開発者向けの最新情報：2023年5月

EdgeKVレポートがEdgeWorkers Managementアプリケーション内で利用できるようになりました。このダッシュボードは、Akamai EdgeKVの使用状況の把握、エラー発生時のトラブルシューティング、システム制限の範囲内での作業に役立ちます。



また、Akamai EdgeWorkers JavaScript APIに4つの新しいモジュールが加わりました。

外部モジュールとして、HTTP Live Streaming（HLS）プレイリストファイルの解析および変更を行うHLSパーサーモジュールが利用可能になりました。このモジュールは、マニフェストやプレイリストの操作、ライブ番組の差し替え、コンテンツの挿入をサポートしています。DASHパーサーモジュールも利用可能です。Dynamic Adaptive Streaming over HTTP（DASH）Media Presentation Description（MPD）ファイルの解析と変更にお使いいただけます。このモジュールは、マニフェストやプレイリストの操作、およびコンテンツの挿入をサポートします。JWTモジュールでは、デジタル署名を使用してJWTトークンを検証できます。

新しく組み込まれたhtml-rewriterモジュールを使用すると、HTMLドキュメントの処理と書き換えが可能になります。Webサイトのパーソナライズ、広告の挿入、検索と置換、JavaScriptテンプレートの使用などのユースケースをサポートします。各モジュールの詳細については、テキスト内のハイパーリンクをクリックしてください。