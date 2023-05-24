Nouveautés pour les développeurs : mai 2023
Ce mois-ci, nous sommes ravis de partager avec vous des informations sur les nouveaux rapports EdgeKV, Terraform Provider 3.6.0, et la collection Postman Edge Diagnostics API.
Ce que nous mettons en avant dans ce numéro
Versions pour les développeurs : outils et ressources
Découvrez les nouveaux rapports EdgeKV ainsi que les modules d'API JavaScript EdgeWorkers
Tout savoir sur les versions Terraform Provider 3.6.0 et Terraform CLI 1.5
Consultez les notes de version de la collection d'API Postman Edge Diagnostics
Découvrez les cinq langages de programmation côté serveur que chaque programmeur doit connaître
Inscrivez-vous à la série de formations live pour les applications Terraform à Kubernetes
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Derniers articles et vidéos
Découvrez comment décomposer votre code grâce à des fonctions sans serveur et FaaS
Découvrez les tests du streaming vidéo à faible latence sur Akamai Connected Cloud
Regardez une vidéo sur la sécurisation des chargements de fichiers avec l'OWASP
Développez vos compétences DevOps grâce à la série de didacticiels d'actions CI/CD GitHub
Apprenez à mettre au point votre propre chatbot optimisé par l'IA
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Versions pour les développeurs : outils et ressources
Rapports EdgeKV et nouveaux modules d'API JavaScript EdgeWorkers
Les rapports EdgeKV sont désormais disponibles dans l'application EdgeWorkers Management. Ce tableau de bord vous aidera à comprendre votre utilisation d'Akamai EdgeKV, à résoudre les erreurs et à vous assurer de respecter les limites du système.
Nous avons également ajouté quatre nouveaux modules à l'API JavaScript EdgeWorkers d'Akamai.
Pour les modules externes, le module d'analyse HLS permet d'analyser et de modifier les fichiers de liste de lecture HTTP Live Streaming (HLS). Il prend en charge la manipulation des manifestes et des listes de lecture, le remplacement du programme live et l'insertion de contenu. Le module d'analyse DASH permet d'analyser et de modifier les fichiers de description de présentation de support (MPD) dans Dynamic Adaptive Streaming (DASH) via HTTP. Il prend en charge la manipulation des manifestes et des listes de lecture et l'insertion de contenu. Le module JWT permet de vérifier les jetons JWT à l'aide de signatures digitales.
Le nouveau module html-rewriter intégré permet de lire et de réécrire des documents HTML. Il prend en charge des cas d'utilisation tels que la personnalisation de site Web, l'insertion de publicité, la recherche ainsi que le remplacement, et le modèle JavaScript. Cliquez sur les liens hypertextes dans le texte pour en savoir plus sur chaque module.
Terraform Provider 3.6.0 et Terraform CLI 1.5.0
Nous avons récemment publié les versions Akamai Terraform Provider 3.6.0 et Terraform CLI 1.5.0. Dans le cadre de ces versions, nous avons amélioré la gestion des éléments EdgeKV (insertion, mise à jour, suppression) grâce à la ressource akamai_edgekv_group_items et des sources de données supplémentaires dans le fournisseur Terraform, mais aussi ajouté des correctifs de bogues.
La version de Terraform CLI comprenait un support d'importation supplémentaire pour les ressources de gestion de bot et l'exportation d'export-edgekv utilise la ressource akamai_edgekv_group_items au lieu de la ressource obsolète initial_data dans la ressource akamai_edgekv.
➡️ En savoir plus sur Terraform Provider 3.6.0 : https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0
➡️ En savoir plus sur Terraform CLI 1.5.0 : https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0
Collection d'API Postman Edge Diagnostics
Postman est une interface utilisateur graphique qui facilite la création et l'utilisation d'API. La nouvelle collection d'API Akamai Edge Diagnostics pour Postman peut être utilisée afin de répertorier les emplacements de serveur en bordure de l'Internet disponibles.
➡️ Consulter la documentation : https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations
Cinq langages de programmation côté serveur que chaque programmeur doit connaître
Martin Heller a publié un guide destiné aux programmeurs de serveur Web en devenir qui couvre les utilisations et les caractéristiques du code de serveur Web, ainsi que les aspects clés des cinq langages de programmation souvent utilisés dans le cadre du développement Web côté serveur.
➡️ Consulter la documentation : https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/
Série de formations live pour les applications Terraform à Kubernetes
Justin Mitchel, fondateur de Coding for Entrepreneurs, anime une série de formations gratuites live intitulée « Terraforming Kubernetes : From Code to Deployed Serverless » (Terraforming Kubernetes : du code au déploiement sans serveur). Les deux premières sessions sont disponibles à la demande via le lien ci-dessous. Inscrivez-vous aux événements live du 24 mai et du 14 juin pour discuter avec d'autres participants et obtenir directement des réponses de la part de Justin.
➡️ S'inscrire ici
Derniers articles et vidéos
Décomposez votre code : une présentation des fonctions sans serveur et FaaS
Justin Cobbett explique comment les fonctions activent l'informatique sans serveur en ajoutant des wrappers aux modifications de code répétitives et l'abstraction d'autres infrastructures d'applications.
Lorsque la latence compte : derniers tests du streaming vidéo à faible latence sur Akamai Connected Cloud
Luca Moglia, Developer Champion, partage son expérience en matière de latence dans le streaming vidéo. Découvrez ses derniers tests sur Akamai Connected Cloud.
➡️ En savoir plus : https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/
Sécurisez les chargements de fichiers avec l'OWASP
Dans sa vidéo la plus récente de sa série « File uploads », Austin Gil s'intéresse à l'amélioration significative des performances qu'il a obtenue en ajoutant un réseau de diffusion de contenu (CDN) à une application ainsi qu'aux étapes mises en place pour configurer le CDN Akamai avec le stockage en mode objet.
➡️ Visionner la série : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Série de didacticiels CI/CD GitHub
Habibi Coding a partagé une série de conseils étape par étape pour améliorer vos compétences DevOps et rationaliser votre flux de travail via les actions GitHub d'intégration continue/de développement continu (CI/CD). Dans la première partie de la série, vous commencerez par apprendre à créer des clés SSH ed25519 et à supprimer les clés RSA existantes.
➡️ Lire l'article de blog : https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b
Mettez au point votre propre chatbot optimisé par l'IA grâce à l'API OpenAI et Linode
Dans sa récente vidéo, @CodeWithHarry vous montre comment créer une application de chat à partir de zéro grâce à l'API OpenAI. Inscrivez-vous pour en savoir plus sur les nouveaux didacticiels.
➡️ S'abonner à notre chaîne : https://www.youtube.com/@linode/videos
Voilà, c'est terminé !
Vous souhaitez partager avec nous un de vos articles, outils, codes ou une autre de vos créations ? Contactez-nous à l'adresse devrel@akamai.com, pour que nous puissions le présenter à notre communauté de développeurs !