Was gibt es Neues für Entwickler: April 2023
In den letzten 30 Tagen haben wir an weiteren Releases und Content gearbeitet, wodurch sich das Entwicklererlebnis weiter verbessern wird. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über einige der neuesten Releases für Entwickler, darunter die Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman, neue Cluster-Bereitstellungen im Linode Marketplace und Updates für Terraform Provider.
Highlights dieser Ausgabe
Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen
Erfahren Sie mehr über die neuen Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman
Werfen Sie einen Blick auf die neuen Cluster-Bereitstellungen im Linode Marketplace
Erfahren Sie mehr über die Änderungen im Zuge von Terraform Provider 3.5.0 und Terraform CLI 1.4.0
Lesen Sie über häufige Fallstricke in der automatisierungsgestützten Entwicklung
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Neueste Artikel und Videos
Lesen Sie den ersten Teil einer Reihe zum Thema Kommunikation mit Kubernetes-Workloads
Erfahren Sie, wie Sie Linode-verwaltete Datenbanken per Fernzugriff mit ReplicaDB replizieren
Finden Sie heraus, wie Sie die Linode Kubernetes Engine zur schnellen Integration in ChatGPT verwenden können
Sehen Sie sich die neuesten Videos über die Methoden zum Hochladen von Dateien ins Internet an
Sehen Sie sich dieses Video zur komplett neuen Installation und Konfiguration von GitLab auf einem Akamai Connected Cloud-Server an
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Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen
Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman
Die Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman sind jetzt verfügbar! Testen Sie die APIs, erstellen Sie Workflows und behalten Sie den Überblick über Änderungen bei der Entwicklung.
Sie finden eine Postman-Schaltfläche für jeden Vorgang in der EdgeWorkers API und EdgeKV API oder Sie greifen alternativ auf die vollständige Sammlung im Postman-Workspace von Akamai zu.
➡️ Zugriff auf die Sammlung: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview
➡️ Erfahren Sie mehr über unsere Kollektionen: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls
Cluster-Bereitstellungen jetzt im Linode Marketplace
Wir haben unseren Marketplace um Datenbank-Cluster-Bereitstellungen erweitert. Die Ausführung der Datenbank in einem Cluster erhöht die Performance und Verfügbarkeit, indem Backend-Lastausgleich und Fehlertoleranz aktiviert werden. Mit unserer Ansible-Sammlung können Sie jetzt in nur fünf Minuten Datenbankcluster bereitstellen.
Wir haben auch neue Dokumente für die Bereitstellung von MongoDB-,PostgreSQL-, Redis Sentinel- und Galera- Clustern über den Linode Marketplace erstellt.
Terraform Provider 3.5.0 und Terraform CLI 1.4.0
Wir haben vor Kurzem neue Versionen von Akamai Terraform Provider und der Terraform CLI für Akamai Terraform Provider eingeführt. Beide Releases enthalten Änderungen am Property Manager und ermöglichen eine deklarative Konfiguration mit HCL. Außerdem enthalten sie Funktionen für Appsec und Botman sowie Fehlerbehebungen.
Darüber hinaus haben wir die Art und Weise verbessert, wie wir die Dokumentation für Terraform anbieten. Wenn Sie sich das Navigationsmenü links auf der Seite Terraform Provider ansehen, werden Sie feststellen, dass sich die Dokumentation für Subprovider nun an einer anderen Stelle befinden. Sie finden sie jetzt im Terraform-Leitfaden auf TechDocs. Dies ermöglicht ein wesentlich besseres Kundenerlebnis und mehr Flexibilität bei der Aktualisierung der Dokumentation.
➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0
➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0
Auto-Tech-Serie: Akamai – Häufige Fallstricke in der automatisierungsgestützten Entwicklung
Automatisierung leistet bei der Softwareentwicklung einen entscheidender Beitrag. Entdecken Sie in diesem Blog von Developer Champion Tim Vereecke die vier häufigsten Probleme bei der automatisierungsunterstützten Softwareentwicklung.
➡️ Sie können ihn hier lesen: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development
Neueste Artikel und Videos
So kommunizieren Sie mit Kubernetes-Workloads – Teil I
Kubernetes ist ein beliebtes System zur Verwaltung von vielen Containern. Im ersten Teil seiner Kubernetes-Serie erläutert Brandon Kang die verschiedenen Kommunikationsmethoden in einer Kubernetes-Umgebung.
➡️ Mehr dazu lesen Sie hier: https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc
Replizieren von Linode-verwalteten Datenbanken per Fernzugriff mit ReplicaDB
Brandon Kang hat außerdem einen Artikel dazu verfasst, wie sich Linode-verwaltete Datenbanken mithilfe des Open-Source-Tools ReplicaDB per Remotezugriff replizieren lassen.
➡️ Erfahren Sie mehr: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb
Wenn ChatGPT auf LKE trifft (Linode Kubernetes Engine)
Brandon Kang hat hart daran gearbeitet, nützliche Artikel für Entwickler zu schreiben. In einem weiteren Blogbeitrag von Brandon erfahren Sie, wie Sie die Linode Kubernetes Engine (LKE) zur schnellen Integration in ChatGPT verwenden können. Dies wird möglich, indem Sie einen LKE-Cluster und eine -Instanz erstellen, die bei der Verwaltung von Kubernetes-Clustern helfen.
➡️ Lesen Sie ihn jetzt: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4
Weitere Videos zum Dateiupload
In Teil 4 seiner Videoreihe über verschiedene Methoden zum Hochladen von Dateien zeigt Austin Gil, wie sich durch die Verlagerung von Dateiuploads vom Anwendungsserver hin zu Object Storage die Kosten senken lassen.
➡️ Sehen Sie sich die Serie an: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Installieren und konfigurieren Sie GitLab komplett neu auf einem Akamai Connected Cloud-Server
GitLab ist eine kostenlose DevOps-Alternative zu Services wie GitHub, die sich selbst in der Akamai Connected Cloud hosten lassen. In diesem Tutorial erklärt @LearnLinuxTV wie Sie GitLab auf einem verbundenen Cloudserver von Akamai einrichten, einschließlich der kompletten Neuinstallation und -Konfiguration aller erforderlichen Komponenten.
➡️ Abonnieren Sie unseren Kanal: https://www.youtube.com/@linode/videos
Das war es von unserer Seite.
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