Novidades para os desenvolvedores: Maio de 2023

Os relatórios do EdgeKV agora estão disponíveis na aplicação EdgeWorkers Management. Este painel ajudará você a entender o uso do Akamai EdgeKV, solucionar erros e garantir a permanência dentro dos limites do sistema.



Também adicionamos quatro novos módulos à API JavaScript do Akamai EdgeWorkers.

Para módulos externos, o módulo analisador de HLS está disponível para analisar e modificar arquivos de lista reprodução Streaming ao vivo HTTP (HLS). Ele é compatível com a manipulação de manifesto e lista de reprodução, substituição de programa em tempo real e inserção de conteúdo. O módulo analisador de DASH está disponível para analisar e modificar arquivos MPD (Media Presentation Description) do Dynamic Adaptive Streaming sobre HTTP (DASH). Ele é compatível com a manipulação de manifesto e lista de reprodução e inserção de conteúdo. O módulo JWT permite verificar tokens JWT usando assinaturas digitais.

O novo módulo integrado html-rewriter está disponível para consumir e reescrever documentos HTML. Ele é compatível com casos de uso, como personalização de website, inserção de anúncio, pesquisa e substituição e modelos de JavaScript. Clique nos hiperlinks no texto para saber mais sobre cada módulo.