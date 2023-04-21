Novidades para os desenvolvedores: Abril de 2023
Nos últimos 30 dias, estivemos ocupados trabalhando em mais lançamentos e conteúdos que ajudarão a melhorar a experiência do desenvolvedor. Nesta edição, você aprenderá mais sobre alguns dos lançamentos de desenvolvedores mais recentes, incluindo as coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman, novas implantações de cluster no Linode Marketplace e atualizações do Terraform Provider.
O que estamos destacando nesta edição
Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos
Saiba mais sobre as novas coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman
Dê uma olhada nas novas implantações de cluster no Linode Marketplace
Saiba mais sobre as alterações lançadas com o Terraform Provider 3.5.0 e o Terraform CLI 1.4.0
Saiba mais sobre as armadilhas comuns no desenvolvimento assistido por automação
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Artigos e vídeos mais recentes
Leia a primeira parte de uma série sobre comunicação com workloads do Kubernetes
Descubra como replicar o Linode Managed Databases remotamente com o ReplicaDB
Descubra como usar o Linode Kubernetes Engine para a rápida integração com o ChatGPT
Assista aos vídeos mais recentes sobre métodos para fazer upload de arquivos na Web
Confira um vídeo sobre como instalar e configurar o GitLab do zero em um servidor da Akamai Connected Cloud
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Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos
Coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman
As coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman já estão disponíveis! Experimente as APIs, crie fluxos de trabalho e fique por dentro das mudanças de desenvolvimento.
Você pode encontrar um botão do Postman para cada operação nas seções API EdgeWorkers e API EdgeKV ou acessar a coleção completa no Postman Workspace da Akamai.
➡️ Acesse a coleção: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview
➡️ Conheça nossas coleções: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls
Implantações de cluster agora no Linode Marketplace
Adicionamos implantações de cluster de banco de dados ao nosso marketplace. Executar seu banco de dados em um cluster aumenta o desempenho e a disponibilidade permitindo o balanceamento de carga de back-end e a tolerância a falhas. Usando nossa coleção Ansible, agora é possível implantar clusters de banco de dados em apenas cinco minutos.
Também criamos novos documentos para implantar clusters MongoDB, PostgreSQL, Redis Sentinel e Galera por meio do Linode Marketplace.
Terraform Provider 3.5.0 e Terraform CLI 1.4.0
Recentemente, lançamos novas versões do Akamai Terraform Provider e Terraform CLI para o Akamai Terraform Provider. Ambas as versões continham alterações no Property Manager que permitem configurá-lo de forma declarativa usando HCL. Elas também continham recursos para AppSec e Botman, além de correções de bugs.
Além disso, melhoramos a forma como oferecemos a documentação para o Terraform. Ao olhar para o menu de navegação à esquerda da página do Terraform Provider, você notará que movemos a documentação do subprovedor. Agora você pode encontrá-la no guia do Terraform no TechDocs, que oferece uma experiência do cliente muito melhor e maior flexibilidade quando se trata de atualizar a documentação.
➡️ Leia sobre o Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0
➡️ Leia sobre o Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0
Série auto-tech: Akamai – armadilhas comuns para o desenvolvimento assistido por automação
A automação é crucial no desenvolvimento de software. Descubra as quatro armadilhas mais comuns no desenvolvimento de software assistido por automação neste blog pelo desenvolvedor líder Tim Vereecke.
➡️ Leia aqui: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development
Artigos e vídeos mais recentes
Como se comunicar com workloads do Kubernetes – Parte I
O Kubernetes é um sistema popular para gerenciar um grande número de contêineres. Na primeira parte de sua série Kubernetes, Brandon Kang discute os métodos de comunicação em um ambiente Kubernetes.
➡️ Leia mais https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc
Replicação do Linode Managed Databases remotamente usando o ReplicaDB
Brandon Kang também criou um artigo sobre como replicar o Linode Managed Databases remotamente usando a ferramenta de código aberto ReplicaDB.
➡️ Saiba mais: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb
Quando ChatGPT encontra o LKE (Linode Kubernetes Engine)
Brandon Kang tem trabalhado muito para criar artigos úteis para desenvolvedores. Em outra publicação no blog dele, você pode descobrir como usar o Linode Kubernetes Engine (LKE) para fazer a rápida integração com o ChatGPT criando um cluster LKE e uma instância para auxiliar no gerenciamento de clusters Kubernetes.
➡️ Leia agora: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4
Mais vídeos sobre upload de arquivos
Na parte 4 de sua série de vídeos sobre diferentes métodos de upload de arquivos, Austin Gil mostra como reduzir custos transferindo uploads de arquivos do servidor de aplicações para o armazenamento de objetos.
➡️ Assista à série: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Instale e configure o GitLab do zero em um servidor da Akamai Connected Cloud
O GitLab é uma alternativa gratuita de DevOps para serviços como o GitHub, que pode ser auto-hospedado na Akamai Connected Cloud. Neste tutorial, @LearnLinuxTV explica como configurar o GitLab em um servidor da Akamai Connected Cloud, incluindo a instalação e configuração de todos os componentes necessários, desde o início.
➡️ Assine nosso canal: https://www.youtube.com/@linode/videos
Missão cumprida!
Você criou um artigo, uma ferramenta, um código ou algo mais e gostaria de compartilhar? Entre em contato conosco em devrel@akamai.com para que possamos apresentá-lo à nossa comunidade de desenvolvedores!