CVE-2026-26365: “Connection: Transfer-Encoding” 처리 오류

HTTP는 첫 번째 프록시가 수신한 후 요청에서 즉시 제거하고 다음 서버로 전달하지 않도록 설계된 홉 바이 홉(hop-by-hop) 헤더 세트를 정의합니다.

클라이언트는 HTTP 표준에 명시된 홉 바이 홉 헤더 외에도 “Connection” 헤더에 해당 헤더 이름을 나열해 고유한 맞춤형 홉 바이 홉 헤더를 정의할 수 있습니다. 예를 들면 “Connection: My-Custom-Hop-By-Hop-Header”입니다.