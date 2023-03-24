Novità per gli sviluppatori - Marzo 2023

Terraform Provider v3.4.0

Abbiamo rilasciato Terraform Provider v3.4.0. Abbiamo aggiornato varie dipendenze, cambiato gli esempi di Akamai Terraform Provider in modo che siano conformi con la versione corrente di Akamai Terraform Provider e con TFLint e abbiamo rilasciato diversi aggiornamenti APPSEC e PAPI.

➡️ Leggi le note di rilascio: https://github.com/akamai/it/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md