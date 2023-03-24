開発者向けの最新情報：2023年3月

Functions as a Service（FaaS）のベータ版リリース前アンケート

現在、AkamaiはFaaS製品を開発中であり、皆様からのご意見を募集しています。EdgeWorkersサービスを使用すると、ローカルでJavaScriptを実行できますが、このクラウドFaaS製品は、マネージド型のサーバーレスプラットフォームを提供し、より多くの言語ランタイムをサポートします。サーバーレス環境でワークロードを実行しているお客様、あるいはFaaS製品を検討しているお客様は、ぜひこちらの簡単なアンケートにお答えください。お寄せいただいたご意見は、皆様のニーズに適したサービスの開発に役立てさせていただきます。

➡️ アンケートに回答する：https://www.surveymonkey.com/r/WW2SWKB