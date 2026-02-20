CVE-2026-26365: procesamiento incorrecto de "Conexión: codificación de transferencia"

HTTP define un conjunto de encabezados de salto a salto destinados a ser procesados únicamente por el primer proxy que los recibe y, a continuación, a ser eliminados inmediatamente de la solicitud, y nunca reenviados al siguiente servidor.

Además de los encabezados de salto a salto especificados en el estándar HTTP, los clientes pueden definir sus propios encabezados de salto a salto personalizados enumerando estos nombres de encabezado en el encabezado "Conexión"; por ejemplo, "Conexión: mi encabezado de salto a salto personalizado".