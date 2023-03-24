Novidades para os desenvolvedores: março de 2023

Pesquisa pré-beta sobre funções como serviço

Estamos desenvolvendo um produto FaaS (função como serviço) e gostaríamos do seu feedback. Embora nosso serviço EdgeWorkers permita a execução local do JavaScript, nosso produto de funções em nuvem fornece uma plataforma sem servidor gerenciada com suporte para mais tempos de execução de linguagens. Se você estiver executando cargas de trabalho em um ambiente sem servidor ou pensando em adquirir um produto FaaS, participe de nossa pesquisa rápida para que possamos continuar desenvolvendo nossos serviços e atender às suas necessidades.

➡️ Responda à pesquisa: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB