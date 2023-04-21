Novità per gli sviluppatori - Aprile 2023

Di recente, abbiamo lanciato nuove versioni di Akamai Terraform Provider e Terraform CLI per Akamai Terraform Provider. Entrambe le versioni contengono modifiche al Property Manager che consentono di configurarlo in modo dichiarativo tramite HCL e anche funzionalità per Appsec e Botman, oltre a correzioni di bug.

Inoltre, abbiamo migliorato il modo in cui offriamo la documentazione per Terraform. Guardando il menu di navigazione a sinistra della pagina di Terraform Provider, potrai notare che abbiamo spostato la documentazione del subprovider. Ora, puoi trovarlo nella guida Terraform su TechDocs, che offre un notevole miglioramento delle customer experience e una maggiore flessibilità per noi quando si tratta di aggiornare la documentazione.

➡️ Ulteriori informazioni su Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0

➡️ Ulteriori informazioni su Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0