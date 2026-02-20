CVE-2026-26365: Falsche Verarbeitung von „Verbindung: Transfer-Encoding“

HTTP definiert eine Gruppe von Hop-by-Hop-Headern, die nur vom ersten Proxy verarbeitet werden sollen, der sie empfängt und dann sofort aus der Anfrage entfernt werden. Sie sollen also nie an den nächsten Server weitergeleitet werden.

Zusätzlich zu den im HTTP-Standard angegebenen Hop-by-Hop-Headern können Clients ihre eigenen nutzerdefinierten Hop-by-Hop-Header definieren, indem sie diese Headernamen im Header „Connection“ (Verbindung) auflisten. Beispiel: „Connection: My-Custom-Hop-By-Hop-Header.“