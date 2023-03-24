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Novidades para os desenvolvedores: março de 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

É difícil acreditar que já estamos chegando ao fim do primeiro trimestre de 2023. Os últimos 30 dias trouxeram mais grandes lançamentos para desenvolvedores.

É difícil acreditar que já estamos nos aproximando do final do primeiro trimestre de 2023. Os últimos 30 dias trouxeram mais lançamentos excelentes para desenvolvedores, incluindo o suporte EdgeWorkers Basic Compute para EdgeKV, uma nova versão do Terraform Provider, uma atualização do módulo Akamai PowerShell, um artigo sobre a Akamai Connected Cloud em ação e recursos para que você comece a usar o Knative.

O que estamos destacando nesta edição

Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos

Terraform Provider v3.4.0

Lançamos o Terraform Provider v3.4.0. Atualizamos diversas dependências, alteramos exemplos do Akamai Terraform Provider para fins de conformidade com a versão atual do Akamai Terraform Provider e TFLint, e lançamos várias atualizações APPSEC e PAPI.

➡️ Leia as notas de versão: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md

Suporte EdgeKV Basic Compute

Temos o prazer de anunciar que o EdgeKV agora é compatível com o nível de recursos de computação básica do EdgeWorkers.

➡️ Leia mais: https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations

Akamai PowerShell Module 1.10.0

Temos o prazer de anunciar que, graças a Stuart Macleod, um de nossos Developer Champions, uma nova versão do módulo Akamai PowerShell está disponível. Com o lançamento da versão 1.10.0, ele adicionou suporte a opções de autenticação alternativas e fez melhorias estruturais. Também criamos uma nova página de documentos para ajudar você a começar.

➡️ Leia a página TechDocs: 

https://techdocs.akamai.com/powershell/docs

Artigos e vídeos mais recentes

Akamai Connected Cloud em ação: o continuum da computação e da entrega em um caso de uso sobre streaming de VOD, do núcleo à edge

Luca Moglia, Developer Champion, publicou uma postagem no blog para fornecer informações sobre como usar a Akamai Connected Cloud para simplificar e melhorar a qualidade das experiências de streaming de vídeo, aproximando o conteúdo dos usuários finais.

➡️ Leia o post: https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia

Uma série de vídeos sobre o upload de arquivos

O upload de arquivos ocorre de muitas formas, das básicas às complexas. Em sua nova série de vídeos, o Developer Advocate sênior Austin Gil fornece um passo a passo para carregar arquivos na Web, começando com uploads de arquivos usando HTML.

Fazendo upload de arquivos para a Web com HTML

➡️ Assista à série: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Desenvolva uma aplicação de notícias completa usando NewsAPI e Bootstrap

Neste vídeo, @CodeWithHarry demonstra como você pode criar um website corporativo de notícias com NewsAPI e Bootstrap. Ao final do vídeo, você terá todas as informações necessárias para criar um website de notícias totalmente funcional hospedado em um servidor Linux.

Desenvolva uma aplicação de notícias completa usando NewsAPI e Bootstrap

Nomes de host e domínios em servidores Linux | Top Docs com Jay LaCroix

Neste vídeo, @LearnLinuxTV explica como os nomes de host podem dar aos servidores sua própria identidade. Jay mostra como facilitar a diferenciação entre servidores usando nomes de host, ao mesmo tempo em que fornece informações úteis sobre nomes de domínio e como os dois conceitos se sobrepõem.

Nomes de host e domínios em servidores Linux

A arte de codificar: instâncias de GPU seguras e acessíveis liberam o potencial de fanáticos por aventuras

A Hero Forge é uma plataforma que permite projetar e solicitar miniaturas e estatuetas de mesa personalizadas. Leia como os data centers da Akamai ajudam a tornar possíveis as criações de usuários da Hero Forge.

➡️ Saiba mais: https://www.linode.com/content/hero-forge/

Destaques da comunidade

Pesquisa pré-beta sobre funções como serviço

Estamos desenvolvendo um produto FaaS (função como serviço) e gostaríamos do seu feedback. Embora nosso serviço EdgeWorkers permita a execução local do JavaScript, nosso produto de funções em nuvem fornece uma plataforma sem servidor gerenciada com suporte para mais tempos de execução de linguagens. Se você estiver executando cargas de trabalho em um ambiente sem servidor ou pensando em adquirir um produto FaaS, participe de nossa pesquisa rápida para que possamos continuar desenvolvendo nossos serviços e atender às suas necessidades.

➡️ Responda à pesquisa: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB

Nuvem privada e limpeza rápida de marcas de cache

Saiba como a Zesty.io lida com alguns dos desafios de gerenciamento de dados que as empresas enfrentam quando se trata de soluções em nuvem.

➡️ Leia o post: https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/

Missão cumprida!

Você criou um artigo, uma ferramenta, um código ou algo mais e gostaria de compartilhar? Entre em contato conosco em devrel@akamai.com para que possamos apresentá-lo à nossa comunidade de desenvolvedores!

Entre em contato conosco
Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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