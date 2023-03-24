Nouveautés pour les développeurs : mars 2023

Terraform Provider v3.4.0

Nous avons publié Terraform Provider v3.4.0. Nous avons mis à jour diverses dépendances, modifié les exemples d'Akamai Terraform Provider pour qu'ils soient conformes à la version actuelle d'Akamai Terraform Provider et à TFLint, et publié plusieurs mises à jour APPSEC et PAPI.

➡️ Consulter les notes de version : https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md