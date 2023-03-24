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面向开发人员的新增功能：2023 年 3 月

Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora 是开发人员宣传团队的社区经理。

我们已经临近 2023 年第一季度末，简直令人难以置信。过去 30 天，我们为开发人员发布了很多绝佳的工具和资源。

我们已经临近 2023 年第一季度末，简直令人难以置信。过去 30 天，我们为开发人员发布了很多绝佳的工具和资源，包括现已支持 EdgeKV 的 EdgeWorkers 基本计算、全新 Terraform Provider 版本、Akamai PowerShell 模块更新、关于 Akamai Connected Cloud 实际应用的文章以及帮助您开始使用 Knative 的资源。

本期重点内容

开发人员发布：工具和资源

Terraform Provider v3.4.0

Terraform Provider v3.4.0 现已发布。我们更新了各种依赖关系，更改了 Akamai Terraform Provider 示例以与当前的 Akamai Terraform Provider 版本和 TFLint 兼容，并发布了多个 APPSEC 和 PAPI 更新。

➡️ 阅读发行说明：https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md

基本计算现已支持 EdgeKV

我们很高兴的宣布，EdgeWorkers 基本计算 资源层现已支持 EdgeKV。

➡️ 阅读全文： https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations

AkamaiPowershell PowerShell 模块 1.10.0

我们很高兴地宣布，在我们开发人员冠军之一 Stuart Macleod 的不懈努力下，现已推出新版本的 AkamaiPowershell PowerShell 模块。随着 1.10.0 版本的发布，他添加了对替代身份验证选项的支持并进行了结构改进。我们还创建了一个新的文档页面来帮助您快速入门。

➡️ 阅读更改日志：

https://github.com/akamai/akamaipowershell/blob/master/CHANGELOG.md

➡️ 阅读 Techdocs 页面：

https://techdocs.akamai.com/powershell/docs

使用 Knative 和 Linode Live! 管理无服务器 Kubernetes 应用程序：试用 Knative

Knative 是一款基于 Kubernetes 建立的强大功能工具集，用于管理无服务器应用程序。阅读近期的博文，了解 Knative 的功能、工作原理以及如何在 Akamai Connected Cloud 上开始使用 Knative。

您还可以通过我们推出的 Coding for Entrepreneurs 创始人 Justin Mitchel 主讲的免费点播课程，了解更详细的信息。您将学习如何使用 Knative 在 Kubernetes 上部署无服务器容器化应用程序。

➡️ 阅读博文: https://www.linode.com/blog/kubernetes/manage-serverless-kubernetes-applications-knative/

➡️ 注册课程： https://www.linode.com/content/try-knative/

最新文章和视频

Akamai Connected Cloud 实际应用：面向 VOD 流媒体应用场景（从核心到边缘）的连续计算和交付

开发人员冠军 Luca Moglia 发布了一篇博文，介绍了如何利用 Akamai Connected Cloud 将内容移至更靠近最终用户的位置来简化和提高视频流媒体体验的质量。

➡️ 阅读此文章： https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia

关于文件上传的视频系列

文件上传方式多种多样，有的简单，有的复杂。在全新系列视频中，高级开发人员大使 Austin Gil 从使用 HTML 上传文件开始，介绍了将文件上传到 Web 的分步说明。

使用 HTML 将文件上传到 Web

➡️ 观看系列视频： https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

使用 NewsAPI 和 Bootstrap 构建功能齐全的新闻应用程序

在此视频中，@CodeWithHarry 演示了如何使用 NewsAPI 和 Bootstrap 构建商业新闻网站。在视频结束时，您将详细了解如何构建托管在 Linux 服务器上的功能齐全的新闻网站。

使用 NewsAPI 和 Bootstrap 构建功能齐全的新闻应用程序

Linux 服务器上的主机名和域 | Jay LaCroix 的热门文档

在此视频中，@LearnLinuxTV 解释了主机名如何为服务器提供自己的身份。Jay 展示了如何更轻松地通过主机名区分服务器，同时还介绍了有关域名的有用信息以及这两个概念的重叠部分。

Linux 服务器上的主机名和域

Craft of Code：安全、可访问的 GPU 实例如何释放数百万冒险家的潜力

Hero Forge 是一款支持您设计和订购定制桌面微缩模型和小雕像的平台。了解 Akamai 的数据中心如何助力 Hero Forge 用户完成创作。

➡️ 了解更多：https://www.linode.com/content/hero-forge/

社区亮点

功能即服务预测试调查

我们正在开发一款功能即服务 (FaaS) 产品，希望得到您的反馈。尽管我们的 EdgeWorkers 服务允许本地 JavaScript 执行，但我们的云功能产品提供了一个支持多种语言运行时的托管无服务器平台。如果您在无服务器环境中运行工作负载或考虑使用 FaaS 产品，请参加我们的简短调查，以便我们可以继续开发满足您需求的服务。

➡️ 参加调查： https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB

私有云和缓存标签快速清除

了解 Zesty.io 如何解决企业在云解决方案方面面临的一些数据管理挑战。

➡️ 阅读此文章： https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/

2022 年的盘点到此结束！

您是否有文章、工具、代码或您所创造的其他事物想要分享？请通过 devrel@akamai.com与我们联系，以便我们把这些资源介绍给我们的开发人员社区！

联系我们
Jessica Capuano Mora

寫於

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

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Jessica Capuano Mora 是开发人员宣传团队的社区经理。

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