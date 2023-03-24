面向开发人员的新增功能：2023 年 3 月

使用 Knative 和 Linode Live! 管理无服务器 Kubernetes 应用程序：试用 Knative

Knative 是一款基于 Kubernetes 建立的强大功能工具集，用于管理无服务器应用程序。阅读近期的博文，了解 Knative 的功能、工作原理以及如何在 Akamai Connected Cloud 上开始使用 Knative。

您还可以通过我们推出的 Coding for Entrepreneurs 创始人 Justin Mitchel 主讲的免费点播课程，了解更详细的信息。您将学习如何使用 Knative 在 Kubernetes 上部署无服务器容器化应用程序。

➡️ 阅读博文: https://www.linode.com/blog/kubernetes/manage-serverless-kubernetes-applications-knative/

➡️ 注册课程： https://www.linode.com/content/try-knative/