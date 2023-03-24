開発者向けの最新情報：2023年3月
2023年第1四半期が早くも終わろうとしています。この1か月の間に、EdgeWorkers Basic Computeの新たなEdgeKVサポート、新しいTerraform Providerのリリース、Akamai PowerShellモジュールのアップデート、Akamai Connected Cloudの活用事例についての記事、初めてKnativeを使う際に役立つリソースなど、開発者に役立つ製品やリソースがリリースされています。
今号のハイライト
開発者向けリリース：ツールとリソース
Terraform Provider v3.4.0に導入された変更点について読む
Basic ComputeにおけるEdgeKVのサポートについて確認する
AkamaiPowerShellモジュール1.10.0に含まれる更新内容を確認する
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最新の記事と動画
Webへのファイルアップロード方法に関する新動画シリーズを視聴する
Linuxサーバーにおけるホスト名とドメインに関する動画を視聴する
コミュニティハイライト
開発者向けリリース：ツールとリソース
Terraform Provider v3.4.0
Terraform Provider v3.4.0をリリースしました。さまざまな依存関係を更新し、Akamai Terraform Providerの例を現在のAkamai Terraform ProviderバージョンおよびTFLintに適合するよう変更して、APPSECおよびPAPIのいくつかのアップデートをリリースしました。
➡️ リリースノートはこちら： https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md
Basic ComputeにおけるEdgeKVのサポート
EdgeKVがEdgeWorkers Basic Computeリソースティアに対応しました。
➡️ 詳細はこちら：https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations
AkamaiPowershell PowerShellモジュール1.10.0
Developer Championの1人であるStuart Macleodの協力により、AkamaiPowershell PowerShellモジュールの新しいバージョンがリリースされました。新たにリリースされたバージョン1.10.0では、代替認証オプションのサポートが追加され、構造が改善されています。また、初めて使用する方向けの新たなドキュメントページを作成しました。
➡️ 技術ドキュメントページはこちら：
最新の記事と動画
Akamai Connected Cloudの活用事例：コアからエッジまでコンピューティングと配信をトータルでサポートするVODストリーミングのユースケース
Akamai Connected Cloudを使用してエンドユーザーに近いロケーションからコンテンツを配信することにより、動画ストリーミングを効率化し、体験の質を向上させる方法についてのブログ記事を、Developer ChampionであるLuca Mogliaが公開しました。
➡️ 投稿はこちら：https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia
ファイルのアップロードについてのあらゆる事項を網羅した動画シリーズ
ファイルのアップロードには、基本的なものから複雑なものまでさまざまな形態があります。この新しい動画シリーズでは、Senior Developer AdvocateであるAustin Gilが、HTMLを使用したファイルのアップロードをはじめ、Webへのファイルのアップロードについてステップバイステップの手順をご紹介します。
NewsAPIとBootstrapを使用したフル機能搭載のニュースアプリの構築
この動画では、@CodeWithHarryがNewsAPIとBootstrapを使用してビジネスニュースWebサイトを構築する方法を紹介します。この動画では、Linuxサーバーにホストされたフル機能のニュースWebサイトを構築するために必要なあらゆる情報を学ぶことができます。
Linuxサーバーにおけるホスト名とドメイン | Top Docs with Jay LaCroix
この動画では、ホスト名によってサーバーがどのように識別されるかについて@LearnLinuxTVが説明します。Jayが、ホスト名によって簡単にサーバーを識別する方法、ドメイン名についての役立つ情報、そしてこれら2つの概念の類似点について説明します。
Craft of Code：数百万人もの冒険者をサポートする、セキュアで利用しやすいGPUインスタンス
Hero Forgeは、卓上サイズのカスタムのミニチュアや小像をデザインして注文できるプラットフォームです。Hero Forgeのユーザーが自由にデザインできる環境が、Akamaiのデータセンターによってどのように実現されているかをご覧ください。
➡️ 詳しくはこちら：https://www.linode.com/content/hero-forge/
コミュニティハイライト
Functions as a Service（FaaS）のベータ版リリース前アンケート
現在、AkamaiはFaaS製品を開発中であり、皆様からのご意見を募集しています。EdgeWorkersサービスを使用すると、ローカルでJavaScriptを実行できますが、このクラウドFaaS製品は、マネージド型のサーバーレスプラットフォームを提供し、より多くの言語ランタイムをサポートします。サーバーレス環境でワークロードを実行しているお客様、あるいはFaaS製品を検討しているお客様は、ぜひこちらの簡単なアンケートにお答えください。お寄せいただいたご意見は、皆様のニーズに適したサービスの開発に役立てさせていただきます。
➡️ アンケートに回答する：https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB
プライベートクラウドとFast Purge for Cache Tags
クラウドソリューションを導入する際、企業はデータ管理の課題に直面します。そのような課題にZesty.ioがどのように対処しているかをご紹介します。
➡️ 投稿はこちら：https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/
今号は以上です！
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