Novità per gli sviluppatori - Maggio 2023
Questo mese, siamo lieti di condividere aggiornamenti sui nuovi rapporti EdgeKV, sulla versione Terraform Provider 3.6.0 e sulla raccolta Postman Edge Diagnostics API.
Argomenti messi in evidenza in questo numero
Release per sviluppatori: strumenti e risorse
Scopri i nuovi rapporti EdgeKV e i moduli EdgeWorkers JavaScript API
Scopri tutto sulle versioni di Terraform Provider 3.6.0 e Terraform CLI 1.5
Tieniti aggiornato sulle note di rilascio per la raccolta Postman Edge Diagnostics API
Scopri i cinque linguaggi di programmazione lato server che ogni programmatore dovrebbe conoscere
Registrati per seguire i corsi di formazione live su Terraforming Kubernetes
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Ultimi articoli e video
Scopri come analizzare il codice con funzioni senza server e FaaS
Scopri i test sullo streaming video a bassa latenza sull'Akamai Connected Cloud
Guarda un video sulla protezione dei caricamenti di file con OWASP
Migliora le tue competenze DevOps tramite la serie di tutorial CI/CD sulle azioni GitHub
Impara a creare una chatbot basata sull'AI
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Release per sviluppatori: strumenti e risorse
Rapporti EdgeKV e nuovi moduli EdgeWorkers JavaScript API
I rapporti EdgeKV sono ora disponibili nell'applicazione EdgeWorkers Management. Questa dashboard ti aiuterà a comprendere il tuo utilizzo di Akamai EdgeKV, a risolvere gli errori e ad assicurarti di rimanere entro i limiti del sistema.
Abbiamo, inoltre, aggiunto quattro nuovi moduli all'API JavaScript di Akamai EdgeWorkers.
Per i moduli esterni, il modulo parser HLS è disponibile per analizzare e modificare i file delle playlist HLS (HTTP Live Streaming). Questo modulo supporta la manipolazione dei file manifest e delle playlist, la sostituzione del programma live e l'inserimento di contenuti. Il modulo parser DASH è disponibile per analizzare e modificare i file DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) nell'MPD (Media Presentation Description). Questo modulo supporta la manipolazione dei file manifest e delle playlist e l'inserimento di contenuti. Il modulo JWT consente di verificare i token JWT utilizzando le firme digitali.
Il nuovo modulo html-rewriter integrato è disponibile per l'utilizzo e la riscrittura di documenti HTML. Questo modulo supporta casi d'uso come la personalizzazione di siti web, l'inserimento di annunci pubblicitari, le operazioni di ricerca e di sostituzione e la creazione di modelli JavaScript. Fai clic sugli hyperlink interni al testo per ulteriori informazioni su ciascun modulo.
Terraform Provider 3.6.0 e Terraform CLI 1.5.0
Di recente, abbiamo rilasciato Akamai Terraform Provider 3.6.0 e Terraform CLI 1.5. Abbiamo migliorato la gestione degli elementi EdgeKV (inserimento, aggiornamento, eliminazione) tramite la risorsa akamai_edgekv_group_items e origini dati aggiuntive nel provider Terraform, oltre all'aggiunta di correzioni di bug.
La versione della CLI di Terraform includeva un supporto di importazione aggiuntivo per le risorse di gestione dei bot e l'esportazione della risorsa export-edgekv utilizza akamai_edgekv_group_items anziché l'obsoleto initial_data all'interno della risorsa akamai_edgekv.
➡️ Ulteriori informazioni su Terraform Provider 3.6.0: https://github.com/akamai/it/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0
➡️ Ulteriori informazioni su Terraform CLI 1.5.0: https://github.com/akamai/it/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0
Raccolta Postman Edge Diagnostics API
Postman è un'interfaccia utente grafica che semplifica la creazione e l'utilizzo delle API. La nuova raccolta Akamai Edge Diagnostics API per Postman può essere utilizzata per elencare le posizioni degli edge server disponibili.
➡️ Leggi la documentazione: https://techdocs.akamai.com/it/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations
Cinque linguaggi di programmazione lato server che ogni programmatore dovrebbe conoscere
Martin Heller ha pubblicato una guida per aspiranti programmatori di server web che copre gli usi e le caratteristiche del codice del server web, insieme agli aspetti chiave di cinque linguaggi di programmazione spesso utilizzati per lo sviluppo web lato server.
➡️ Leggi la documentazione: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/
Corsi di formazione live su Terraforming Kubernetes
Justin Mitchel, fondatore di Coding for Entrepreneurs, sta conducendo una serie di corsi di formazione live gratuiti, "Terraforming Kubernetes: dal codice alla distribuzione senza server". Le prime due sessioni sono disponibili on-demand tramite il link di seguito. Registrati agli eventi dal vivo del 24 maggio e del 14 giugno per parlare con gli altri partecipanti e ottenere risposte direttamente da Justin.
➡️ Registrati qui
Ultimi articoli e video
Analisi del codice: un'introduzione alle funzioni senza server e FaaS
Justin Cobbett spiega in che modo le funzioni consentono il computing senza server aggiungendo i wrapper alle modifiche ripetitive del codice e l'astrazione da altre infrastrutture applicative.
Quando la latenza conta: gli ultimi test sullo streaming video a bassa latenza sull'Akamai Connected Cloud
Il Developer Champion Luca Moglia condivide la sua esperienza con la latenza nello streaming video. Consulta i suoi ultimi test sull'Akamai Connected Cloud.
➡️ Ulteriori informazioni: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/
Protezione immediata dei caricamenti di file con l'OWASP
Nel video più recente della serie sui caricamenti di file, Austin Gil esamina il significativo miglioramento delle performance che ha ottenuto dall'aggiunta di una CDN a un'applicazione e i passaggi che ha seguito per configurare l'Akamai CDN con l'archiviazione a oggetti.
➡️ Guarda la serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Serie di tutorial CI/CD sulle azioni GitHub
Habibi Coding ha condiviso su una serie di post del blog un tutorial passo-passo per migliorare le competenze DevOps e semplificare il workflow tramite CI/CD su azioni GitHub. Nella prima parte della serie, imparerai come iniziare con la creazione di chiavi SSH ed25519 e la rimozione delle chiavi RSA esistenti.
➡️ Leggi il blog: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b
Creazione di una chatbot basata sull'AI con OpenAI API e Linode
Nel suo video recente, @CodeWithHarry mostra come creare un'app di chatbot da zero utilizzando OpenAI API. Iscriviti per seguire subito i nuovi tutorial.
➡️ Iscriviti al nostro canale: https://www.youtube.com/@linode/videos
Siamo giunti alla fine!
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