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Novidades para os desenvolvedores: Abril de 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

April 21, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Nos últimos 30 dias, estivemos ocupados trabalhando em mais lançamentos e conteúdos que ajudarão a melhorar a experiência do desenvolvedor.

Nos últimos 30 dias, estivemos ocupados trabalhando em mais lançamentos e conteúdos que ajudarão a melhorar a experiência do desenvolvedor. Nesta edição, você aprenderá mais sobre alguns dos lançamentos de desenvolvedores mais recentes, incluindo as coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman, novas implantações de cluster no Linode Marketplace e atualizações do Terraform Provider.

O que estamos destacando nesta edição

Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos

Coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman

As coleções EdgeWorkers e EdgeKV Postman já estão disponíveis! Experimente as APIs, crie fluxos de trabalho e fique por dentro das mudanças de desenvolvimento.

Você pode encontrar um botão do Postman para cada operação nas seções API EdgeWorkers e API EdgeKV ou acessar a coleção completa no Postman Workspace da Akamai.

➡️ Acesse a coleção: https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Conheça nossas coleções: https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls

Implantações de cluster agora no Linode Marketplace

Adicionamos implantações de cluster de banco de dados ao nosso marketplace. Executar seu banco de dados em um cluster aumenta o desempenho e a disponibilidade permitindo o balanceamento de carga de back-end e a tolerância a falhas. Usando nossa coleção Ansible, agora é possível implantar clusters de banco de dados em apenas cinco minutos.

Também criamos novos documentos para implantar clusters MongoDB, PostgreSQL, Redis Sentinel e Galera por meio do Linode Marketplace.

Terraform Provider 3.5.0 e Terraform CLI 1.4.0

Recentemente, lançamos novas versões do Akamai Terraform Provider e Terraform CLI para o Akamai Terraform Provider. Ambas as versões continham alterações no Property Manager que permitem configurá-lo de forma declarativa usando HCL. Elas também continham recursos para AppSec e Botman, além de correções de bugs.

Além disso, melhoramos a forma como oferecemos a documentação para o Terraform. Ao olhar para o menu de navegação à esquerda da página do Terraform Provider, você notará que movemos a documentação do subprovedor. Agora você pode encontrá-la no guia do Terraform no TechDocs, que oferece uma experiência do cliente muito melhor e maior flexibilidade quando se trata de atualizar a documentação.

➡️ Leia sobre o Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0

➡️ Leia sobre o Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0

Série auto-tech: Akamai – armadilhas comuns para o desenvolvimento assistido por automação 

A automação é crucial no desenvolvimento de software. Descubra as quatro armadilhas mais comuns no desenvolvimento de software assistido por automação neste blog pelo desenvolvedor líder Tim Vereecke.

➡️ Leia aqui: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development

Artigos e vídeos mais recentes

Como se comunicar com workloads do Kubernetes – Parte I

O Kubernetes é um sistema popular para gerenciar um grande número de contêineres. Na primeira parte de sua série Kubernetes, Brandon Kang discute os métodos de comunicação em um ambiente Kubernetes.

➡️ Leia mais https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc

Replicação do Linode Managed Databases remotamente usando o ReplicaDB

Brandon Kang também criou um artigo sobre como replicar o Linode Managed Databases remotamente usando a ferramenta de código aberto ReplicaDB.

➡️ Saiba mais: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb

Quando ChatGPT encontra o LKE (Linode Kubernetes Engine)

Brandon Kang tem trabalhado muito para criar artigos úteis para desenvolvedores. Em outra publicação no blog dele, você pode descobrir como usar o Linode Kubernetes Engine (LKE) para fazer a rápida integração com o ChatGPT criando um cluster LKE e uma instância para auxiliar no gerenciamento de clusters Kubernetes.

➡️ Leia agora: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4

Mais vídeos sobre upload de arquivos

Na parte 4 de sua série de vídeos sobre diferentes métodos de upload de arquivos, Austin Gil mostra como reduzir custos transferindo uploads de arquivos do servidor de aplicações para o armazenamento de objetos.

Uploads de arquivos para a Web: arquitetura para redução dos custos

➡️ Assista à série: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Instale e configure o GitLab do zero em um servidor da Akamai Connected Cloud

O GitLab é uma alternativa gratuita de DevOps para serviços como o GitHub, que pode ser auto-hospedado na Akamai Connected Cloud. Neste tutorial, @LearnLinuxTV explica como configurar o GitLab em um servidor da Akamai Connected Cloud, incluindo a instalação e configuração de todos os componentes necessários, desde o início.

Instale e configure o GitLab do zero em um servidor Linode

➡️ Assine nosso canal: https://www.youtube.com/@linode/videos

Missão cumprida!

Você criou um artigo, uma ferramenta, um código ou algo mais e gostaria de compartilhar? Entre em contato conosco em devrel@akamai.com para que possamos apresentá-lo à nossa comunidade de desenvolvedores!

Entre em contato conosco
Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

April 21, 2023

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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