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Was gibt es Neues für Entwickler: März 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Ende des ersten Quartals 2023 nähert sich bereits. In den vergangenen 30 Tage sind zahlreiche wichtige Veröffentlichungen für Entwickler erschienen.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Ende des ersten Quartals 2023 nähert sich bereits. In den vergangenen 30 Tage sind zahlreiche wichtige Veröffentlichungen für Entwickler erschienen, darunter EdgeWorkers Basic Compute-Unterstützung für EdgeKV, eine neue Version von Terraform Provider, ein Update für das PowerShell-Modul von Akamai, einen Artikel zur Akamai Connected Cloud in Aktion sowie Ressourcen für den Einstieg in Knative.

Highlights dieser Ausgabe

Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen

Terraform Provider v3.4.0

Wir haben Terraform Provider v3.4.0 veröffentlicht. Wir haben unterschiedliche Abhängigkeiten aktualisiert, die Beispiele für Akamai Terraform Provider so geändert, dass sie der aktuellen Version und TFLint von Akamai Terraform Provider entsprechen, und mehrere APPSEC- und PAPI-Updates veröffentlicht.

➡️ Hier finden Sie die Versionshinweise: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md

Basic Compute-Unterstützung für EdgeKV

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass EdgeKV jetzt auf der EdgeWorkers Basic Compute-Ressourcenstufe unterstützt wird.

➡️ Lesen Sie mehr dazu: https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations

AkamaiPowershell PowerShell-Modul 1.10.0

Dank Stuart Macleod, einem unserer Developer Champions, können wir eine neue Version des AkamaiPowershell PowerShell-Moduls präsentieren. Mit der Veröffentlichung von Version 1.10.0 hat er Unterstützung für alternative Authentifizierungsoptionen hinzugefügt und strukturelle Verbesserungen vorgenommen. Außerdem haben wir eine neue Dokumentationsseite erstellt, um Sie bei den ersten Schritten zu unterstützen.

➡️ Hier finden Sie die Techdocs-Seite: 

https://techdocs.akamai.com/powershell/docs

Neueste Artikel und Videos

Akamai Connected Cloud in Aktion: Kontinuierliche Rechenleistung und Bereitstellung für einen Anwendungsfall als VOD-Stream – vom Core bis zur Edge

Developer Champion Luca Moglia veröffentlichte einen Blogbeitrag mit Informationen zur Nutzung der Akamai Connected Cloud, um die Qualität von Videostreaming zu optimieren, indem die Inhalte näher an die Endnutzer verlagert werden.

➡️ Lesen Sie den Artikel: https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia

Eine Videoreihe zu Dateiuploads

Dateiuploads können viele unterschiedliche Formen annehmen und schnell ziemlich komplex werden. In seiner neuen Videoreihe präsentiert Senior Developer Advocate Austin Gil detaillierte Anweisungen zum Hochladen von Dateien ins Internet, beginnend mit Dateiuploads über HTML.

Hochladen von Dateien in das Web mit HTML

➡️ Sehen Sie sich die Serie an: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Mit NewsAPI und Bootstrap eine News-App mit vollem Funktionsumfang entwickeln

In diesem Video zeigt @CodeWithHarry, wie Sie mit NewsAPI und Bootstrap eine Website für Wirtschaftsnachrichten erstellen können. Am Ende des Videos werden Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen, um eine News-Website mit vollem Funktionsumfang zu erstellen, die auf einem Linux-Server gehostet wird.

Mit NewsAPI und Bootstrap eine News-App mit vollem Funktionsumfang entwickeln

Hostnamen und Domänen auf Linux-Servern | Top Docs mit Jay Lacroix

In diesem Video erklärt @LearnLinuxTV, wie Hostnamen verwendet werden können, um Servern ihre eigene Identität zu geben. Jay zeigt, wie man durch Hostnamen Server besser voneinander unterscheiden kann. Dabei liefert er zugleich nützliche Informationen zu Domainnamen und zu Überschneidungen zwischen den beiden Konzepten.

Hostnamen und Domains auf Linux-Servern

Die Kunst des Programmierens: Sichere und zugängliche GPU-Instanzen entfesseln Millionen von Abenteurer

Hero Forge ist eine Plattform, über die Sie individuelle Spielfiguren und Miniaturen entwerfen und bestellen können. Erfahren Sie, wie die Rechenzentren von Akamai dazu beitragen, die Kreationen der Hero Forge-Nutzer zu ermöglichen.

➡️ Weitere Informationen: https://www.linode.com/content/hero-forge/

Community-Highlights

Pre-Beta-Umfrage zu Functions as a Service

Wir entwickeln ein FaaS-Produkt (Function as a Service) und sind an Ihrem Feedback interessiert. Unser EdgeWorkers-Service ermöglicht zwar die lokale Ausführung von JavaScript, unser Produkt für Cloudfunktionen bietet jedoch eine verwaltete serverlose Plattform mit Unterstützung für mehr Sprachlaufzeiten. Wenn Sie Workloads in einer serverlosen Umgebung ausführen oder ein FaaS-Produkt in Betracht ziehen, nehmen Sie bitte an unserer kurzen Umfrage Teil, damit wir unsere Services weiterhin gezielt für Ihre Anforderungen entwickeln können.

➡️ Nehmen Sie an der Umfrage teil: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB

Private Cloud und Fast Purge für Cache-Tags

Erfahren Sie, wie Zesty.io einige der Herausforderungen in der Datenverwaltung löst, denen Unternehmen bei Cloudlösungen gegenüberstehen.

➡️ Lesen Sie den Beitrag: https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/

Das war es von unserer Seite.

Möchten Sie einen Artikel, ein Tool, einen Code oder einen anderen eigenen Beitrag teilen? Kontaktieren Sie uns unter devrel@akamai.com, damit wir Ihren Beitrag unserer Entwickler-Community präsentieren können!

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Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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