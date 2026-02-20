CVE-2026-26365: errore di elaborazione dell'intestazione "Connection: Transfer-Encoding"

Akamai è venuta a conoscenza di questo problema il 30 dicembre 2025 e ha subito avviato un'indagine. Il 6 febbraio 2026 è stata implementata una correzione completa, che ha eliminato completamente la vulnerabilità da tutti i servizi di Akamai. Non è richiesta alcuna azione correttiva da parte dei clienti.

Nell'ambito delle nostre consuete attività di risposta agli incidenti e di analisi delle vulnerabilità, abbiamo reso noto questo problema con il codice CVE-2026-26365.