Novidades para os desenvolvedores: Maio de 2023
Este mês, temos o prazer de compartilhar com você informações sobre os novos relatórios do EdgeKV, Terraform Provider 3.6.0 e a coleção de APIs Edge Diagnostics para Postman.
O que estamos destacando nesta edição
Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos
Leia sobre os novos relatórios do EdgeKV e os módulos de API JavaScript EdgeWorkers
Saiba tudo sobre as versões Terraform Provider 3.6.0 e Terraform CLI 1.5
Acompanhe as notas de versão da coleção de APIs Edge Diagnostics para Postman
Descubra as cinco linguagens de programação no lado do servidor que todo programador deve saber
Inscreva-se na série de treinamentos ao vivo do Terraforming Kubernetes
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Artigos e vídeos mais recentes
Descubra como dividir seu código com funções sem servidor e FaaS (função como serviço)
Conheça os testes sobre streaming de vídeo de baixa latência na Akamai Connected Cloud
Assista a um vídeo sobre como proteger uploads de arquivos com o OWASP
Aprimore suas habilidades de DevOps por meio da série de tutoriais de CI/CD de ações do GitHub
Saiba como criar seu próprio chatbot de IA
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Versões para desenvolvedores: ferramentas e recursos
Relatórios do EdgeKV e novos módulos de API JavaScript do EdgeWorkers
Os relatórios do EdgeKV agora estão disponíveis na aplicação EdgeWorkers Management. Este painel ajudará você a entender o uso do Akamai EdgeKV, solucionar erros e garantir a permanência dentro dos limites do sistema.
Também adicionamos quatro novos módulos à API JavaScript do Akamai EdgeWorkers.
Para módulos externos, o módulo analisador de HLS está disponível para analisar e modificar arquivos de lista reprodução Streaming ao vivo HTTP (HLS). Ele é compatível com a manipulação de manifesto e lista de reprodução, substituição de programa em tempo real e inserção de conteúdo. O módulo analisador de DASH está disponível para analisar e modificar arquivos MPD (Media Presentation Description) do Dynamic Adaptive Streaming sobre HTTP (DASH). Ele é compatível com a manipulação de manifesto e lista de reprodução e inserção de conteúdo. O módulo JWT permite verificar tokens JWT usando assinaturas digitais.
O novo módulo integrado html-rewriter está disponível para consumir e reescrever documentos HTML. Ele é compatível com casos de uso, como personalização de website, inserção de anúncio, pesquisa e substituição e modelos de JavaScript. Clique nos hiperlinks no texto para saber mais sobre cada módulo.
Terraform Provider 3.6.0 e Terraform CLI 1.5.0
Recentemente, lançamos o Akamai Terraform Provider 3.6.0 e o Terraform CLI 1.5. Melhoramos o gerenciamento de itens do EdgeKV (inserir, atualizar, excluir) por meio do recurso akamai_edgekv_group_items e de fontes de dados adicionais no Terraform Provider, além de correções de bugs adicionadas.
A versão CLI do Terraform inclui suporte adicional à importação para recursos de gerenciamento de bots e a exportação do export-edgekv usa o recurso akamai_edgekv_group_items em vez do obsoleto initial_data no recurso akamai_edgekv.
➡️ Leia sobre o Terraform Provider 3.6.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0
➡️ Leia sobre o Terraform CLI 1.5.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0
Coleção de APIs Edge Diagnostics para Postman
Postman é uma interface gráfica do usuário que facilita a criação e o uso de APIs. A nova coleção de APIs do Akamai Edge Diagnostics para Postman pode ser usada para listar os locais de servidor de edge disponíveis.
➡️ Leia a documentação: https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations
Cinco linguagens de programação no lado do servidor que todo programador deve saber
Martin Heller publicou um guia para aspirantes a programadores de servidor da Web que abrange os usos e as características do código de servidor da Web, com os principais aspectos de cinco linguagens de programação frequentemente usadas para desenvolvimento da Web no lado do servidor.
➡️ Leia a documentação: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/
Série de treinamentos ao vivo do Terraforming Kubernetes
Justin Mitchel, fundador da Coding for Entrepreneurs, está conduzindo uma série gratuita de treinamento ao vivo, “Terraforming Kubernetes: do código à implantação sem servidor”. As duas primeiras sessões estão disponíveis sob demanda por meio do link abaixo. Inscreva-se nos eventos ao vivo de 24 de maio e 14 de junho para conversar com outros participantes e obter respostas diretamente do Justin.
➡️Registre-se aqui
Artigos e vídeos mais recentes
Divida seu código: uma introdução às funções sem servidor e ao FaaS
Justin Cobbett explica como as funções permitem a computação sem servidor, adicionando wrappers a mudanças repetitivas de código e abstração de infraestrutura de outras aplicações.
Quando a latência importa: testes mais recentes sobre streaming de vídeo de baixa latência na Akamai Connected Cloud
O Development Champion Luca Moglia compartilha sua experiência com latência em streaming de vídeo. Leia sobre seus testes mais recentes na Akamai Connected Cloud.
➡️ Saiba mais: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/
Proteja os carregamentos de arquivos hoje mesmo com o OWASP
Em seu vídeo mais recente da série "Uploads de arquivos", Austin Gil analisa a melhoria significativa no desempenho que obteve com a adição de uma CDN a uma aplicação e as etapas que ele tomou para configurar a CDN da Akamai com armazenamento de objetos.
➡️ Assista à série: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa
Série de tutoriais de ações CI/CD do GitHub
A Habibi Coding compartilhou uma série de publicações de blog de tutoriais passo a passo para aprimorar suas habilidades de DevOps e simplificar seu fluxo de trabalho por meio de ações CI/CD do GitHub. Na primeira parte da série, você aprenderá a começar criando chaves SSH ed25519 e removendo as chaves RSA existentes.
➡️ Leia o blog: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b
Crie seu próprio chatbot de IA com a API OpenAI e o Linode
Em seu vídeo recente, @CodeWithHarry mostra como criar uma aplicação de chat do zero usando a API OpenAI. Inscreva-se para ser o primeiro a saber sobre novos tutoriais.
➡️ Assine nosso canal: https://www.youtube.com/@linode/videos
Missão cumprida!
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