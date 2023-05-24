面向开发人员的新增功能：2023 年 5 月
本月，我们很高兴与大家分享有关 EdgeKV 报告、Terraform Provider 3.6.0 和 Postman Edge Diagnostics API 集合的最新动态。
本期重点内容
开发人员发布：工具和资源
最新文章和视频
开发人员发布：工具和资源
EdgeKV 报告与最新的 EdgeWorkers JavaScript API 模块
EdgeKV 报告目前在 EdgeWorkers Management 应用程序中提供。此仪表板将有助于您了解 Akamai EdgeKV 的使用情况、对错误进行故障诊断，并确保遵从系统的各项限制。
我们还向 Akamai EdgeWorkers JavaScript API 添加了四个新模块。
对于外部模块，HLS 解析器模块可解析并修改 HTTP 直播流媒体 (HLS) 播放列表文件。它支持清单和播放列表操控、直播节目替换以及内容插播。DASH 解析器模块可解析并修改基于 HTTP 的动态自适应流 (DASH) 媒体呈现描述 (MPD) 文件。它支持清单和播放列表操控以及内容插播。借助 JWT 模块，您可以使用数字签名验证 JWT 令牌。
全新内置 html-rewriter 模块可用于使用和重写 HTML 文档。该模块支持网站个性化、广告插入、搜索和替换以及 JavaScript 模板制作等应用场景。请点击文本内的超链接，详细了解各个模块。
Terraform Provider 3.6.0 和 Terraform CLI 1.5.0
我们最近发布了 Akamai Terraform Provider 3.6.0 和 Terraform CLI 1.5。我们通过 akamai_edgekv_group_items 资源和 Terraform Provider 中的额外数据源，以及新增的错误修复，改进了 EdgeKV 项的管理（插入、更新和删除）。
Terraform CLI 版本包括对爬虫程序管理资源的额外导入支持，且 export-edgekv 的导出采用了 akamai_edgekv_group_items 资源，而非不推荐使用的 akamai_edgekv 资源中的 initial_data。
➡️ 阅读有关 Terraform Provider 3.6.0 的文章：https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0
➡️ 阅读有关 Terraform CLI 1.5.0 的文章：https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0
Postman Edge Diagnostics API 集合
Postman 是一个图形用户界面，它能使 API 的构建和使用变得更轻松。Postman 的全新 Akamai Edge Diagnostics API 集合可用于列出可用边缘服务器的位置。
➡️ 阅读文档：https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations
每个程序员都应该知道的五种服务器端编程语言
Martin Heller 为想要一展宏图的 Web 服务器程序员发布了一份指南，其中涵盖了 Web 服务器代码的用途和特征，以及通常用于服务器端 Web 开发的五种编程语言的关键方面。
➡️ 阅读文档：https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/
Terraforming Kubernetes 直播培训课程
Justin Mitchel 是 Coding for Entrepreneurs 的创始人，他主讲了免费现场培训课程《Terraforming Kubernetes: From Code to Deployed Serverless》。 点击以下链接可点播观看前两节课。立即报名参加 5 月 24 日和 6 月 14 日的直播活动，与其他参会者在线交流，并由 Justin 为您实时答疑解惑。
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最新文章和视频
解析代码：无服务器函数和 FaaS 简介
Justin Cobbett 介绍了函数如何通过向重复代码更改和来自其他应用程序基础架构中的提取内容添加封装器来实现无服务器计算。
延迟在何时至关重要：Akamai Connected Cloud 上针对低延迟视频流媒体的最新测试
开发者专家 Luca Moglia 分享了他在解决视频流延迟问题上的亲身经验。阅读他在 Akamai Connected Cloud 上进行的最新测试结果。
➡️ 了解更多信息：https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/
立即利用 OWASP 安全上传文件
Austin Gil 在他最新的“文件上传”系列视频中介绍了通过向应用程序添加 CDN 而获得的显著性能改进，以及他在利用对象存储配置 Akamai CDN 时所采取的步骤。
GitHub Actions CI/CD 教程系列
Habibi Coding 分享了分步教程的系列博客文章，介绍了如何通过 GitHub Actions CI/CD 增强您的 DevOps 技能，同时简化您的工作流程。在本系列的第一部分中，您将学习如何通过创建 ed25519 SSH 密钥和删除现有 RSA 密钥来快速入门。
➡️ 阅读博客文章：https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b
利用 OpenAI API 和 Linode 搭建自己的 AI 聊天机器人
在最近发布的视频中，@CodeWithHarry 介绍了如何使用 OpenAI API 从头开始创建聊天应用程序。立即订阅，抢先了最解新教程。
➡️ 订阅我们的频道：https://www.youtube.com/@linode/videos
2022 年的盘点到此结束！
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