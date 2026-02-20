CVE-2026-26365: Processamento incorreto de “Connection: Transfer-Encoding”

HTTP define um conjunto de cabeçalhos hop-by-hop destinados a serem processados apenas pelo primeiro proxy que os recebe e, em seguida, imediatamente removidos da solicitação, nunca encaminhados para o próximo servidor.

Além dos cabeçalhos hop-by-hop especificados no padrão HTTP, os clientes podem definir seus próprios cabeçalhos hop-by-hop personalizados listando esses nomes de cabeçalho no cabeçalho “Connection”; por exemplo, ”Connection: My-Custom-Hop-By-Hop-Header.”