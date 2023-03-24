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Novità per gli sviluppatori - Marzo 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

È difficile credere che ci stiamo già avvicinando alla fine del primo trimestre del 2023. Negli ultimi 30 giorni, sono state pubblicate nuove versioni straordinarie per gli sviluppatori.

È difficile credere che siamo quasi alla fine del primo trimestre del 2023. Negli ultimi 30 giorni, sono stati pubblicati altri rilasci straordinari per gli sviluppatori, tra cui il nuovo supporto EdgeWorkers Basic Compute per EdgeKV, la nuova versione di Terraform Provider, l'aggiornamento al modulo Akamai PowerShell, un articolo sull'Akamai Connected Cloud in azione e varie risorse per iniziare il percorso con Knative.

Argomenti messi in evidenza in questo numero

Release per sviluppatori: strumenti e risorse

Terraform Provider v3.4.0

Abbiamo rilasciato Terraform Provider v3.4.0. Abbiamo aggiornato varie dipendenze, cambiato gli esempi di Akamai Terraform Provider in modo che siano conformi con la versione corrente di Akamai Terraform Provider e con TFLint e abbiamo rilasciato diversi aggiornamenti APPSEC e PAPI.

➡️ Leggi le note di rilascio: https://github.com/akamai/it/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md

Supporto EdgeKV su Basic Compute

Abbiamo il piacere di annunciare che adesso EdgeKV è supportato a livello di risorsa EdgeWorkers Basic Compute

➡️ Ulteriori informazioni: https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations

AkamaiPowershell PowerShell Module 1.10.0

Siamo entusiasti di annunciare che, grazie a Stuart Macleod, uno dei nostri Developer Champion, è disponibile una nuova versione del modulo AkamaiPowershell PowerShell. Con il rilascio della versione 1.10.0, è stato aggiunto il supporto per le opzioni di autenticazione alternative e sono stati apportati vari miglioramenti strutturali. Abbiamo anche creato una nuova pagina per la documentazione per aiutarti a iniziare subito.

➡️ Leggi la pagina Techdocs: 

https://techdocs.akamai.com/it/powershell/docs

Ultimi articoli e video

L'Akamai Connected Cloud in azione: il continuum del computing e della delivery per un caso di utilizzo di streaming VOD, dal core all'edge

Luca Moglia, Developer Champion, ha pubblicato un post del blog per fornire informazioni su come sfruttare l'Akamai Connected Cloud per semplificare e migliorare la qualità delle experience di streaming video avvicinando il contenuto agli utenti finali.

➡️ Leggi il post: https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia

Una serie di video tutti incentrati sul caricamento dei file

Il caricamento di file può avvenire in vari modi e può trasformarsi subito da un'attività basilare a qualcosa di complesso. Nella sua nuova serie di video, Austin Gil, Senior Developer Advocate, fornisce istruzioni dettagliate su come caricare i file sul web, partendo del caricamento di file tramite HTML.

Caricamento di file sul web con HTML

➡️ Guarda la serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Crea un'app di notizie ricca di funzioni con NewsAPI e Bootstrap

In questo video, @CodeWithHarry mostra come creare un sito web di notizie economiche con NewsAPI e Bootstrap. Dopo aver visto tutto il video, potrai conoscere tutto ciò che ti serve per creare un sito web di notizie completamente funzionale e ospitato su un server Linux.

Creazione di un'app di notizie ricca di funzioni con NewsAPI e Bootstrap

Nomi host e domini su server Linux | Documenti importanti con Jay LaCroix

In questo video, @LearnLinuxTV spiega in che modo i nomi host possono dare ai server la loro identità. Jay mostra come distinguere facilmente i server dai nomi host, fornendo anche informazioni utili sui nomi dei domini e su come i due concetti si sovrappongono.

Nomi host e domini sui server Linux

Creazione di codice: istanze GPU sicure e accessibili liberano milioni di avventure

Hero Forge è una piattaforma che ti consente di progettare e ordinare miniature e statuette da tavolo personalizzate. Leggi come i data center di Akamai aiutano a rendere possibili le creazioni degli utenti di Hero Forge.

➡️ Ulteriori informazioni: https://www.linode.com/content/hero-forge/

Argomenti della community

Sondaggio pre-beta per FaaS (Function-as-a-Service)

Stiamo sviluppando un prodotto FaaS (Function-as-a-Service) e vorremmo sapere cosa ne pensi. Sebbene il nostro servizio EdgeWorkers consenta l'esecuzione di JavaScript locale, il nostro prodotto per le funzioni nel cloud offre una piattaforma senza server gestita che supporta più runtime del linguaggio. Se stai eseguendo dei carichi di lavoro in un ambiente senza server o stai considerando l'adozione di un prodotto FaaS, partecipa a questo breve sondaggio per consentirci di continuare a sviluppare i servizi più adatti per le tue esigenze.

➡️ Partecipa al sondaggio: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB

Cloud privato e rapida eliminazione definitiva per i tag della cache

Scopri come Zesty.io risolve alcune delle sfide di gestione dei dati che le aziende devono affrontare quando si parla di soluzioni cloud.

➡️ Leggi il post: https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/

Siamo giunti alla fine!

Hai creato un articolo, uno strumento, un codice o qualcos'altro che vorresti condividere? Contattaci all'indirizzo devrel@akamai.com per presentarlo alla nostra community degli sviluppatori!

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Jessica Capuano Mora

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Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

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Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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