Utilisation abusive du groupe d'administrateurs DHCP pour élever les privilèges dans les domaines Windows

De Google Docs à Active Directory, la gestion des accès concerne pratiquement tous les rôles au sein d'une organisation. Il est délicat de parvenir à minimiser les frustrations des employés sans ajouter de risques inutiles lorsqu'on parle de permissions et de contrôle d'accès ; il s'agit d'un problème dont les équipes de sécurité sont particulièrement conscientes.

Ainsi, l'accès « juste suffisant » est un élément essentiel de toute stratégie d'accès. La situation se résume à ceci : Chaque utilisateur doit se voir accorder un ensemble de privilèges nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, mais ces privilèges doivent être aussi limités que possible à tous les autres égards. Cela peut réduire l'impact de la compromission d'un seul utilisateur, en empêchant les mouvements latéraux et l'exploitation supplémentaire.

Bien qu'elle permette d'éliminer le plus de risques, la gestion de l'accès identité par identité n'est ni réaliste ni faisable, en particulier au niveau de l'entreprise. À l'inverse, les groupes d'accès des utilisateurs fournissent des autorisations généralisées basées sur la fonction – concept que l'on retrouve le plus souvent dans AD. Par exemple, Microsoft propose le groupe « Admins DNS », qui est un groupe AD chargé de la gestion des serveurs DNS. Conformément au principe de l'« accès juste suffisant », ses membres n'ont pas d'autorisations sur la machine hébergeant le serveur DNS, mais uniquement pour la configuration liée au service DNS.

Si tout cela fonctionne en théorie, en pratique, c'est une autre histoire. Les recherches menées par Shay Ber en 2017 ont démontré comment les membres du groupe « Admins DNS » pourraient abuser d'un des privilèges du groupe pour exécuter du code sur les serveurs DNS, ce qui entraînerait presque toujours une escalade des privilèges vers les administrateurs de domaine.

Microsoft DHCP fournit un groupe de sécurité similaire appelé « Administrateurs DHCP ». Alors que nous travaillions sur nos récentes recherches concernant le DHCP de Microsoft, la question de trouver une faille similaire utilisant ce groupe nous est venue à l'esprit : Un administrateur DHCP peut-il devenir administrateur de domaine ? Il s'avère que c'est parfois le cas. 🥴

Dans cet article de blog, nous aborderons le groupe d'administrateurs DHCP et montrerons comment l'un de ses privilèges pourrait être détourné pour compromettre des serveurs DHCP, y compris une prise de contrôle totale du domaine dans les cas où le serveur DHCP est installé sur un contrôleur de domaine.

Nous montrerons également comment cette même technique peut être utilisée pour établir un mécanisme de persistance de domaine intéressant, et nous fournirons les détails pour mettre en œuvre un mécanisme de « porte dérobée DHCP ».

Sachant que cette technique utilise des privilèges et des options légitimes qui sont à la disposition des administrateurs DHCP, il n'y a pas de solution simple comme un correctif, parce qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Afin de réduire les risques liés à cette technique, nous avons inclus des mesures d'atténuation et de détection détaillées dans cet article de blog.