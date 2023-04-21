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Novità per gli sviluppatori - Aprile 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

April 21, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Negli ultimi 30 giorni, siamo stati impegnati a lavorare su ulteriori versioni e contenuti che contribuiranno a migliorare l'experience degli sviluppatori.

Negli ultimi 30 giorni, siamo stati impegnati a lavorare su altre versioni e contenuti che contribuiranno a migliorare l'experience degli sviluppatori. In questo numero, conoscerai ulteriori informazioni su alcune delle versioni più recenti degli sviluppatori, tra cui le raccolte EdgeWorkers ed EdgeKV Postman, le nuove implementazioni di cluster nel Linode Marketplace e gli aggiornamenti di Terraform Provider.

Argomenti messi in evidenza in questo numero

Release per sviluppatori: strumenti e risorse

Raccolte EdgeWorkers ed EdgeKV Postman

Le raccolte EdgeWorkers ed EdgeKV Postman sono ora disponibili! Prova le API, realizza dei workflow e stai al passo con l'evoluzione delle modifiche.

Puoi trovare un pulsante Postman per ciascuna operazione nelle sezioni EdgeWorkers API ed EdgeKV API oppure accedere alla raccolta completa in Postman Workspace di Akamai.

➡️ Per accedere alla raccolta: https://www.postman.com/akamai/it/workspace/akamai-apis/overview

➡️ Scopri le nostre raccolte: https://techdocs.akamai.com/it/developer/docs/postman-make-api-calls

Implementazioni di cluster ora disponibili nel Linode Marketplace

Abbiamo aggiunto implementazioni di cluster di database al nostro marketplace. L'esecuzione del database in un cluster aumenta le performance e la disponibilità abilitando il bilanciamento del carico back-end e la tolleranza agli errori. Tramite la nostra raccolta Ansible, ora puoi distribuire i cluster di database in soli cinque minuti.

Abbiamo anche creato nuova documentazione per l'implementazione dei cluster MongoDB, PostgreSQL, Redis Sentinel e Galera tramite il Linode Marketplace.

Terraform Provider 3.5.0 e Terraform CLI 1.4.0

Di recente, abbiamo lanciato nuove versioni di Akamai Terraform Provider e Terraform CLI per Akamai Terraform Provider. Entrambe le versioni contengono modifiche al Property Manager che consentono di configurarlo in modo dichiarativo tramite HCL e anche funzionalità per Appsec e Botman, oltre a correzioni di bug.

Inoltre, abbiamo migliorato il modo in cui offriamo la documentazione per Terraform. Guardando il menu di navigazione a sinistra della pagina di Terraform Provider, potrai notare che abbiamo spostato la documentazione del subprovider. Ora, puoi trovarlo nella guida Terraform su TechDocs, che offre un notevole miglioramento delle customer experience e una maggiore flessibilità per noi quando si tratta di aggiornare la documentazione.

➡️ Ulteriori informazioni su Terraform Provider 3.5.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0

➡️ Ulteriori informazioni su Terraform CLI 1.4.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0

Serie sulle tecnologie automatizzate: Akamai - Problemi comuni nello sviluppo assistito dall'automazione 

L'automazione è fondamentale nello sviluppo del software. Scopri i quattro problemi più comuni nello sviluppo software assistito dall'automazione in questo blog del Developer Champion Tim Vereecke.

➡️ Leggi il blog qui: https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development

Ultimi articoli e video

Procedura di comunicazione con i carichi di lavoro di Kubernetes - Parte I

Kubernetes è un sistema popolare per la gestione di un elevato numero di container. Nella prima parte della sua serie su Kubernetes, Brandon Kang descrive i metodi di comunicazione in un ambiente Kubernetes.

➡️ Ulteriori informazioni: https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc

Replica di database gestiti Linode in remoto utilizzando ReplicaDB

Brandon Kang ha anche creato un articolo su come replicare i database gestiti Linode in remoto utilizzando lo strumento open source ReplicaDB.

➡️ Ulteriori informazioni: https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb

Quando ChatGPT incontra LKE (Linode Kubernetes Engine)

Brandon Kang ha lavorato sodo per creare articoli utili per gli sviluppatori. In un altro post del blog di Brandon, potrai scoprire come utilizzare Linode Kubernetes Engine (LKE) per una rapida integrazione con ChatGPT creando un cluster e un'istanza LKE per assistenza nella gestione dei cluster Kubernetes.

➡️ Leggi il blog: https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4

Ulteriori video sui caricamenti di file

Nella parte 4 della sua serie di video sui diversi metodi per caricare i file, Austin Gil mostra come ridurre i costi spostando i caricamenti dei file dal server applicazioni all'archiviazione a oggetti.

Caricamenti di file per il web - Progettazione per costi ridotti

➡️ Guarda la serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Installazione e configurazione di GitLab da zero su un server Akamai Connected Cloud

GitLab è un'alternativa DevOps gratuita a servizi come GitHub che può essere gestita in modo indipendente sull'Akamai Connected Cloud. In questo tutorial, @LearnLinuxTV spiega come configurare da zero GitLab su un server Akamai Connected Cloud, incluse le fasi di installazione e configurazione di tutti i componenti necessari.

Installazione e configurazione di GitLab da zero sul server Linode

➡️ Iscriviti al nostro canale: https://www.youtube.com/@linode/videos

Siamo giunti alla fine!

Hai creato un articolo, uno strumento, un codice o qualcos'altro che vorresti condividere? Contattaci all'indirizzo devrel@akamai.com per presentarlo alla nostra community degli sviluppatori!

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Jessica Capuano Mora

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April 21, 2023

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