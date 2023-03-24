Novedades para desarrolladores: Marzo de 2023

Terraform Provider v3.4.0

Hemos realizado el lanzamiento de Terraform Provider v3.4.0. Hemos actualizado varias dependencias, hemos cambiado los ejemplos de Akamai Terraform Provider para que cumplieran con la versión actual de Akamai Terraform Provider y TFlint, y hemos realizado el lanzamiento de varias actualizaciones de APPSEC y PAPI.

➡️ Lea las notas de la versión en este enlace: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md