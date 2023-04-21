Was gibt es Neues für Entwickler: April 2023

Die Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman sind jetzt verfügbar! Testen Sie die APIs, erstellen Sie Workflows und behalten Sie den Überblick über Änderungen bei der Entwicklung.

Sie finden eine Postman-Schaltfläche für jeden Vorgang in der EdgeWorkers API und EdgeKV API oder Sie greifen alternativ auf die vollständige Sammlung im Postman-Workspace von Akamai zu.

➡️ Zugriff auf die Sammlung: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Erfahren Sie mehr über unsere Kollektionen: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls