X
Akamai übernimmt LayerX, um die Kontrolle der KI-Nutzung in jedem Browser durchzusetzen. Weitere Informationen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste

Was gibt es Neues für Entwickler: Mai 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

May 24, 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Diesen Monat freuen wir uns, Ihnen Informationen über die neuen EdgeKV-Berichte, Terraform Provider 3.6.0 und die Postman Edge Diagnostics API-Sammlung zur Verfügung stellen zu können.

Diesen Monat freuen wir uns, Ihnen Informationen über die neuen EdgeKV-Berichte, Terraform Provider 3.6.0 und die Postman Edge Diagnostics API-Sammlung zur Verfügung stellen zu können.

Highlights dieser Ausgabe

Entwicklerversionen: Tools und Ressourcen

EdgeKV-Berichte und neue JavaScript API-Module für EdgeWorkers

EdgeKV-Berichte sind jetzt in der EdgeWorkers Management-Anwendung verfügbar. Dieses Dashboard unterstützt Sie dabei, Ihre Nutzung von Akamai EdgeKV zu verstehen, Fehler zu beheben und sicherzustellen, dass Sie innerhalb der Systemgrenzen bleiben.

Außerdem haben wir vier neue Module zur JavaScript API für Akamai EdgeWorkers hinzugefügt. 

Bei externen Modulen ist das HLS-Parser-Modul verfügbar, um HTTP Live Streaming-Wiedergabelistendateien (HLS) zu analysieren und zu bearbeiten. Es unterstützt die Manifest- und Wiedergabelistenbearbeitung, den Programmaustausch in Echtzeit sowie das Einfügen von Inhalten. Das DASH-Parser-Modul ist verfügbar, um Dynamic Adaptive Streaming über HTTP-Dateien (DASH) sowie Media Presentation Description-Dateien (MPD) zu analysieren und zu ändern. Es unterstützt die Manifest- und Wiedergabelistenbearbeitung sowie das Einfügen von Inhalten. Das JWT-Modul erlaubt Ihnen eine Überprüfung von JWT-Token mit digitalen Signaturen.

Das neue integrierte HTML-Rewriter-Modul ist verfügbar, um HTML-Dokumente zu verwenden und neu zu schreiben. Es unterstützt Anwendungsfälle wie die Website-Personalisierung, Einfügen von Werbeanzeigen, Suchen und Ersetzen sowie JavaScript-Vorlagen. Klicken Sie auf die Hyperlinks im Text, um mehr über die einzelnen Module zu erfahren.

Terraform Provider 3.6.0 und Terraform CLI 1.5.0

Vor Kurzem haben wir Akamai Terraform Provider 3.6.0 und Terraform CLI 1.5 veröffentlicht. Wir haben die Verwaltung von EdgeKV-Elementen (einfügen, aktualisieren, löschen) über die Ressource akamai_edgekv_group_items und zusätzliche Datenquellen im Terraform Provider sowie Fehlerbehebungen verbessert.

Die Terraform CLI-Version beinhaltete zusätzliche Importunterstützung für Bot-Management-Ressourcen und der Export von export-edgekv verwendet die Ressource akamai_edgekv_group_items anstelle der veralteten initial_data innerhalb der Ressource akamai_edgekv.

➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform Provider 3.6.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0

➡️ Erfahren Sie mehr über Terraform CLI 1.5.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0

Postman Edge Diagnostics API-Sammlung

Postman ist eine grafische Nutzeroberfläche, die das Erstellen und Verwenden von APIs vereinfacht. Die neue Akamai Edge Diagnostics API-Sammlung für Postman kann für die Auflistung von verfügbaren Edge-Server-Standorten verwendet werden.

➡️ Lesen Sie die Dokumentation: https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations

Fünf serverseitige Programmiersprachen, die alle Programmierer kennen sollten

Martin Heller h hat einen Leitfaden für angehende Webserver-Programmierer veröffentlicht, der die Verwendung und Eigenschaften von Webserver-Code sowie die wichtigsten Aspekte von fünf Programmiersprachen behandelt, die häufig für die serverseitige Webentwicklung verwendet werden.

➡️ Lesen Sie die Dokumentation: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/

Terraforming Kubernetes Live-Schulungsreihe

Justin Mitchel, Gründer von Coding for Entrepreneurs, leitet eine kostenlose Live-Schulungsreihe mit dem Titel „Terraforming Kubernetes: From Code to Deployed Serverless.“  Die ersten beiden Sitzungen sind auf Anfrage über den Link unten verfügbar. Melden Sie sich für die Live-Veranstaltungen am 24. Mai und 14. Juni an, um mit anderen Teilnehmern zu chatten und Antworten direkt von Justin zu erhalten.

➡️ Registrieren Sie sich hier

Neueste Artikel und Videos

Teilen Sie Ihren Code auf: Eine Einführung in serverlose Funktionen und FaaS

Justin Cobbett erklärt, wie Funktionen serverloses Computing durch das Hinzufügen von Wrapper zu wiederholten Codeänderungen sowie durch Abstraktion von anderer Anwendungsinfrastruktur ermöglichen.

Wenn es auf Latenz ankommt: Neueste Tests zum Videostreaming mit geringer Latenz in der Akamai Connected Cloud

Developer Champion Luca Moglia berichtet über seine Erfahrung mit Latenz beim Videostreaming. Erfahren Sie mehr über seine neuesten Tests in der Akamai Connected Cloud.

➡️ Erfahren Sie mehr: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/

Sichere Datei-Uploads noch heute mit OWASP

Im aktuellsten Video seiner „File Uploads“-Reihe beleuchtet Austin Gil die deutliche Performanceverbesserung, die er durch das Hinzufügen eines CDN zu einer Anwendung erzielt hat sowie die von ihm unternommenen Schritte für die Konfiguration des Akamai CDN mit Objektspeicher.

Sichern Sie Ihre Datei-Uploads noch heute mit OWASP

➡️ Sehen Sie sich die Serie an: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

GitHub Actions CI/CD Tutorial-Reihe

Habibi Coding hat eine Post-Reihe mit Schritt-für-Schritt-Turorials veröffentlicht, um Ihre DevOps-Kenntnisse zu verbessern und Ihren Workflow über GitHub Actions CI/CD zu optimieren. Im ersten Teil der Reihe erfahren Sie, wie Sie zu Beginn ed25519 SSH-Schlüssel erstellen und die vorhandenen RSA-Schlüssel entfernen.

➡️ Lesen Sie den Blogbeitrag: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b

Erstellen Sie Ihren eigenen KI-Chatbot mit OpenAI API und Linode

In einem kürzlich veröffentlichten Video zeigt @CodeWithHarry wie Sie eine Chat-App von Grund auf mit der OpenAI-API erstellen. Werden Sie Abonnent, um zuerst von neuen Tutorials zu erfahren.

Erstellen Sie Ihren eigenen KI-Chatbot mit OpenAI API und Linode

➡️ Abonnieren Sie unseren Kanal: https://www.youtube.com/@linode/videos

Das war es von unserer Seite.

Möchten Sie einen Artikel, ein Tool, einen Code oder einen anderen eigenen Beitrag teilen? Kontaktieren Sie uns unter devrel@akamai.com, damit wir Ihren Beitrag unserer Entwickler-Community präsentieren können!

Kontakt
Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

May 24, 2023

Jessica Capuano Mora

Verfasser

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Verwandte Blogbeiträge

Over the last 30 days, we have been busy working on more releases and content that will help improve the developer experience.
Entwickler

Was gibt es Neues für Entwickler: April 2023

April 21, 2023
Erfahren Sie mehr über die neuen Kollektionen für EdgeWorkers und EdgeKV Postman, neue Cluster-Implementierungen im Linode Marketplace und Updates für Terraform Provider.
von Jessica Capuano Mora
Weitere Informationen
It’s hard to believe that we’re already nearing the end of the first quarter of 2023.The past 30 days brought more great releases for developers.
Entwickler

Was gibt es Neues für Entwickler: März 2023

March 24, 2023
Erfahren Sie mehr über die neue EdgeWorkers Basic Compute-Unterstützung für EdgeKV, eine neue Version von Terraform Provider und ein Update für das PowerShell-Modul von Akamai.
von Jessica Capuano Mora
Weitere Informationen
This month, we’re excited to share EdgeWorkers updates, Terraform Provider v3.3.0, an on-demand series on Terraforming Kubernetes, and information on how to get access to Akamai Connected Cloud betas.
Entwickler

Was gibt es Neues für Entwickler: Februar 2023

February 21, 2023
Lesen Sie mehr über die neuesten Updates für EdgeWorkers, zwei neue Postman-Sammlungen und den Terraform Provider v3.3.0. Erfahren Sie außerdem, wie Sie sich für Betaversionen anmelden können.
von Jessica Capuano Mora
Weitere Informationen