Abuso del gruppo di amministratori DHCP per l'escalation dei privilegi nei domini Windows

Da Google Docs ad Active Directory, la gestione degli accessi influisce praticamente su ogni ruolo all'interno di un'organizzazione. Minimizzare le frustrazioni dei dipendenti senza aggiungere rischi inutili è un equilibrio delicato quando si tratta del controllo di accessi e permessi: una brutta situazione di cui i team addetti alla sicurezza sono tristemente consapevoli.

Di conseguenza, il principio di limitare i privilegi amministrativi è un elemento cruciale di qualsiasi strategia degli accessi, che si spiega essenzialmente così: Ad ogni utente vengono concessi i privilegi richiesti per eseguire le loro mansioni, tuttavia, questi privilegi devono essere limitati il più possibile in ogni altro aspetto. In tal modo, è possibile ridurre l'impatto di una violazione su qualsiasi utente, impedendo il movimento laterale ed ulteriori sfruttamenti.

Anche se questa pratica rimuove praticamente tutti i rischi, la gestione degli accessi sulla base delle identità non è realistica né fattibile, specialmente al livello aziendale. Al contrario, i gruppi di accesso degli utenti forniscono permessi generalizzati in base alla mansione lavorativa, un concetto ampiamente visto in AD. Ad esempio, Microsoft fornisce il gruppo degli amministratori DNS, ossia un gruppo AD responsabile della gestione dei server DNS. Seguendo il principio di limitare i privilegi amministrativi, i membri di questo gruppo non hanno i permessi necessari per accedere al computer che ospita il server DNS, ma solo alla configurazione correlata al servizio DNS.

Anche se tutto ciò funziona in teoria, in pratica, è tutta un'altra storia. La ricerca di Shay Ber del 2017 ha dimostrato come i membri del gruppo degli "amministratori DNS" potrebbero abusare di uno dei privilegi del gruppo per eseguire codice sui server DNS, il che quasi sempre determina un'escalation dei privilegi ad amministratori di dominio.

Microsoft DHCP fornisce un gruppo di sicurezza simile, ossia quello degli amministratori DHCP. Durante il nostro recente lavoro di ricerca su Microsoft DHCP, ci si è posto il problema di individuare una primitiva simile utilizzando questo gruppo: Un amministratore DHCP può diventare un amministratore di dominio? Ebbene, come è risultato, spesso sicuramente succede. 🥴

In questo post del blog, ci concentreremo sul gruppo degli amministratori DHCP e mostreremo come si può abusare di uno dei suoi privilegi per violare i server DHCP, inclusa una compromissione completa del dominio nei casi in cui il server DHCP sia installato su un DC.

Mostreremo anche come sia possibile usare questa stessa tecnica per stabilire un interessante meccanismo di persistenza del dominio e forniremo le informazioni utili per implementare una "backdoor DHCP".

Poiché questa tecnica utilizza opzioni e privilegi legittimi che sono disponibili per gli amministratori DHCP, non esiste una soluzione semplice come una patch perché non esiste alcuna vulnerabilità. Per aiutare a ridurre i rischi causati da questa tecnica, in questo blog abbiamo incluso informazioni dettagliate sulle operazioni di mitigazione e rilevamento necessarie.