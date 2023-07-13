실용적인 관점에서 바라본 (마이크로)세그멘테이션

네트워크 세그멘테이션은 구축하기 어려울까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 네트워크 세그멘테이션은 쉽게 구축할 수 있습니다. 그러나 보안을 유지하면서 최종 사용자 또는 네트워크 운용성에 영향을 주지 않는 방식으로 네트워크를 세그멘테이션하기란 거의 불가능합니다.

Akamai Security Intelligence Group 연구원인 저희는 측면 이동 및 저희가 보고하는 다양한 위협에 대한 방어 전략으로 네트워크 세그멘테이션을 자주 언급합니다. 패치 화요일(Patch Tuesday) 권고, 멀웨어 보고서, 취약점 권고, 기타 리서치 자료 등에서 모두 마찬가지입니다.

이 게시물에서는 보안팀 직원을 위한 실용적이고 구체적인 세그멘테이션 전략과 현실적인 모범 사례에 대해 알아보겠습니다. 우리의 목표는 실행 가능하고 네트워크 운영성이나 최종 사용자 경험에 큰 영향을 미치지 않으면서도 상당한 보안 이점이 있는 세그멘테이션 전략에 대해서만 논의하는 것입니다.

적절한 세그멘테이션은 어려운 일이지만, 네트워크를 보호하는 데 있어 몇 가지 빠르게 얻을 수 있는 장점이 있습니다. 이를 보여주기 위해, 네트워크 유출의 여러 단계에 대응하는 몇 가지 세그멘테이션 전략을 정리했습니다.

현실 세계의 네트워크는 모두 각기 다르다는 점에 유의하세요. 일반적인 권장 사항을 제공하는 것이 목표지만, 전략에 따라 귀사에게 적용하기 위한 조정 작업이 필요할 수 있습니다