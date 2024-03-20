滥用 DHCP 管理员组来提升在 Windows 域中的权限

从 Google Docs 到 Active Directory，访问权限管理几乎影响着企业中的每个角色。在探讨权限和访问控制的问题时，既要充分减少给员工带来的挫败感，又要避免增加不必要的风险，这种微妙的平衡对安全团队来说是一个挑战，他们对此有着深刻的体会。

因此，“仅提供所需访问权限”这一恰到好处的平衡点是任何访问权限策略的关键要素。这可以归结为一句话：应为每个用户授予完成其工作所需的一组权限，同时在其他方面对他们进行适当的限制。这不仅能降低任何单个用户遭到泄露时的影响，还能够阻止横向移动和其他漏洞利用情况。

尽管逐个按身份管理访问权限能够消除大部分风险，但这种做法既不切实际也不可行，尤其是在企业层面上。相反，用户访问组根据工作职能提供通用的权限——这一概念在 AD 中最常见。例如，Microsoft 提供了“DNS 管理员”组，它是负责管理 DNS 服务器的 AD 组。按照“仅提供所需访问权限”原则，其成员不具有对 DNS 服务器所在机器的权限，而仅限于与 DNS 服务相关的配置权限。

虽然这一切在理论上是可行的，实际上却是另一番景象。Shay Ber 在 2017 年的研究揭示了“DNS 管理员”组的成员如何滥用其权限之一，在 DNS 服务器上执行代码。这种滥用行为几乎总是能够使其权限被提升为域管理员级别。

Microsoft DHCP 提供了一个称为“DHCP 管理员”的类似安全组。在近期针对 Microsoft DHCP 展开研究工作时，我们不禁思考能否利用该组找到一个类似的原语：DHCP 管理员能否成为域管理员？事实证明，有时确实可以。🥴

在本博文中，我们将介绍 DHCP 管理员组，并演示如何滥用其某项权限来入侵 DHCP 服务器；如果该 DHCP 服务器安装在 DC 上，甚至可能导致整个域被接管。

此外，我们还会展示如何将此技术用于建立有意思的域持久化机制，并提供实施“DHCP 后门”的详细信息。

由于此技术使用可供 DHCP 管理员使用的合法权限和选项，因此无法通过安装补丁等简单的解决方案来解决，因为没有漏洞可补。为了帮助降低此技术带来的风险，我们将在本博文中详细介绍抵御和检测步骤。