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CVE-2026-26365：对“Connection: Transfer-Encoding”的处理不正确

Akamai Wave Blue

Feb 20, 2026

Akamai InfoSec

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2026 年 2 月 6 日，Akamai 消除了一个因处理自定义逐跳 HTTP 标头时的漏洞而可能引发的 HTTP 请求走私攻击媒介。

背景

HTTP定义了一组逐跳 标头，该标头仅由接收这些标头的第一个代理进行处理，然后立即从请求中删除，而不会转发到下一个服务器。

除了 HTTP 标准中规定的逐跳标头之外，客户端还可以通过在“Connection”标头中列出这些自定义标头的名称，来定义自己的逐跳标头；例如：“Connection: my-Custom-Hop-by-Hop-Header”。

漏洞详情

Akamai 边缘服务器存在一个漏洞，原因在于其未能正确处理将 Transfer-Encoding 指定为自定义逐跳标头的请求。具体而言，攻击者可以构造一个恶意请求，其中包含“Connection: Transfer-Encoding”这一标头，这会导致转发给后端服务器的请求中包含不正确的消息分帧，从而可能引发 HTTP 请求走私攻击。

该漏洞在实际中是否可以被利用，取决于该特定请求在 Akamai 内部被分配的处理路径，以及源服务器在接收到此类请求时的行为。

抵御措施

Akamai 于 2025 年 12 月 30 日获悉此问题，并迅速启动了调查。2026 年 2 月 6 日，我们部署了完整的修复方案，彻底清除了所有 Akamai 服务中的该漏洞。客户无需采取任何补救措施

作为我们常规事件响应工作和漏洞分析的一部分，我们已通过 CVE-2026-26365 公开披露了此问题。

特别鸣谢

我们感谢 Google Cloud Mandiant 团队的 Jake Murphy 通过Akamai 的漏洞赏金计划报告了此问题，并在我们整个调查过程中与我们进行了协调配合。

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Feb 20, 2026

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