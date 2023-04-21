X
Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste

Was gibt es Neues für Entwickler: April 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

April 21, 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

In den letzten 30 Tagen haben wir an weiteren Releases und Content gearbeitet, wodurch sich das Entwicklererlebnis weiter verbessern wird.

In den letzten 30 Tagen haben wir an weiteren Releases und Content gearbeitet, wodurch sich das Entwicklererlebnis weiter verbessern wird. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über einige der neuesten Releases für Entwickler, darunter die Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman, neue Cluster-Bereitstellungen im Linode Marketplace und Updates für Terraform Provider.

Highlights dieser Ausgabe

Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen

Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman

Die Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman sind jetzt verfügbar! Testen Sie die APIs, erstellen Sie Workflows und behalten Sie den Überblick über Änderungen bei der Entwicklung.

Sie finden eine Postman-Schaltfläche für jeden Vorgang in der EdgeWorkers API und EdgeKV API oder Sie greifen alternativ auf die vollständige Sammlung im Postman-Workspace von Akamai zu.

➡️ Zugriff auf die Sammlung: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Erfahren Sie mehr über unsere Kollektionen: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls

Cluster-Bereitstellungen jetzt im Linode Marketplace

Wir haben unseren Marketplace um Datenbank-Cluster-Bereitstellungen erweitert. Die Ausführung der Datenbank in einem Cluster erhöht die Performance und Verfügbarkeit, indem Backend-Lastausgleich und Fehlertoleranz aktiviert werden. Mit unserer Ansible-Sammlung können Sie jetzt in nur fünf Minuten Datenbankcluster bereitstellen.

Wir haben auch neue Dokumente für die Bereitstellung von MongoDB-,PostgreSQL-, Redis Sentinel- und Galera- Clustern über den Linode Marketplace erstellt.

Terraform Provider 3.5.0 und Terraform CLI 1.4.0

Wir haben vor Kurzem neue Versionen von Akamai Terraform Provider und der Terraform CLI für Akamai Terraform Provider eingeführt. Beide Releases enthalten Änderungen am Property Manager und ermöglichen eine deklarative Konfiguration mit HCL. Außerdem enthalten sie Funktionen für Appsec und Botman sowie Fehlerbehebungen.

Darüber hinaus haben wir die Art und Weise verbessert, wie wir die Dokumentation für Terraform anbieten. Wenn Sie sich das Navigationsmenü links auf der Seite Terraform Provider ansehen, werden Sie feststellen, dass sich die Dokumentation für Subprovider nun an einer anderen Stelle befinden. Sie finden sie jetzt im Terraform-Leitfaden auf TechDocs. Dies ermöglicht ein wesentlich besseres Kundenerlebnis und mehr Flexibilität bei der Aktualisierung der Dokumentation.

➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0

➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0

Auto-Tech-Serie: Akamai – Häufige Fallstricke in der automatisierungsgestützten Entwicklung 

Automatisierung leistet bei der Softwareentwicklung einen entscheidender Beitrag. Entdecken Sie in diesem Blog von Developer Champion Tim Vereecke die vier häufigsten Probleme bei der automatisierungsunterstützten Softwareentwicklung.

➡️ Sie können ihn hier lesen: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development

Neueste Artikel und Videos

So kommunizieren Sie mit Kubernetes-Workloads – Teil I

Kubernetes ist ein beliebtes System zur Verwaltung von vielen Containern. Im ersten Teil seiner Kubernetes-Serie erläutert Brandon Kang die verschiedenen Kommunikationsmethoden in einer Kubernetes-Umgebung.

➡️ Mehr dazu lesen Sie hier: https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc

Replizieren von Linode-verwalteten Datenbanken per Fernzugriff mit ReplicaDB

Brandon Kang hat außerdem einen Artikel dazu verfasst, wie sich Linode-verwaltete Datenbanken mithilfe des Open-Source-Tools ReplicaDB per Remotezugriff replizieren lassen.

➡️ Erfahren Sie mehr: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb

Wenn ChatGPT auf LKE trifft (Linode Kubernetes Engine)

Brandon Kang hat hart daran gearbeitet, nützliche Artikel für Entwickler zu schreiben. In einem weiteren Blogbeitrag von Brandon erfahren Sie, wie Sie die Linode Kubernetes Engine (LKE) zur schnellen Integration in ChatGPT verwenden können. Dies wird möglich, indem Sie einen LKE-Cluster und eine -Instanz erstellen, die bei der Verwaltung von Kubernetes-Clustern helfen.

➡️ Lesen Sie ihn jetzt: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4

Weitere Videos zum Dateiupload

In Teil 4 seiner Videoreihe über verschiedene Methoden zum Hochladen von Dateien zeigt Austin Gil, wie sich durch die Verlagerung von Dateiuploads vom Anwendungsserver hin zu Object Storage die Kosten senken lassen.

Dateiuploads für das Web: Kostengünstigere Architekturen

➡️ Sehen Sie sich die Serie an: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Installieren und konfigurieren Sie GitLab komplett neu auf einem Akamai Connected Cloud-Server

GitLab ist eine kostenlose DevOps-Alternative zu Services wie GitHub, die sich selbst in der Akamai Connected Cloud hosten lassen. In diesem Tutorial erklärt @LearnLinuxTV wie Sie GitLab auf einem verbundenen Cloudserver von Akamai einrichten, einschließlich der kompletten Neuinstallation und -Konfiguration aller erforderlichen Komponenten.

Neuinstallation und -konfiguration von GitLab auf einem Linode-Server

➡️ Abonnieren Sie unseren Kanal: https://www.youtube.com/@linode/videos

Das war es von unserer Seite.

Möchten Sie einen Artikel, ein Tool, einen Code oder einen anderen eigenen Beitrag teilen? Kontaktieren Sie uns unter devrel@akamai.com, damit wir Ihren Beitrag unserer Entwickler-Community präsentieren können!

Kontakt
Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

April 21, 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Verwandte Blogbeiträge

This month, we’re excited to share information about the new EdgeKV reports, Terraform Provider 3.6.0, and the Postman Edge Diagnostics API collection with you.
Entwickler

Was gibt es Neues für Entwickler: Mai 2023

May 24, 2023
Erfahren Sie mehr über die neuen EdgeKV-Berichte, Terraform Provider 3.6.0 und die API-Sammlung Postman Edge Diagnostics.
von Jessica Capuano Mora
Weitere Informationen
It’s hard to believe that we’re already nearing the end of the first quarter of 2023.The past 30 days brought more great releases for developers.
Entwickler

Was gibt es Neues für Entwickler: März 2023

March 24, 2023
Erfahren Sie mehr über die neue EdgeWorkers Basic Compute-Unterstützung für EdgeKV, eine neue Version von Terraform Provider und ein Update für das PowerShell-Modul von Akamai.
von Jessica Capuano Mora
Weitere Informationen
This month, we’re excited to share EdgeWorkers updates, Terraform Provider v3.3.0, an on-demand series on Terraforming Kubernetes, and information on how to get access to Akamai Connected Cloud betas.
Entwickler

Was gibt es Neues für Entwickler: Februar 2023

February 21, 2023
Lesen Sie mehr über die neuesten Updates für EdgeWorkers, zwei neue Postman-Sammlungen und den Terraform Provider v3.3.0. Erfahren Sie außerdem, wie Sie sich für Betaversionen anmelden können.
von Jessica Capuano Mora
Weitere Informationen