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開発者向けの最新情報：2023年3月

Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

2023 年第 1 四半期が早くも終わろうとしています。この 1 か月の間に、開発者に役立つ製品やリソースがリリースされています。

2023年第1四半期が早くも終わろうとしています。この1か月の間に、EdgeWorkers Basic Computeの新たなEdgeKVサポート、新しいTerraform Providerのリリース、Akamai PowerShellモジュールのアップデート、Akamai Connected Cloudの活用事例についての記事、初めてKnativeを使う際に役立つリソースなど、開発者に役立つ製品やリソースがリリースされています。

今号のハイライト

開発者向けリリース：ツールとリソース

Terraform Provider v3.4.0

Terraform Provider v3.4.0をリリースしました。さまざまな依存関係を更新し、Akamai Terraform Providerの例を現在のAkamai Terraform ProviderバージョンおよびTFLintに適合するよう変更して、APPSECおよびPAPIのいくつかのアップデートをリリースしました。

➡️ リリースノートはこちら： https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/blob/master/CHANGELOG.md

Basic ComputeにおけるEdgeKVのサポート

EdgeKVがEdgeWorkers Basic Computeリソースティアに対応しました。

➡️ 詳細はこちら：https://techdocs.akamai.com/edgeworkers/docs/resource-tier-limitations

AkamaiPowershell PowerShellモジュール1.10.0

Developer Championの1人であるStuart Macleodの協力により、AkamaiPowershell PowerShellモジュールの新しいバージョンがリリースされました。新たにリリースされたバージョン1.10.0では、代替認証オプションのサポートが追加され、構造が改善されています。また、初めて使用する方向けの新たなドキュメントページを作成しました。

➡️ 技術ドキュメントページはこちら： 

https://techdocs.akamai.com/powershell/docs

最新の記事と動画

Akamai Connected Cloudの活用事例：コアからエッジまでコンピューティングと配信をトータルでサポートするVODストリーミングのユースケース

Akamai Connected Cloudを使用してエンドユーザーに近いロケーションからコンテンツを配信することにより、動画ストリーミングを効率化し、体験の質を向上させる方法についてのブログ記事を、Developer ChampionであるLuca Mogliaが公開しました。

➡️ 投稿はこちら：https://www.linkedin.com/pulse/akamai-connected-cloud-action-continuum-compute-delivery-luca-moglia

ファイルのアップロードについてのあらゆる事項を網羅した動画シリーズ

ファイルのアップロードには、基本的なものから複雑なものまでさまざまな形態があります。この新しい動画シリーズでは、Senior Developer AdvocateであるAustin Gilが、HTMLを使用したファイルのアップロードをはじめ、Webへのファイルのアップロードについてステップバイステップの手順をご紹介します。

HTML を使用した Web へのファイルアップロード

➡️ シリーズを視聴： https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

NewsAPIとBootstrapを使用したフル機能搭載のニュースアプリの構築

この動画では、@CodeWithHarryがNewsAPIとBootstrapを使用してビジネスニュースWebサイトを構築する方法を紹介します。この動画では、Linuxサーバーにホストされたフル機能のニュースWebサイトを構築するために必要なあらゆる情報を学ぶことができます。

NewsAPI と Bootstrap を使用したフル機能搭載のニュースアプリの構築

Linuxサーバーにおけるホスト名とドメイン | Top Docs with Jay LaCroix

この動画では、ホスト名によってサーバーがどのように識別されるかについて@LearnLinuxTVが説明します。Jayが、ホスト名によって簡単にサーバーを識別する方法、ドメイン名についての役立つ情報、そしてこれら2つの概念の類似点について説明します。

Linux サーバーにおけるホスト名とドメイン

Craft of Code：数百万人もの冒険者をサポートする、セキュアで利用しやすいGPUインスタンス

Hero Forgeは、卓上サイズのカスタムのミニチュアや小像をデザインして注文できるプラットフォームです。Hero Forgeのユーザーが自由にデザインできる環境が、Akamaiのデータセンターによってどのように実現されているかをご覧ください。

➡️ 詳しくはこちら：https://www.linode.com/content/hero-forge/

コミュニティハイライト

Functions as a Service（FaaS）のベータ版リリース前アンケート

現在、AkamaiはFaaS製品を開発中であり、皆様からのご意見を募集しています。EdgeWorkersサービスを使用すると、ローカルでJavaScriptを実行できますが、このクラウドFaaS製品は、マネージド型のサーバーレスプラットフォームを提供し、より多くの言語ランタイムをサポートします。サーバーレス環境でワークロードを実行しているお客様、あるいはFaaS製品を検討しているお客様は、ぜひこちらの簡単なアンケートにお答えください。お寄せいただいたご意見は、皆様のニーズに適したサービスの開発に役立てさせていただきます。

➡️ アンケートに回答する：https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB

プライベートクラウドとFast Purge for Cache Tags

クラウドソリューションを導入する際、企業はデータ管理の課題に直面します。そのような課題にZesty.ioがどのように対処しているかをご紹介します。

➡️ 投稿はこちら：https://www.zesty.io/mindshare/zesty-io-private-cloud-with-akamai/

今号は以上です！

作成した記事、ツール、コードなどを他の開発者と共有したい場合は、devrel@akamai.comまでご連絡ください。Akamaiの開発者コミュニティで共有させていただきます。

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Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

March 24, 2023

Jessica Capuano Mora

執筆者

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

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