Novedades para desarrolladores: Abril de 2023

Las colecciones EdgeWorkers y EdgeKV Postman ya están disponibles. Pruebe las API, cree flujos de trabajo y manténgase a la última en cuanto a los cambios de desarrollo.

Puede encontrar un botón Postman para cada operación en las secciones API de EdgeWorkers y API de EdgeKV, o acceder a la colección completa en el Postman Workspace de Akamai.

➡️ Acceda a la colección: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Obtenga más información sobre nuestras colecciones: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls