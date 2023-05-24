Was gibt es Neues für Entwickler: Mai 2023

EdgeKV-Berichte sind jetzt in der EdgeWorkers Management-Anwendung verfügbar. Dieses Dashboard unterstützt Sie dabei, Ihre Nutzung von Akamai EdgeKV zu verstehen, Fehler zu beheben und sicherzustellen, dass Sie innerhalb der Systemgrenzen bleiben.



Außerdem haben wir vier neue Module zur JavaScript API für Akamai EdgeWorkers hinzugefügt.

Bei externen Modulen ist das HLS-Parser-Modul verfügbar, um HTTP Live Streaming-Wiedergabelistendateien (HLS) zu analysieren und zu bearbeiten. Es unterstützt die Manifest- und Wiedergabelistenbearbeitung, den Programmaustausch in Echtzeit sowie das Einfügen von Inhalten. Das DASH-Parser-Modul ist verfügbar, um Dynamic Adaptive Streaming über HTTP-Dateien (DASH) sowie Media Presentation Description-Dateien (MPD) zu analysieren und zu ändern. Es unterstützt die Manifest- und Wiedergabelistenbearbeitung sowie das Einfügen von Inhalten. Das JWT-Modul erlaubt Ihnen eine Überprüfung von JWT-Token mit digitalen Signaturen.

Das neue integrierte HTML-Rewriter-Modul ist verfügbar, um HTML-Dokumente zu verwenden und neu zu schreiben. Es unterstützt Anwendungsfälle wie die Website-Personalisierung, Einfügen von Werbeanzeigen, Suchen und Ersetzen sowie JavaScript-Vorlagen. Klicken Sie auf die Hyperlinks im Text, um mehr über die einzelnen Module zu erfahren.