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面向开发人员的新增功能：2023 年 4 月

Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

April 21, 2023

Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

在过去的 30 天里，我们一直在为发布更多资源/工具和内容而努力，希望以此来帮助改善开发人员的体验。

在过去的 30 天里，我们一直在为发布更多资源/工具和内容而努力，希望以此来帮助改善开发人员的体验。在本期博文当中，您将详细了解到我们为开发人员发布的一些最新资源/工具，其中包括 EdgeWorkers 和 EdgeKV Postman 集合、Linode 市场中的新集群部署以及 Terraform Provider 更新。

本期重点内容

开发人员发布：工具和资源

EdgeWorkers 和 EdgeKV Postman 集合

EdgeWorkers 和 EdgeKV Postman 集合现已推出！您可以试用各种 API，构建工作流，并掌握开发领域的最新动态。

EdgeWorkers APIEdgeKV API 部分中，您会发现每项操作都带有一个 Postman 按钮。或者，您也可以在 Akamai 的 Postman 工作区中获取完整集合。

➡️ 获取集合：https://www.postman.com/akamai/workspace/akamai-apis/overview

➡️ 了解我们的集合：https://techdocs.akamai.com/developer/docs/postman-make-api-calls

Linode 市场中现已推出集群部署功能

在我们的市场中，现已增加了数据库集群部署功能。通过在集群中运行您的数据库，可以实现后端负载平衡和容错，从而提高性能和可用性。利用 Ansible Collection，只要 5 分钟就能完成数据库集群的部署。

我们还创建了新的文档，介绍了如何通过 Linode 市场来部署 MongoDB、PostgreSQLRedis SentinelGalera 集群。

Terraform Provider 3.5.0 和 Terraform CLI 1.4.0

最近，我们推出了新版本的 Akamai Terraform Provider，以及用于 Akamai Terraform Provider 的新版本 Terraform CLI。这两个新版本都包含对 Property Manager 的更改，允许使用 HCL 按声明式方法对其进行配置。除了错误修复之外，它们还包含用于 Appsec 和 Botman 的功能。

此外，我们还改进了提供 Terraform 相关文档的方法。在查看 Terraform Provider 页面左侧的导航菜单时，您会发现我们的子提供程序文档位置已经移动。现在，您可以在 TechDocs 上的 Terraform 指南中找到该文档，这样不但显著改善了客户体验，也让我们在文档更新方面拥有了更高的灵活性。

➡️ 阅读有关 Terraform Provider 3.5.0 的文章：https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.5.0

➡️ 阅读有关 Terraform CLI 1.4.0 的文章：https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.4.0

自动化技术系列：Akamai——自动化辅助开发中的常见误区

在软件开发当中，自动化至关重要。阅读开发者专家 Tim Vereecke 撰写的这篇博文，了解自动化辅助软件开发中最常见的四个误区。

➡️ 阅读文章：https://www.computerweekly.com/blog/CW-Developer-Network/Auto-tech-series-Akamai-Common-pitfalls-for-automation-assisted-development

最新文章和视频

如何与 Kubernetes 工作负载进行通信——第 I 部分

Kubernetes 是一种管理大量容器的常用系统。在关于 Kubernetes 的系列文章第一部分中，Brandon Kang 探讨了在 Kubernetes 环境中进行通信的方法。

➡️ 阅读更多信息：https://medium.com/@sangjinn/how-to-communicate-with-kubernetes-workloads-1-service-abe1c5b03fc

使用 ReplicaDB 远程复制 Linode Managed Database

Brandon Kang 还撰写了另一篇文章，介绍了如何使用开源工具 ReplicaDB 来远程复制 Linode Managed Database。

➡️ 了解更多信息：https://blog.devops.dev/replicating-akamai-clouds-managed-database-remotely-with-an-open-source-replicadb-b48daf16ddfb

ChatGPT 与 LKE (Linode Kubernetes Engine)

Brandon Kang 一直在努力为开发人员撰写各种有用的文章。在 Brandon 的另一篇博文当中，您可以了解如何创建 Linode Kubernetes Engine (LKE) 集群和实例以使用 LKE 来快速集成 ChatGPT，从而帮助对 Kubernetes 集群进行管理。

➡️ 立即阅读：https://blog.gopenai.com/when-chatgpt-meets-lke-linode-kubernetes-engine-b2b672b43de4

关于文件上传的更多视频

Austin Gil 针对上传文件的不同方法推出了一个系列视频，在第 4 部分中，他介绍了如何将文件上传从应用程序服务器转移到对象存储，从而节省成本。

Web 中的文件上传：可降低成本的架构

➡️观看系列： https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

从头开始在 Akamai Connected Cloud 服务器上安装和配置 GitLab

GitLab 是 GitHub 等服务的免费 DevOps 替代产品，可在 Akamai Connected Cloud 上进行自托管。在本教程中，@LearnLinuxTV 解释了如何在 Akamai Connected Cloud 服务器上从头开始设置 GitLab，包括安装和配置所有必要的组件。

从头开始在 Linode 服务器上安装和配置 GitLab

➡️ 订阅我们的频道：https://www.youtube.com/@linode/videos

2022 年的盘点到此结束！

您是否有文章、工具、代码或您创作的其他事物想要分享？与我们联系（devrel@akamai.com），以便我们把这些资源介绍给我们的开发人员社区！

联系我们
Jessica Capuano Mora

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April 21, 2023

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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