, 검색 및 교체, JavaScript 템플릿 지정 등의 사용 사례를 지원합니다. 각 모듈에 대해 자세히 알아보려면 하이퍼링크 텍스트를 클릭하세요.