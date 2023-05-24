Nouveautés pour les développeurs : mai 2023

Les rapports EdgeKV sont désormais disponibles dans l'application EdgeWorkers Management. Ce tableau de bord vous aidera à comprendre votre utilisation d'Akamai EdgeKV, à résoudre les erreurs et à vous assurer de respecter les limites du système.



Nous avons également ajouté quatre nouveaux modules à l'API JavaScript EdgeWorkers d'Akamai.

Pour les modules externes, le module d'analyse HLS permet d'analyser et de modifier les fichiers de liste de lecture HTTP Live Streaming (HLS). Il prend en charge la manipulation des manifestes et des listes de lecture, le remplacement du programme live et l'insertion de contenu. Le module d'analyse DASH permet d'analyser et de modifier les fichiers de description de présentation de support (MPD) dans Dynamic Adaptive Streaming (DASH) via HTTP. Il prend en charge la manipulation des manifestes et des listes de lecture et l'insertion de contenu. Le module JWT permet de vérifier les jetons JWT à l'aide de signatures digitales.

Le nouveau module html-rewriter intégré permet de lire et de réécrire des documents HTML. Il prend en charge des cas d'utilisation tels que la personnalisation de site Web, l'insertion de publicité, la recherche ainsi que le remplacement, et le modèle JavaScript. Cliquez sur les liens hypertextes dans le texte pour en savoir plus sur chaque module.