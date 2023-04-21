Novedades para desarrolladores: Abril de 2023
Durante los últimos 30 días, hemos estado trabajando en más lanzamientos y contenido que ayudarán a mejorar la experiencia del desarrollador. En este número, obtendrá más información sobre algunos de los lanzamientos para desarrolladores más recientes, incluidas las colecciones EdgeWorkers y EdgeKV Postman, las nuevas implementaciones de clústeres en Linode Marketplace y las actualizaciones de Terraform Provider.
Aspectos destacados en este número
Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos
Descubra las nuevas colecciones de EdgeWorkers y EdgeKV Postman
Eche un vistazo a las nuevas implementaciones de clústeres en Linode Marketplace
Obtenga más información sobre los cambios publicados con Terraform Provider 3.5.0 y Terraform CLI 1.4.0
Obtenga información sobre los problemas más comunes en el desarrollo asistido por automatización
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Últimos artículos y vídeos
Lea la primera parte de una serie sobre cómo comunicarse con las cargas de trabajo de Kubernetes
Descubra cómo replicar bases de datos gestionadas de Linode de forma remota con ReplicaDB
Descubra cómo utilizar Linode Kubernetes Engine para integrarse rápidamente con ChatGPT
Vea los vídeos más recientes sobre métodos para cargar archivos en la web
Eche un vistazo a un vídeo sobre la instalación y configuración GitLab desde cero en un servidor Akamai Connected Cloud
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Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos
Colecciones EdgeWorkers y EdgeKV Postman
Las colecciones EdgeWorkers y EdgeKV Postman ya están disponibles. Pruebe las API, cree flujos de trabajo y manténgase a la última en cuanto a los cambios de desarrollo.
Puede encontrar un botón Postman para cada operación en las secciones API de EdgeWorkers y API de EdgeKV, o acceder a la colección completa en el Postman Workspace de Akamai.
➡️ Acceda a la colección: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview
➡️ Obtenga más información sobre nuestras colecciones: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls
Las implementaciones de clústeres ya están en Linode Marketplace
Hemos añadido implementaciones de clústeres de bases de datos a nuestro marketplace. La ejecución de la base de datos en un clúster aumenta el rendimiento y la disponibilidad activando el equilibrio de carga de back-end y la tolerancia a fallos. Gracias a nuestra colección Ansible, ahora puede implementar clústeres de bases de datos en tan solo cinco minutos.
También hemos creado nuevos documentos para la implementación de clústeres de MongoDB, PostgreSQL, Redis Sentinel y Galera a través de Linode Marketplace.
Terraform Provider 3.5.0 y Terraform CLI 1.4.0
Recientemente hemos lanzado nuevas versiones de Akamai Terraform Provider y Terraform CLI para Akamai Terraform Provider. Ambas versiones contenían cambios en Property Manager que permiten configurarlo de forma declarativa mediante HCL. También incluían funciones para Appsec y Botman, además de correcciones de errores.
También hemos mejorado la forma en que ofrecemos la documentación de Terraform. Si observa el menú de navegación a la izquierda de la página de Terraform Provider, verá que hemos trasladado la documentación de nuestro subproveedor. Ahora puede encontrarla en la guía de Terraform en TechDocs, que ofrece una experiencia de uso del cliente mucho mejor y una mayor flexibilidad para nosotros en lo que respecta a la actualización de la documentación.
➡️ Obtenga información sobre Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0
➡️ Obtenga información sobre Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0
Serie Auto-Tech: Akamai: los problemas más comunes en el desarrollo asistido por automatización
La automatización es crucial en el desarrollo de software. Descubra los cuatro problemas más comunes en el desarrollo de software asistido por automatización en este blog del abanderado del desarrollador Tim Vereecke.
➡️ Léalo aquí: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development
Últimos artículos y vídeos
Cómo comunicarse con cargas de trabajo de Kubernetes (Parte I)
Kubernetes es un popular sistema para gestionar un gran número de contenedores. En la primera parte de su serie sobre Kubernetes, Brandon Kang analiza los métodos de comunicación en un entorno Kubernetes.
➡️ Lea más aquí: https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc
Replicación remota de bases de datos gestionadas de Linode utilizando ReplicaDB
Brandon Kang también redactó un artículo sobre cómo replicar bases de datos gestionadas de Linode de forma remota utilizando la herramienta de código abierto ReplicaDB.
➡️ Más información: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb
Cuando ChatGPT se une a LKE (Linode Kubernetes Engine)
Brandon Kang ha dedicado mucho esfuerzo a redactar artículos útiles para los desarrolladores. En otra entrada del blog de Brandon, puede descubrir cómo utilizar Linode Kubernetes Engine (LKE) para integrarse rápidamente con ChatGPT mediante la creación de un clúster LKE y una instancia que ayudan a gestionar los clústeres de Kubernetes.
➡️ Lea más aquí: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4
Más vídeos sobre la carga de archivos
En la parte 4 de su serie de vídeos sobre diferentes métodos de carga de archivos, Austin Gil nos muestra cómo reducir los costes mediante el cambio de la cargas de archivos del servidor de aplicaciones al almacenamiento de objetos.
Instalar y configurar GitLab desde cero en un servidor Akamai Connected Cloud
GitLab es una alternativa gratuita de DevOps a servicios como GitHub que se puede autoalojar en Akamai Connected Cloud. En este tutorial, @LearnLinuxTV nos explica cómo configurar GitLab en un servidor Akamai Connected Cloud, incluida la instalación y configuración de todos los componentes necesarios, desde cero.
➡️ Suscríbase a nuestro canal: https://www.youtube.com/@linode/videos
¡Y eso es todo!
¿Tiene un artículo, una herramienta, un código o algo que haya creado y que le gustaría compartir? Póngase en contacto con nosotros en devrel@akamai.com, para que podamos presentarlo a nuestra comunidad de desarrolladores.