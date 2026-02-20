CVE-2026-26365：不適切な処理「Connection：Transfer-Encoding」

HTTP では、一連のホップバイホップ ヘッダーが 定義されており、最初のプロキシがそれを受信した後はリクエストから即座に削除され、次のサーバーに転送されないようになっています。

クライアントは、HTTP に標準で指定されているホップバイホップヘッダーに加えて、「Connection」ヘッダーに独自のヘッダー名をリストすることで、独自のカスタム・ホップバイホップ・ヘッダーを定義できます。例：“ Connection: My-Custom-Hop-By-Hop-Header”