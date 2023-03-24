Novità per gli sviluppatori - Marzo 2023
È difficile credere che siamo quasi alla fine del primo trimestre del 2023. Negli ultimi 30 giorni, sono stati pubblicati altri rilasci straordinari per gli sviluppatori, tra cui il nuovo supporto EdgeWorkers Basic Compute per EdgeKV, la nuova versione di Terraform Provider, l'aggiornamento al modulo Akamai PowerShell, un articolo sull'Akamai Connected Cloud in azione e varie risorse per iniziare il percorso con Knative.
Argomenti messi in evidenza in questo numero
Release per sviluppatori: strumenti e risorse
Leggi tutto sulle modifiche rilasciate con Terraform Provider v3.4.0
Scopri tutte le informazioni sul supporto EdgeKV su Basic Compute
Scopri quali aggiornamenti sono inclusi nel modulo AkamaiPowershell 1.10.0
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Ultimi articoli e video
Scopri un caso di utilizzo di streaming VOD che mostra l'Akamai Connected Cloud in azione
Guarda una nuova serie di video sul caricamento di file sul web
Impara a creare un'app di notizie ricca di funzioni usando NewsAPI e Bootstrap
Scopri come la sicurezza e l'accessibilità delle istanze GPU scatenano milioni di avventure
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Argomenti della community
Scopri come partecipare al sondaggio pre-beta sui servizi FaaS (Function-as-a-Service)
- Leggi un articolo sul cloud privato con Akamai e sull'eliminazione definitiva rapida di Akamai per i tag della cache
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Release per sviluppatori: strumenti e risorse
Terraform Provider v3.4.0
Abbiamo rilasciato Terraform Provider v3.4.0. Abbiamo aggiornato varie dipendenze, cambiato gli esempi di Akamai Terraform Provider in modo che siano conformi con la versione corrente di Akamai Terraform Provider e con TFLint e abbiamo rilasciato diversi aggiornamenti APPSEC e PAPI.
➡️ Leggi le note di rilascio: https://github.com/akamai/it/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md
Supporto EdgeKV su Basic Compute
Abbiamo il piacere di annunciare che adesso EdgeKV è supportato a livello di risorsa EdgeWorkers Basic Compute
➡️ Ulteriori informazioni: https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations
AkamaiPowershell PowerShell Module 1.10.0
Siamo entusiasti di annunciare che, grazie a Stuart Macleod, uno dei nostri Developer Champion, è disponibile una nuova versione del modulo AkamaiPowershell PowerShell. Con il rilascio della versione 1.10.0, è stato aggiunto il supporto per le opzioni di autenticazione alternative e sono stati apportati vari miglioramenti strutturali. Abbiamo anche creato una nuova pagina per la documentazione per aiutarti a iniziare subito.
➡️ Leggi la pagina Techdocs:
Ultimi articoli e video
L'Akamai Connected Cloud in azione: il continuum del computing e della delivery per un caso di utilizzo di streaming VOD, dal core all'edge
Luca Moglia, Developer Champion, ha pubblicato un post del blog per fornire informazioni su come sfruttare l'Akamai Connected Cloud per semplificare e migliorare la qualità delle experience di streaming video avvicinando il contenuto agli utenti finali.
➡️ Leggi il post: https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia
Una serie di video tutti incentrati sul caricamento dei file
Il caricamento di file può avvenire in vari modi e può trasformarsi subito da un'attività basilare a qualcosa di complesso. Nella sua nuova serie di video, Austin Gil, Senior Developer Advocate, fornisce istruzioni dettagliate su come caricare i file sul web, partendo del caricamento di file tramite HTML.
➡️ Guarda la serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Crea un'app di notizie ricca di funzioni con NewsAPI e Bootstrap
In questo video, @CodeWithHarry mostra come creare un sito web di notizie economiche con NewsAPI e Bootstrap. Dopo aver visto tutto il video, potrai conoscere tutto ciò che ti serve per creare un sito web di notizie completamente funzionale e ospitato su un server Linux.
Nomi host e domini su server Linux | Documenti importanti con Jay LaCroix
In questo video, @LearnLinuxTV spiega in che modo i nomi host possono dare ai server la loro identità. Jay mostra come distinguere facilmente i server dai nomi host, fornendo anche informazioni utili sui nomi dei domini e su come i due concetti si sovrappongono.
Creazione di codice: istanze GPU sicure e accessibili liberano milioni di avventure
Hero Forge è una piattaforma che ti consente di progettare e ordinare miniature e statuette da tavolo personalizzate. Leggi come i data center di Akamai aiutano a rendere possibili le creazioni degli utenti di Hero Forge.
➡️ Ulteriori informazioni: https://www.linode.com/content/hero-forge/
Argomenti della community
Sondaggio pre-beta per FaaS (Function-as-a-Service)
Stiamo sviluppando un prodotto FaaS (Function-as-a-Service) e vorremmo sapere cosa ne pensi. Sebbene il nostro servizio EdgeWorkers consenta l'esecuzione di JavaScript locale, il nostro prodotto per le funzioni nel cloud offre una piattaforma senza server gestita che supporta più runtime del linguaggio. Se stai eseguendo dei carichi di lavoro in un ambiente senza server o stai considerando l'adozione di un prodotto FaaS, partecipa a questo breve sondaggio per consentirci di continuare a sviluppare i servizi più adatti per le tue esigenze.
➡️ Partecipa al sondaggio: https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB
Cloud privato e rapida eliminazione definitiva per i tag della cache
Scopri come Zesty.io risolve alcune delle sfide di gestione dei dati che le aziende devono affrontare quando si parla di soluzioni cloud.
➡️ Leggi il post: https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/
Siamo giunti alla fine!
Hai creato un articolo, uno strumento, un codice o qualcos'altro che vorresti condividere? Contattaci all'indirizzo devrel@akamai.com per presentarlo alla nostra community degli sviluppatori!