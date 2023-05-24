Novità per gli sviluppatori - Maggio 2023

I rapporti EdgeKV sono ora disponibili nell'applicazione EdgeWorkers Management. Questa dashboard ti aiuterà a comprendere il tuo utilizzo di Akamai EdgeKV, a risolvere gli errori e ad assicurarti di rimanere entro i limiti del sistema.



Abbiamo, inoltre, aggiunto quattro nuovi moduli all'API JavaScript di Akamai EdgeWorkers.

Per i moduli esterni, il modulo parser HLS è disponibile per analizzare e modificare i file delle playlist HLS (HTTP Live Streaming). Questo modulo supporta la manipolazione dei file manifest e delle playlist, la sostituzione del programma live e l'inserimento di contenuti. Il modulo parser DASH è disponibile per analizzare e modificare i file DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) nell'MPD (Media Presentation Description). Questo modulo supporta la manipolazione dei file manifest e delle playlist e l'inserimento di contenuti. Il modulo JWT consente di verificare i token JWT utilizzando le firme digitali.

Il nuovo modulo html-rewriter integrato è disponibile per l'utilizzo e la riscrittura di documenti HTML. Questo modulo supporta casi d'uso come la personalizzazione di siti web, l'inserimento di annunci pubblicitari, le operazioni di ricerca e di sostituzione e la creazione di modelli JavaScript. Fai clic sugli hyperlink interni al testo per ulteriori informazioni su ciascun modulo.