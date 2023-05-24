面向开发人员的新增功能：2023 年 5 月

EdgeKV 报告目前在 EdgeWorkers Management 应用程序中提供。此仪表板将有助于您了解 Akamai EdgeKV 的使用情况、对错误进行故障诊断，并确保遵从系统的各项限制。



我们还向 Akamai EdgeWorkers JavaScript API 添加了四个新模块。

对于外部模块，HLS 解析器模块可解析并修改 HTTP 直播流媒体 (HLS) 播放列表文件。它支持清单和播放列表操控、直播节目替换以及内容插播。DASH 解析器模块可解析并修改基于 HTTP 的动态自适应流 (DASH) 媒体呈现描述 (MPD) 文件。它支持清单和播放列表操控以及内容插播。借助 JWT 模块，您可以使用数字签名验证 JWT 令牌。

全新内置 html-rewriter 模块可用于使用和重写 HTML 文档。该模块支持网站个性化、广告插入、搜索和替换以及 JavaScript 模板制作等应用场景。请点击文本内的超链接，详细了解各个模块。