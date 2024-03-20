Windows 도메인의 권한 상승을 위한 DHCP 관리자 그룹 악용

Google Docs에서 Active Directory에 이르기까지, 접속 관리는 기업의 거의 모든 역할에 영향을 미칩니다. 권한과 접속 제어에 대해 논의할 때 불필요한 리스크를 더하지 않으면서 직원의 불만을 최소화하려면 정교하게 균형을 잡아야 하는데, 보안팀이 담당하기에는 어려운 일입니다.

따라서 ‘적당한 접속’이라는 최적의 원칙은 모든 접속 전략에서 중요합니다. 요약하면, 모든 사용자는 직무를 수행하는 데 필요한 일련의 권한을 최대한 제한적으로 받아야 합니다. 이렇게 하면 사용자 한 명의 감염으로 인한 영향을 줄여 측면 이동과 추가적인 악용을 방지할 수 있습니다.

ID별로 접속을 관리하면 대부분의 리스크를 예방할 수 있으나, 특히 대기업 수준에서는 현실적이지도 실현 가능하지도 않습니다. 대신, 사용자 접속 그룹을 사용해 직무에 따라 일반화된 권한을 부여합니다. 이는 AD에서 가장 흔히 볼 수 있는 개념입니다. 가령 Microsoft는 ‘DNS 관리자’ 그룹을 제공하는데, 이 그룹은 DNS 서버 관리를 담당하는 AD 그룹입니다. ‘적당한 접속’ 원칙에 따라 구성원은 DNS 서버를 호스트하는 머신에 대한 권한이 아닌, DNS 서비스 관련 설정에 대해서만 권한을 갖습니다.

하지만 이 모두는 이론상으로는 가능해도, 현실에서는 이상에 가깝습니다. 셰이 버(Shay Ber)의 2017년도 연구는 ‘DNS 관리자’ 그룹의 구성원이 그룹의 권한을 악용해 DNS 서버에서 코드를 실행할 수 있었는지 보여줍니다. 이로 인해 대부분의 경우 도메인 관리자에 대한 권한이 상승했습니다.

Microsoft DHCP는 ‘DHCP 관리자’라는 비슷한 보안 그룹을 제공합니다. Microsoft DHCP에 대한 최근 리서치를 진행하는 동안, 이 그룹을 사용해 유사한 프리미티브를 찾을 수 있을지 궁금증이 생겼습니다. DHCP 관리자가 도메인 관리자가 될 수 있을까요? 밝혀진 바와 같이, 물론 그럴 수도 있습니다. 🥴

이 블로그 게시물에서는 DHCP 관리자 그룹을 다루며, DHCP 서버를 감염시키기 위해 해당 권한 중 하나를 악용하는 방법을 설명합니다(DHCP 서버가 DC에 설치된 경우 전체 도메인을 탈취하는 방법 등).

또한 동일한 기법을 사용해 흥미로운 도메인 지속성 메커니즘을 수립하는 방법을 보여주고 ‘DHCP 백도어’를 구현하는 구체적인 방법을 제시합니다.

이 기법은 DHCP 관리자가 사용할 수 있는 정상적인 권한과 옵션을 사용하므로, 패치와 같은 간단한 솔루션이 없습니다. 취약점이 없기 때문입니다. 이 기법으로 인한 리스크를 줄이는 데 도움을 드리고자 블로그 게시물에서 자세한 방어 및 탐지 단계를 소개합니다.