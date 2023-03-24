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Nouveautés pour les développeurs : mars 2023

Jessica Capuano Mora

écrit par

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Il est difficile de croire que nous approchons déjà de la fin du premier trimestre de 2023. Les 30 derniers jours ont permis aux développeurs de bénéficier de nouvelles versions exceptionnelles.

Il est difficile de croire que nous approchons déjà de la fin du premier trimestre de 2023. Les 30 derniers jours ont permis aux développeurs d'accéder à d'autres versions exceptionnelles, notamment la prise en charge EdgeWorkers Basic Compute pour EdgeKV, une nouvelle version de Terraform Provider, une mise à jour du module PowerShell d'Akamai, un article sur Akamai Connected Cloud en action et des ressources pour vous aider à démarrer avec Knative.

Ce que nous mettons en avant dans ce numéro

Versions pour les développeurs : outils et ressources

Terraform Provider v3.4.0

Nous avons publié Terraform Provider v3.4.0. Nous avons mis à jour diverses dépendances, modifié les exemples d'Akamai Terraform Provider pour qu'ils soient conformes à la version actuelle d'Akamai Terraform Provider et à TFLint, et publié plusieurs mises à jour APPSEC et PAPI.

➡️ Consulter les notes de version : https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md

Prise en charge EdgeKV sur Basic Compute

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'EdgeKV est désormais pris en charge sur le niveau de ressource d'EdgeWorkers Basic Compute.

➡️ En savoir plus : https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations

AkamaiPowershell PowerShell Module 1.10.0

Nous sommes heureux d'annoncer que, grâce à Stuart Macleod, l'un de nos Developer Champions, une nouvelle version du module PowerShell d'AkamaiPowershell est disponible. Avec la version 1.10.0, il a ajouté la prise en charge d'autres options d'authentification et a apporté des améliorations structurelles. Nous avons également créé une nouvelle page de documents pour vous aider à démarrer.

➡️ Lire la page Techdocs : 

https://techdocs.akamai.com/powershell/docs

Derniers articles et vidéos

Akamai Connected Cloud en action : le continuum de traitement et de diffusion pour un cas d'utilisation de la vidéo à la demande, du cœur à la périphérie

Luca Moglia, un Developer Champion, a publié un article sur le blog pour fournir des informations sur l'utilisation d'Akamai Connected Cloud afin de rationaliser et d'améliorer la qualité des expériences de streaming vidéo en rapprochant le contenu des utilisateurs finaux.

➡️ Lire l'article : https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia

Une série de vidéos sur le chargement de fichiers

Les chargements de fichiers sont disponibles sous de nombreuses formes et peuvent passer rapidement d'une configuration de base à une configuration complexe. Dans sa nouvelle série de vidéos, le Senior Developer Advocate Austin Gil fournit des instructions étape par étape pour charger des fichiers sur le Web, en commençant par les chargements de fichiers à l'aide de HTML.

Chargement de fichiers sur le Web avec HTML

➡️ Regarder la série : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Créez une application d'information complète à l'aide de NewsAPI et de Bootstrap

Dans cette vidéo, @CodeWithHarry vous montre comment construire un site d'information avec NewsAPI et Bootstrap. À la fin de la vidéo, vous disposerez de toutes les informations nécessaires pour créer un site Web d'information entièrement fonctionnel hébergé sur un serveur Linux.

Créez une application d'information complète à l'aide de NewsAPI et de Bootstrap

Noms d'hôtes et domaines sur les serveurs Linux | Top Docs avec Jay Lacroix

Dans cette vidéo, @LearnLinuxTV explique comment les noms d'hôte peuvent donner aux serveurs leur propre identité. Jay montre comment distinguer plus facilement les serveurs avec des noms d'hôte, tout en fournissant des informations utiles sur les noms de domaine et la façon dont les deux concepts se chevauchent.

Noms d'hôte et domaines sur les serveurs Linux

Conception de code : les instances GPU sécurisées et accessibles déchaînent la passion de millions d'aventuriers

La plateforme Hero Forge vous permet de concevoir et de commander des miniatures et des statuettes personnalisées. Découvrez comment les centres de données d'Akamai contribuent aux créations des utilisateurs de Hero Forge.

➡️ Pour en savoir plus : https://www.linode.com/content/hero-forge/

Faits marquants de la communauté

Enquête pré-bêta sur le « function as a service »

Nous développons un produit FaaS (function-as-a-service ; fonction en tant que service) et nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Bien que notre service EdgeWorkers permette l'exécution locale de JavaScript, notre produit de fonctions cloud fournit une plateforme gérée sans serveur, avec prise en charge d'un plus grand nombre d'exécutions de langue. Si vous exécutez des charges de travail dans un environnement sans serveur ou si vous envisagez d'utiliser un produit FaaS, veuillez répondre à notre courte enquête afin que nous puissions continuer à développer nos services en fonction de vos besoins.

➡️ Participer à l'enquête : https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB

Cloud privé et purge rapide des tags de cache

Découvrez comment Zesty.io relève certains des défis de gestion des données auxquels les entreprises sont confrontées en matière de solutions cloud.

➡️ Lire l'article : https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/

Voilà, c'est terminé !

Vous souhaitez partager avec nous un de vos articles, outils, codes ou une autre de vos créations ? Contactez-nous à l'adresse devrel@akamai.com, pour que nous puissions le présenter à notre communauté de développeurs !

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Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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