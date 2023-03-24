Novedades para desarrolladores: Marzo de 2023
Cuesta creer que ya estemos finalizando el primer trimestre de 2023. En los últimos 30 días se han realizado nuevos grandes lanzamientos para desarrolladores, como la compatibilidad de EdgeWorkers Basic Compute con EdgeKV, una nueva versión de Terraform Provider, una actualización del módulo Akamai PowerShell, un artículo sobre Akamai Connected Cloud en acción y recursos para empezar a utilizar Knative.
Aspectos destacados en este número
Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos
Lea acerca de los cambios publicados con Terraform Provider v3.4.0
Descubra todo lo que necesita saber sobre la compatibilidad con EdgeKV en Basic Compute
Descubra que actualizaciones se incluyen en el módulo AkamaiPowershell 1.10.0
-
Últimos artículos y vídeos
Lea acerca de un caso de uso de streaming de vídeo a la carta (VOD) que muestra Akamai Connected Cloud en acción
Vea una nueva serie de vídeos sobre la carga de archivos en Internet
Descubra cómo crear una aplicación de noticias completa con NewsAPI y Bootstrap
Eche un vistazo a un vídeo sobre nombres de host y dominios en servidores Linux
Descubra cómo las instancias de GPU seguras y accesibles dan rienda suelta a millones de aventureros
-
Aspectos destacados de la comunidad
Descubra cómo participar en la encuesta sobre funciones como servicio versión prebeta
- Lea un artículo sobre la nube privada con Akamai y la purga rápida de Akamai para etiquetas de caché
-
Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos
Terraform Provider v3.4.0
Hemos realizado el lanzamiento de Terraform Provider v3.4.0. Hemos actualizado varias dependencias, hemos cambiado los ejemplos de Akamai Terraform Provider para que cumplieran con la versión actual de Akamai Terraform Provider y TFlint, y hemos realizado el lanzamiento de varias actualizaciones de APPSEC y PAPI.
➡️ Lea las notas de la versión en este enlace: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md
Compatibilidad con EdgeKV en Basic Compute
Nos complace anunciar que EdgeKV ahora es compatible con el nivel de recursos EdgeWorkers Basic Compute.
➡️ Lea más en: https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations
Módulo AkamaiPowershell PowerShell 1.10.0
Nos complace anunciar que, gracias a Stuart Macleod, uno de nuestros desarrolladores expertos, hay disponible una nueva versión del AkamaiPowershell PowerShell. Con el lanzamiento de la versión 1.10.0, ha añadido compatibilidad con opciones de autenticación alternativas y ha realizado mejoras estructurales. También hemos creado una nueva página de documentos para ayudarle a empezar.
➡️ Lea la página de Techdocs:
Últimos artículos y vídeos
Akamai Cloud en acción: Flujo continuo de recursos informáticos y distribución para un caso de uso de streaming de VOD: del núcleo al Edge
El desarrollador Luca Moglia publicó una entrada de blog para proporcionar información sobre cómo utilizar Akamai Connected Cloud para optimizar y mejorar la calidad de las experiencias de streaming de vídeo acercando el contenido a los usuarios finales.
➡️ Lea este entrada de blog: https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia
Serie de vídeos sobre la carga de archivos
Las cargas de archivos se presentan de muchas formas y pueden pasar de básicas a complejas rápidamente. En su nueva serie de vídeos, Austin Gil, desarrollador sénior experto, proporciona instrucciones paso a paso para cargar archivos en Internet, empezando por la carga de archivos mediante HTML.
Creación de una aplicación de noticias completa con NewsAPI y Bootstrap
En este vídeo, @CodeWithHarry muestra cómo crear un sitio web de noticias empresariales con NewsAPI y Bootstrap. Al final del vídeo, tendrá toda la información que necesita para crear un sitio web de noticias completamente funcional alojado en un servidor Linux.
Nombres de host y dominios en servidores Linux | Documentos principales con Jay Lacroix
En este vídeo, @LearnLinuxTV explica de qué modo pueden los nombres de host dar a los servidores su propia identidad. Jay muestra cómo facilitar la diferenciación de los servidores con nombres de host, al tiempo que proporciona información útil sobre los nombres de dominio y cómo se superponen los dos conceptos.
Creación de código: Las instancias de GPU seguras y accesibles dan rienda suelta a millones de aventureros
Hero Forge es una plataforma que le permite diseñar y realizar pedidos de miniaturas y estatuillas personalizadas de sobremesa. Descubra de qué manera los centros de datos de Akamai ayudan a hacer posible las creaciones de los usuarios de Hero Forge.
➡️ Más información: https://www.akamai.com/es/resources/customer-story/hero-forge
Aspectos destacados de la comunidad
Encuesta prebeta sobre la función como servicio
Estamos desarrollando un producto de función como servicio (FAAS) y nos gustaría recibir sus comentarios. Aunque nuestro servicio EdgeWorkers permite la ejecución local de JavaScript, nuestro producto de funciones en la nube proporciona una plataforma gestionada sin servidor con compatibilidad para tiempos de ejecución de lenguaje adicionales. Si ejecuta cargas de trabajo en un entorno sin servidor o está considerando un producto de función como servicio (FAAS), participe en nuestra breve encuesta para que podamos seguir desarrollando nuestros servicios de acuerdo con sus necesidades.
➡️ Participe en la encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB
Nube privada y purga rápida de etiquetas de caché
Descubra cómo Zesty.io aborda algunos de los desafíos de gestión de datos a los que se enfrentan las empresas en lo que respecta a las soluciones en la nube.
➡️ Lea esta entrada de blog: https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/
¡Y eso es todo!
¿Tiene un artículo, una herramienta, un código o algo que haya creado y que le gustaría compartir? Póngase en contacto con nosotros en devrel@akamai.com, para que podamos presentarlo a nuestra comunidad de desarrolladores.