Was gibt es Neues für Entwickler: Mai 2023
Diesen Monat freuen wir uns, Ihnen Informationen über die neuen EdgeKV-Berichte, Terraform Provider 3.6.0 und die Postman Edge Diagnostics API-Sammlung zur Verfügung stellen zu können.
Highlights dieser Ausgabe
Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen
Erfahren Sie mehr über die neue EdgeKV-Berichte und JavaScript API-Module für EdgeWorkers
Erfahren Sie alles über Terraform Provider 3.6.0 und Terraform CLI 1.5
Informieren Sie sich über die Release-Hinweise zur Postman Edge Diagnostics API-Sammlung
Entdecken Sie die fünf serverseitigen Programmiersprachen, die alle Programmierer kennen sollten
Registrieren Sie sich für die Terraforming Kubernetes Live-Schulungsreihe
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Neueste Artikel und Videos
Finden Sie heraus, wie Sie Ihren Code mit serverlosen Funktionen und FaaS aufteilen
Lesen Sie mehr zu Tests zum Videostreaming mit geringer Latenz in der Akamai Connected Cloud
Sehen Sie sich ein Video zur Sicherung von Datei-Uploads mit OWASP an
Erweitern Sie Ihre DevOps-Skills mit der GitHub Actions CI/CD Tutorial-Reihe
Erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen KI-Chatbot erstellen
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Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen
EdgeKV-Berichte und neue JavaScript API-Module für EdgeWorkers
EdgeKV-Berichte sind jetzt in der EdgeWorkers Management-Anwendung verfügbar. Dieses Dashboard unterstützt Sie dabei, Ihre Nutzung von Akamai EdgeKV zu verstehen, Fehler zu beheben und sicherzustellen, dass Sie innerhalb der Systemgrenzen bleiben.
Außerdem haben wir vier neue Module zur JavaScript API für Akamai EdgeWorkers hinzugefügt.
Bei externen Modulen ist das HLS-Parser-Modul verfügbar, um HTTP Live Streaming-Wiedergabelistendateien (HLS) zu analysieren und zu bearbeiten. Es unterstützt die Manifest- und Wiedergabelistenbearbeitung, den Programmaustausch in Echtzeit sowie das Einfügen von Inhalten. Das DASH-Parser-Modul ist verfügbar, um Dynamic Adaptive Streaming über HTTP-Dateien (DASH) sowie Media Presentation Description-Dateien (MPD) zu analysieren und zu ändern. Es unterstützt die Manifest- und Wiedergabelistenbearbeitung sowie das Einfügen von Inhalten. Das JWT-Modul erlaubt Ihnen eine Überprüfung von JWT-Token mit digitalen Signaturen.
Das neue integrierte HTML-Rewriter-Modul ist verfügbar, um HTML-Dokumente zu verwenden und neu zu schreiben. Es unterstützt Anwendungsfälle wie die Website-Personalisierung, Einfügen von Werbeanzeigen, Suchen und Ersetzen sowie JavaScript-Vorlagen. Klicken Sie auf die Hyperlinks im Text, um mehr über die einzelnen Module zu erfahren.
Terraform Provider 3.6.0 und Terraform CLI 1.5.0
Vor Kurzem haben wir Akamai Terraform Provider 3.6.0 und Terraform CLI 1.5 veröffentlicht. Wir haben die Verwaltung von EdgeKV-Elementen (einfügen, aktualisieren, löschen) über die Ressource akamai_edgekv_group_items und zusätzliche Datenquellen im Terraform Provider sowie Fehlerbehebungen verbessert.
Die Terraform CLI-Version beinhaltete zusätzliche Importunterstützung für Bot-Management-Ressourcen und der Export von export-edgekv verwendet die Ressource akamai_edgekv_group_items anstelle der veralteten initial_data innerhalb der Ressource akamai_edgekv.
➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform Provider 3.6.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0
➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform CLI 1.5.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0
Postman Edge Diagnostics API-Sammlung
Postman ist eine grafische Nutzeroberfläche, die das Erstellen und Verwenden von APIs vereinfacht. Die neue Akamai Edge Diagnostics API-Sammlung für Postman kann für die Auflistung von verfügbaren Edge-Server-Standorten verwendet werden.
➡️ Lesen Sie die Dokumentation: https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations
Fünf serverseitige Programmiersprachen, die alle Programmierer kennen sollten
Martin Heller h hat einen Leitfaden für angehende Webserver-Programmierer veröffentlicht, der die Verwendung und Eigenschaften von Webserver-Code sowie die wichtigsten Aspekte von fünf Programmiersprachen behandelt, die häufig für die serverseitige Webentwicklung verwendet werden.
➡️ Lesen Sie die Dokumentation: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/
Terraforming Kubernetes Live-Schulungsreihe
Justin Mitchel, Gründer von Coding for Entrepreneurs, leitet eine kostenlose Live-Schulungsreihe mit dem Titel „Terraforming Kubernetes: From Code to Deployed Serverless.“ Die ersten beiden Sitzungen sind auf Anfrage über den Link unten verfügbar. Melden Sie sich für die Live-Veranstaltungen am 24. Mai und 14. Juni an, um mit anderen Teilnehmern zu chatten und Antworten direkt von Justin zu erhalten.
➡️ Registrieren Sie sich hier
Neueste Artikel und Videos
Teilen Sie Ihren Code auf: Eine Einführung in serverlose Funktionen und FaaS
Justin Cobbett erklärt, wie Funktionen serverloses Computing durch das Hinzufügen von Wrapper zu wiederholten Codeänderungen sowie durch Abstraktion von anderer Anwendungsinfrastruktur ermöglichen.
Wenn es auf Latenz ankommt: Neueste Tests zum Videostreaming mit geringer Latenz in der Akamai Connected Cloud
Developer Champion Luca Moglia berichtet über seine Erfahrung mit Latenz beim Videostreaming. Erfahren Sie mehr über seine neuesten Tests in der Akamai Connected Cloud.
➡️ Erfahren Sie mehr: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/
Sichere Datei-Uploads noch heute mit OWASP
Im aktuellsten Video seiner „File Uploads“-Reihe beleuchtet Austin Gil die deutliche Performanceverbesserung, die er durch das Hinzufügen eines CDN zu einer Anwendung erzielt hat sowie die von ihm unternommenen Schritte für die Konfiguration des Akamai CDN mit Objektspeicher.
➡️ Sehen Sie sich die Serie an: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
GitHub Actions CI/CD Tutorial-Reihe
Habibi Coding hat eine Post-Reihe mit Schritt-für-Schritt-Turorials veröffentlicht, um Ihre DevOps-Kenntnisse zu verbessern und Ihren Workflow über GitHub Actions CI/CD zu optimieren. Im ersten Teil der Reihe erfahren Sie, wie Sie zu Beginn ed25519 SSH-Schlüssel erstellen und die vorhandenen RSA-Schlüssel entfernen.
➡️ Lesen Sie den Blogbeitrag: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b
Erstellen Sie Ihren eigenen KI-Chatbot mit OpenAI API und Linode
In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigt @CodeWithHarry wie Sie eine Chat-App von Grund auf mit der OpenAI-API erstellen. Werden Sie Abonnent, um zuerst von neuen Tutorials zu erfahren.
➡️ Abonnieren Sie unseren Kanal: https://www.youtube.com/@linode/videos
Das war es von unserer Seite.
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