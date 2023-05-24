Novedades para desarrolladores: Mayo de 2023

Los informes de EdgeKV ahora está disponible en la aplicación EdgeWorkers Management. Este panel le ayudará a comprender su uso de Akamai EdgeKV, solucionar errores y garantizar que se mantiene dentro de los límites del sistema.



También hemos añadido cuatro nuevos módulos a la API de JavaScript de Akamai EdgeWorkers.

Para los módulos externos, el módulo del analizador HLS está disponible para analizar y modificar los archivos de la lista de reproducción de streaming en directo HTTP (HLS). Permite la manipulación de manifiestos y listas de reproducción, la sustitución del programa en tiempo real y la inserción de contenido. El módulo del analizador de DASH está disponible para analizar y modificar archivos MPD (descripción de presentación multimedia) de transmisión dinámica adaptativa a través de HTTP (DASH). Admite la manipulación de manifiestos y listas de reproducción, así como la inserción de contenido. El módulo de JWT permite verificar tokens JWT mediante firmas digitales.

El nuevo módulo integrado de html-rewriter ya está disponible para consumir y reescribir documentos HTML. Admite casos de uso como la personalización de sitios web, la inserción de anuncios, la búsqueda y sustitución, y la creación de plantillas JavaScript. Haga clic en los hipervínculos del texto para obtener más información sobre cada módulo.