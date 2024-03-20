DHCP Administratorsグループを悪用したWindowsドメインでの権限昇格

Google DocsからActive Directoryまで、アクセス管理は組織内のすべての役割に影響を及ぼします。権限とアクセス制御を決定する際には、不要なリスクを増やさずに従業員の不満を最小限に抑えるという絶妙なバランスが求められます。セキュリティチームはこの苦しい状況を痛いほど認識しています。

そのため、「必要なアクセス」を正確に見極めることがあらゆるアクセス戦略の重要な要素となっています。つまり、職務を遂行するために必要な一連の権限を各ユーザーに付与する必要がありますが、それ以外の点では可能な限り制限する必要があるということです。これにより、1人のユーザーが侵害された場合の影響が軽減され、ラテラルムーブメント（横方向の移動）やさらなる悪用が防止されます。

ほとんどのリスクは排除されますが、特にエンタープライズレベルでは、アイデンティティごとのアクセス管理は現実的ではなく、実現可能ではありません。それに対して、ユーザー・アクセス・グループは職能に基づいて権限を一般化します。これは、ADで最もよく見られる概念です。たとえば、MicrosoftはDNSサーバーの管理を担当するADグループである「DNS Admins」グループを提供します。「必要なアクセスのみ」の原則に従い、そのメンバーにはDNSサーバーをホストするマシンに対する権限はなく、DNSサービス関連の設定に対する権限のみがあります。

これは理論的には機能しますが、実際には話が違ってきます。Shay Ber氏の2017年の調査では、「DNS Admins」グループのメンバーがグループの権限の1つを悪用してDNSサーバー上でコードを実行できることが明らかにされており、これはほぼ必ずドメイン管理者への権限昇格につながります。

Microsoft DHCPには、「DHCP Administrators」（DHCP管理者）と呼ばれる同様のセキュリティグループが用意されています。Microsoft DHCPに関するAkamaiの最近の調査の過程で、このグループを使用する同様のプリミティブを見つけることに関する問題が浮上しました。それは、DHCP管理者はドメイン管理者になることができるのかということです。結論としては、確かに可能である場合があります。🥴

このブログ記事では、DHCP Administratorsグループについて説明し、その権限の1つがDHCPサーバーを侵害するためにどのように悪用される可能性があるかを示します。これには、DHCPサーバーがDCにインストールされている場合の完全なドメインの乗っ取りが含まれます。

また、これと同じ手法を使用して興味深いドメイン永続化メカニズムを確立する方法と、「DHCPバックドア」を設置する方法の詳細を説明します。

この手法では、DHCP管理者が使用できる正当な権限とオプションが使用されるため、脆弱性が存在せず、したがってパッチのようなシンプルな解決策はありません。この手法によってもたらされるリスクを軽減するために、このブログ記事には詳細な緩和策と検知手順を記載します。