面向开发人员的新增功能：2023 年 4 月

在我们的市场中，现已增加了数据库集群部署功能。通过在集群中运行您的数据库，可以实现后端负载平衡和容错，从而提高性能和可用性。利用 Ansible Collection，只要 5 分钟就能完成数据库集群的部署。

我们还创建了新的文档，介绍了如何通过 Linode 市场来部署 MongoDB、PostgreSQL、Redis Sentinel 和 Galera 集群。