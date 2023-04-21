開発者向けの最新情報：2023年4月
この30日間ずっと、開発者体験の向上に役立つリリースやコンテンツを増やそうと懸命に取り組んできました。今号では、EdgeWorkersとEdgeKV Postmanのコレクション、Linode Marketplaceにおける新しいクラスターの展開、Terraform Providerのアップデートなど、最新の開発者向けリリースについて詳しく説明します。
今号のハイライト
開発者向けリリース：ツールとリソース
Terraform Provider 3.5.0およびTerraform CLI 1.4.0で導入された変更点を確認する
自動化支援開発にありがちな落とし穴について読む
最新の記事と動画
Kubernetesワークロードとの通信に関するシリーズの第1部を読む
Webへのファイルアップロード方法に関する最新動画を視聴する
Akamai Connected CloudサーバーにGitLabをゼロからインストールして設定する方法についての動画を視聴する
-
開発者向けリリース：ツールとリソース
EdgeWorkersとEdgeKV Postmanのコレクション
EdgeWorkersとEdgeKV Postmanのコレクションを利用できるようになりました。APIを使用して、ワークフローを作成し、開発上の変更に対応できます。
EdgeWorkers APIセクションとEdgeKV APIセクションには、各操作に対応したPostmanボタンが用意されています。また、AkamaiのPostmanワークスペースから全コレクションにアクセスすることも可能です。
➡️ コレクションにアクセスする：https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview
➡️ コレクションの詳細はこちら：https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls
Linode Marketplaceにおけるクラスターの展開
データベースクラスターの展開をLinode Marketplaceに追加しました。クラスター内でデータベースを運用すると、バックエンドの負荷分散と耐障害性が効力を発揮するようになり、パフォーマンスと可用性が向上します。Ansibleコレクションを使用して構築することで、データベースクラスターを5分以内に展開できるようになりました。
また、Linode Marketplaceを通じてMongoDB、PostgreSQL、Redis Sentinel、Galeraクラスターを展開するための新しいドキュメントを作成しました。
Terraform Provider 3.5.0およびTerraform CLI 1.4.0
先日、Akamai Terraform ProviderとAkamai Terraform Provider向けTerraform CLIの最新バージョンをリリースしました。どちらのリリースにも、HCLを使用した宣言的な方法で設定できるようにProperty Managerを変更しています。また、バグ修正に加えて、AppsecとBotman向けの機能も含まれています。
さらに、Terraformのドキュメントの提供方法も改善しました。Terraform Providerページの左側にあるナビゲーションメニューを見ると、サブプロバイダーのマニュアルが移動していることが分かります。これらのマニュアルは、現在ではTechDocsのTerraformガイド内でご覧いただけます。TechDocsへの移行により、お客様により優れた利用体験を提供できるようになったほか、当社としてもドキュメントの更新や管理をより柔軟に行えるようになりました。
➡️ Terraform Provider 3.5.0の詳細：https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0
➡️ Terraform CLI 1.4.0の詳細：https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0
自動化技術シリーズ：Akamai — 自動化支援開発にありがちな落とし穴
ソフトウェア開発に自動化は不可欠です。Developer Championを務めるTim Vereeckeが、このブログで、自動化支援ソフトウェア開発における4つのありがちな落とし穴について説明します。
➡️ 詳細はこちら：https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development
最新の記事と動画
Kubernetesワークロードとの通信方法 - 第一弾
Kubernetesは、大量のコンテナを管理するためによく使われているシステムです。Kubernetes解説シリーズの第一弾として、Brandon KangがKubernetes環境での通信方法について説明します。
➡️ 詳細はこちら：https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc
ReplicaDBによるLinodeマネージド型データベースのリモート複製
Brandon Kangは、オープンソースツールのReplicaDBを使用して、Linodeマネージド型データベースをリモートで複製する方法についても記事を投稿しています。
➡️ 詳細はこちら：https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb
ChatGPTとLKE（Linode Kubernetes Engine）の組み合わせ
Brandon Kangは開発者向けの有益な記事の作成に尽力しています。Brandonの別のブログ投稿では、Linode Kubernetes Engine（LKE）を使用して、Kubernetesクラスターを管理しやすくなるようにLKEのクラスターとインスタンスを作成することで、ChatGPTと迅速に連携する方法について説明しています。
➡️ 詳細はこちら：https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4
ファイルのアップロードに関する各種動画
ファイルのアップロードのさまざまな方法を紹介する動画シリーズの第4部では、アプリケーションサーバーからオブジェクトストレージにファイルをアップロードするよう移行することで、コストを削減する方法をAustin Gilが紹介しています。
Akamai Connected CloudサーバーにGitLabをゼロからインストールして設定
GitLabは、GitHubなどのサービスに代わる無料のDevOpsソリューションで、Akamai Connected Cloudに自力でホストできます。このチュートリアルでは、@LearnLinuxTVが、必要なすべてのコンポーネントのインストールと設定をはじめとする、Akamai Connected CloudサーバーにGitLabをセットアップする方法について説明します。
➡️ チャンネル登録：https://www.youtube.com/@linode/videos
今号は以上です！
作成した記事、ツール、コードなどを他の開発者と共有したい場合は、devrel@akamai.comまでご連絡ください。Akamaiの開発者コミュニティで共有させていただきます。