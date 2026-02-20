CVE-2026-26365 : traitement incorrect de l'en-tête « Connection: Transfer-Encoding »

Le protocole HTTP définit un ensemble d'en-têtes dits hop-by-hop, qui doivent être traités uniquement par le premier proxy qui les reçoit, puis supprimés immédiatement de la requête, sans jamais être transmis au serveur suivant.

En complément des en-têtes hop-by-hop spécifiés dans la norme HTTP, les clients peuvent définir leurs propres en-têtes hop-by-hop personnalisés en listant leurs noms dans l'en-tête « Connection », par exemple : « Connection: My-Custom-Hop-By-Hop-Header ».