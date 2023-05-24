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Novidades para os desenvolvedores: Maio de 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

May 24, 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Este mês, temos o prazer de compartilhar com você informações sobre os novos relatórios do EdgeKV, Terraform Provider 3.6.0 e a coleção de APIs Edge Diagnostics para Postman.

Este mês, temos o prazer de compartilhar com você informações sobre os novos relatórios do EdgeKV, Terraform Provider 3.6.0 e a coleção de APIs Edge Diagnostics para Postman.

O que estamos destacando nesta edição

Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos

Relatórios do EdgeKV e novos módulos de API JavaScript do EdgeWorkers

Os relatórios do EdgeKV agora estão disponíveis na aplicação EdgeWorkers Management. Este painel ajudará você a entender o uso do Akamai EdgeKV, solucionar erros e garantir a permanência dentro dos limites do sistema.

Também adicionamos quatro novos módulos à API JavaScript do Akamai EdgeWorkers. 

Para módulos externos, o módulo analisador de HLS está disponível para analisar e modificar arquivos de lista reprodução Streaming ao vivo HTTP (HLS). Ele é compatível com a manipulação de manifesto e lista de reprodução, substituição de programa em tempo real e inserção de conteúdo. O módulo analisador de DASH está disponível para analisar e modificar arquivos MPD (Media Presentation Description) do Dynamic Adaptive Streaming sobre HTTP (DASH). Ele é compatível com a manipulação de manifesto e lista de reprodução e inserção de conteúdo. O módulo JWT permite verificar tokens JWT usando assinaturas digitais.

O novo módulo integrado html-rewriter está disponível para consumir e reescrever documentos HTML. Ele é compatível com casos de uso, como personalização de website, inserção de anúncio, pesquisa e substituição e modelos de JavaScript. Clique nos hiperlinks no texto para saber mais sobre cada módulo.

Terraform Provider 3.6.0 e Terraform CLI 1.5.0

Recentemente, lançamos o Akamai Terraform Provider 3.6.0 e o Terraform CLI 1.5. Melhoramos o gerenciamento de itens do EdgeKV (inserir, atualizar, excluir) por meio do recurso akamai_edgekv_group_items e de fontes de dados adicionais no Terraform Provider, além de correções de bugs adicionadas.

A versão CLI do Terraform inclui suporte adicional à importação para recursos de gerenciamento de bots e a exportação do export-edgekv usa o recurso akamai_edgekv_group_items em vez do obsoleto initial_data no recurso akamai_edgekv.

➡️ Leia sobre o Terraform Provider 3.6.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0

➡️ Leia sobre o Terraform CLI 1.5.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0

Coleção de APIs Edge Diagnostics para Postman

Postman é uma interface gráfica do usuário que facilita a criação e o uso de APIs. A nova coleção de APIs do Akamai Edge Diagnostics para Postman pode ser usada para listar os locais de servidor de edge disponíveis.

➡️ Leia a documentação: https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations

Cinco linguagens de programação no lado do servidor que todo programador deve saber

Martin Heller publicou um guia para aspirantes a programadores de servidor da Web que abrange os usos e as características do código de servidor da Web, com os principais aspectos de cinco linguagens de programação frequentemente usadas para desenvolvimento da Web no lado do servidor.

➡️ Leia a documentação: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/

Série de treinamentos ao vivo do Terraforming Kubernetes

Justin Mitchel, fundador da Coding for Entrepreneurs, está conduzindo uma série gratuita de treinamento ao vivo, “Terraforming Kubernetes: do código à implantação sem servidor”.  As duas primeiras sessões estão disponíveis sob demanda por meio do link abaixo. Inscreva-se nos eventos ao vivo de 24 de maio e 14 de junho para conversar com outros participantes e obter respostas diretamente do Justin.

➡️Registre-se aqui

Artigos e vídeos mais recentes

Divida seu código: uma introdução às funções sem servidor e ao FaaS

Justin Cobbett explica como as funções permitem a computação sem servidor, adicionando wrappers a mudanças repetitivas de código e abstração de infraestrutura de outras aplicações.

Quando a latência importa: testes mais recentes sobre streaming de vídeo de baixa latência na Akamai Connected Cloud

O Development Champion Luca Moglia compartilha sua experiência com latência em streaming de vídeo. Leia sobre seus testes mais recentes na Akamai Connected Cloud.

➡️ Saiba mais: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/

Proteja os carregamentos de arquivos hoje mesmo com o OWASP

Em seu vídeo mais recente da série "Uploads de arquivos", Austin Gil analisa a melhoria significativa no desempenho que obteve com a adição de uma CDN a uma aplicação e as etapas que ele tomou para configurar a CDN da Akamai com armazenamento de objetos.

Proteja seus uploads de arquivos hoje mesmo com o OWASP

➡️ Assista à série: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Série de tutoriais de ações CI/CD do GitHub

A Habibi Coding compartilhou uma série de publicações de blog de tutoriais passo a passo para aprimorar suas habilidades de DevOps e simplificar seu fluxo de trabalho por meio de ações CI/CD do GitHub. Na primeira parte da série, você aprenderá a começar criando chaves SSH ed25519 e removendo as chaves RSA existentes.

➡️ Leia o blog: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b

Crie seu próprio chatbot de IA com a API OpenAI e o Linode

Em seu vídeo recente, @CodeWithHarry mostra como criar uma aplicação de chat do zero usando a API OpenAI. Inscreva-se para ser o primeiro a saber sobre novos tutoriais.

Crie seu próprio chatbot de IA com a API OpenAI e o Linode

➡️ Assine nosso canal: https://www.youtube.com/@linode/videos

Missão cumprida!

Você criou um artigo, uma ferramenta, um código ou algo mais e gostaria de compartilhar? Entre em contato conosco em devrel@akamai.com para que possamos apresentá-lo à nossa comunidade de desenvolvedores!

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Jessica Capuano Mora

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May 24, 2023

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