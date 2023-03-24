Was gibt es Neues für Entwickler: März 2023

Terraform Provider v3.4.0

Wir haben Terraform Provider v3.4.0 veröffentlicht. Wir haben unterschiedliche Abhängigkeiten aktualisiert, die Beispiele für Akamai Terraform Provider so geändert, dass sie der aktuellen Version und TFLint von Akamai Terraform Provider entsprechen, und mehrere APPSEC- und PAPI-Updates veröffentlicht.

➡️ Hier finden Sie die Versionshinweise: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md