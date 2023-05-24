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Novedades para desarrolladores: Mayo de 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

May 24, 2023

Jessica Capuano Mora

escrito por

Jessica Capuano Mora

Jessica Capuano Mora is a Developer Community Manager at Akamai.

Este mes, nos complace informarle sobre los nuevos informes de EdgeKV, Terraform Provider 3.6.0 y la colección de API Edge Diagnostics de Postman.

Este mes, nos complace informarle sobre los nuevos informes de EdgeKV, Terraform Provider 3.6.0 y la colección de API Edge Diagnostics de Postman.

Aspectos destacados en este número

Lanzamientos para desarrolladores: herramientas y recursos

Informes de EdgeKV y nuevos módulos de API de JavaScript de EdgeWorkers

Los informes de EdgeKV ahora está disponible en la aplicación EdgeWorkers Management. Este panel le ayudará a comprender su uso de Akamai EdgeKV, solucionar errores y garantizar que se mantiene dentro de los límites del sistema.

También hemos añadido cuatro nuevos módulos a la API de JavaScript de Akamai EdgeWorkers. 

Para los módulos externos, el módulo del analizador HLS está disponible para analizar y modificar los archivos de la lista de reproducción de streaming en directo HTTP (HLS). Permite la manipulación de manifiestos y listas de reproducción, la sustitución del programa en tiempo real y la inserción de contenido. El módulo del analizador de DASH está disponible para analizar y modificar archivos MPD (descripción de presentación multimedia) de transmisión dinámica adaptativa a través de HTTP (DASH). Admite la manipulación de manifiestos y listas de reproducción, así como la inserción de contenido. El módulo de JWT permite verificar tokens JWT mediante firmas digitales.

El nuevo módulo integrado de html-rewriter ya está disponible para consumir y reescribir documentos HTML. Admite casos de uso como la personalización de sitios web, la inserción de anuncios, la búsqueda y sustitución, y la creación de plantillas JavaScript. Haga clic en los hipervínculos del texto para obtener más información sobre cada módulo.

Terraform Provider 3.6.0 y Terraform CLI 1.5.0

Recientemente lanzamos Akamai Terraform Provider 3.6.0 y Terraform CLI 1.5. Hemos mejorado la gestión de elementos EdgeKV (insertar, actualizar, eliminar) a través del recurso akamai_edgekv_group_items y fuentes de datos adicionales en Terraform Provider. Además, se han incorporado correcciones de errores.

Terraform CLI incluye compatibilidad adicional de importación para recursos de gestión de bots y para la exportación de export-edgekv con el recurso akamai_edgekv_group_items en lugar de con los datos iniciales obsoletos del recurso akamai_edgekv.

➡️ Obtenga información sobre Terraform Provider 3.6.0: https://github.com/akamai/terraform-provider-akamai/releases/tag/v3.6.0

➡️ Obtenga información sobre Terraform CLI 1.5.0: https://github.com/akamai/cli-terraform/releases/tag/v1.5.0

la colección de API Edge Diagnostics de Postman

Postman es una interfaz gráfica de usuario que facilita la creación y el uso de API. La nueva recopilación de la API Akamai Edge Diagnostics para Postman se puede utilizar para enumerar las ubicaciones de los servidores de Edge disponibles.

➡️ Lea la documentación en este enlace: https://techdocs.akamai.com/edge-diagnostics/reference/get-edge-locations

Cinco lenguajes de programación del lado del servidor que todo programador debería conocer

Martin Heller publicó una guía para aspirantes a programadores de servidores web que cubre los usos y características del código de servidores web, junto con los aspectos clave de cinco lenguajes de programación que a menudo se utilizan para el desarrollo web del lado del servidor.

➡️ Lea la documentación en este enlace: https://www.linode.com/docs/guides/server-side-programming-languages/

Serie de formación en directo sobre Terraform y Kubernetes

Justin Mitchel, fundador de Coding for Entrepreneurs, dirige una serie de formación gratuita en directo, "Terraforming Kubernetes: From Code to Deployed Serverless (Terraform y Kubernetes: del código a la implementación sin servidor)".  Las dos primeras sesiones están disponibles a petición a través del siguiente enlace. Inscríbase en los eventos en directo del 24 de mayo y el 14 de junio para charlar con otros asistentes y obtener respuestas a sus preguntas, directamente de Justin.

➡️ Regístrese aquí

Últimos artículos y vídeos

Desglosar el código: Introducción a las funciones sin servidor y FaaS

Justin Cobbett explica cómo las funciones permiten la computación sin servidor mediante la adición de envoltorios a los cambios en código que se repiten y la abstracción de otra infraestructura de la aplicación.

Cuando la latencia importa: Últimas pruebas de streaming de vídeo de baja latencia en Akamai Cloud

Luca Moglia, el desarrollador experto, comparte su experiencia con la latencia en el streaming de vídeo. Lea acerca de sus últimas pruebas sobre Akamai Cloud.

➡️ Más información: https://www.linkedin.com/pulse/when-latency-matters-my-latest-tests-low-latency-video-luca-moglia/

Proteja las cargas de archivos hoy mismo con OWASP

En el vídeo más reciente de su serie sobre cargas de archivos, Austin Gil analiza la importante mejora de rendimiento que obtuvo al añadir una red de distribución de contenido (CDN) a una aplicación, y los pasos que siguió para configurar la CDN de Akamai con almacenamiento de objetos.

Proteja sus cargas de archivos hoy mismo con OWASP

➡️ Vea la serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDlttLRccCk5dmPZaogLtP5WHwb7K6nAa

Serie de tutoriales de CI/CD sobre acciones de GitHub

Habibi Coding compartió una serie de publicaciones de blogs de tutoriales paso a paso para mejorar las habilidades de DevOps y optimizar el flujo de trabajo a través de CI/CD de acciones de GitHub. En la primera parte de la serie, aprenderá los primeros pasos para crear claves de SSH ed25519 y eliminar las claves RSA existentes.

➡️ Lea el blog: https://medium.com/geekculture/github-actions-ci-cd-tutorial-series-part-1-b9472982b06b

Cree su propio chatbot de IA con la API OpenAI y Linode

En su último video, @CodeWithHarry muestra cómo crear una aplicación de chat desde cero con la API OpenAI. Suscríbase para conocer los nuevos tutoriales en primer lugar.

Cree su propio chatbot de IA con la API OpenAI y Linode

➡️ Suscríbase a nuestro canal: https://www.youtube.com/@linode/videos

¡Y eso es todo!

¿Tiene un artículo, una herramienta, un código o algo que haya creado y que le gustaría compartir? Póngase en contacto con nosotros en devrel@akamai.com, para que podamos presentarlo a nuestra comunidad de desarrolladores.

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May 24, 2023

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