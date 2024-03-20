Missbrauch der DHCP-Administratorgruppe zur Eskalation von Berechtigungen in Windows-Domains

Von Google Docs bis Active Directory wirkt sich die Zugriffsverwaltung auf fast jede Rolle in Unternehmen aus. Die Minimierung von Mitarbeiterfrust, ohne hierdurch unnötige Risiken zu schaffen, erfordert ein heikles Gleichgewicht von Berechtigungen und Zugriffskontrollen – ein Umstand, der Sicherheitsteams schmerzlich bewusst ist.

Die optimale Balance, also „gerade genug Zugriff“, ist ein wichtiges Element jeder Zugriffsstrategie. Im Grunde heißt das: Jedem Nutzer sollten die Berechtigungen gewährt werden, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, während die Berechtigungen in jedem anderen Aspekt so begrenzt wie möglich sein sollten. Dies kann die Auswirkungen einer Kompromittierung einzelner Nutzer verringern, indem laterale Netzwerkbewegungen und zusätzliche Exploits verhindert werden.

Hierdurch wird das Risiko zwar größtenteils beseitigt, doch die Zugriffsverwaltung in Abhängigkeit einzelner Identitäten ist weder realistisch noch praktikabel, insbesondere in großen Unternehmen. Stattdessen bieten Nutzerzugriffsgruppen allgemeine Berechtigungen, die auf der Jobfunktion basieren – ein Konzept, das in AD am häufigsten zum Einsatz kommt. Microsoft stellt beispielsweise die Gruppe „DNS-Administratoren“ bereit, eine AD-Gruppe, die für die Verwaltung von DNS-Servern zuständig ist. Gemäß dem Prinzip „Gerade genug Zugriff“ verfügen die Mitglieder nicht über Berechtigungen für die Maschine, die den DNS-Server hostet, sondern nur für die Konfiguration des DNS-Services.

Zwar funktioniert das alles in der Theorie, doch in der Praxis sieht das anders aus: In einer 2017 durchgeführten Studie zeigte Shay Ber, wie Mitglieder der Gruppe „DNS-Administratoren“ eine der Gruppenberechtigungen missbrauchen könnten, um Code auf DNS-Servern auszuführen. Und das führte fast immer zu einer Eskalation der Berechtigungen auf „Domainadministrator“.

Microsoft DHCP stellt eine ähnliche Sicherheitsgruppe namens „DHCP-Administratoren“ bereit. Bei der Arbeit an unserer jüngsten Forschung zu Microsoft DHCP kam die Frage auf, ob sich hier ähnliche Primitive finden ließen: Kann ein DHCP-Administrator ein Domainadministrator werden? Wie sich herausstellt, ist das durchaus möglich. 🥴

In diesem Blogbeitrag werden wir die DHCP-Administratorgruppe behandeln und zeigen, wie eine ihrer Berechtigungen missbraucht werden könnte, um DHCP-Server zu gefährden, einschließlich einer vollständigen Domainübernahme in Fällen, in denen der DHCP-Server auf einem DC installiert ist.

Wir werden auch zeigen, wie diese Technik verwendet werden kann, um einen interessanten Mechanismus für die Domainpersistenz einzurichten, und stellen außerdem Details zur Implementierung einer „DHCP-Backdoor“ bereit.

Da bei dieser Technik legitime Berechtigungen und Optionen verwendet werden, die DHCP-Administratoren zur Verfügung stehen, gibt es keine einfache Lösung wie einen Patch – schließlich besteht keine Schwachstelle. Um das Risiko dieser Technik zu reduzieren, haben wir in diesen Blogbeitrag detaillierte Schritte zur Risikominderung und Erkennung aufgenommen.