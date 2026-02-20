CVE-2026-26365：对“Connection: Transfer-Encoding”的处理不正确

HTTP定义了一组逐跳 标头，该标头仅由接收这些标头的第一个代理进行处理，然后立即从请求中删除，而不会转发到下一个服务器。

除了 HTTP 标准中规定的逐跳标头之外，客户端还可以通过在“Connection”标头中列出这些自定义标头的名称，来定义自己的逐跳标头；例如：“Connection: my-Custom-Hop-by-Hop-Header”。