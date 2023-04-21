Novidades para os desenvolvedores: Abril de 2023

As coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman já estão disponíveis! Experimente as APIs, crie fluxos de trabalho e fique por dentro das mudanças de desenvolvimento.

Você pode encontrar um botão do Postman para cada operação nas seções API EdgeWorkers e API EdgeKV ou acessar a coleção completa no Postman Workspace da Akamai.

➡️ Acesse a coleção: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Conheça nossas coleções: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls