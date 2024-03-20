Violação do grupo de administradores de DHCP para escalar privilégios em domínios do Windows

Do Google Docs ao Active Directory, o gerenciamento de acesso afeta praticamente todas as funções de uma organização. Minimizar as frustrações dos funcionários sem adicionar riscos desnecessários é um equilíbrio delicado ao discutir permissões e controle de acesso, e as equipes de segurança estão dolorosamente cientes disso.

Dessa forma, o ponto ideal de "acesso suficiente" é um elemento essencial de qualquer estratégia de acesso. Resume-se a isso: Todos os usuários devem receber um conjunto de privilégios necessários para executar suas tarefas, mas eles devem ser o mais limitados possível em qualquer outro aspecto. Isso pode reduzir o impacto de um comprometimento de qualquer usuário, evitando movimentos laterais e exploração adicional.

Embora isso eliminasse a maioria dos riscos, o gerenciamento de acesso por identidade não é realista ou viável, especialmente no nível corporativo. Em vez disso, os grupos de acesso de usuários fornecem permissões generalizadas com base na função do trabalho, um conceito mais comumente visto no AD. Por exemplo, a Microsoft fornece o grupo "Administradores de DNS", que é um grupo do AD encarregado de gerenciar servidores de DNS. Seguindo o princípio de "acesso suficiente", seus membros não têm permissões sobre a máquina que hospeda o servidor de DNS, mas apenas para a configuração relacionada ao serviço de DNS.

Embora tudo funcione em teoria, na prática a história é diferente. A pequisa de Shay Ber de Shay Ber, em 2017, demonstrou como os membros do grupo "Administradores de DNS" poderiam abusar de um dos privilégios do grupo para executar código em servidores de DNS, o que quase sempre resultaria em um aumento de privilégios para os administradores de domínio.

O Microsoft DHCP fornece um grupo de segurança semelhante chamado "administradores de DHCP". Ao trabalhar em nossa recente pesquisa sobre o DHCP da Microsoft, a questão de encontrar um primitivo semelhante usando esse grupo veio à mente: Um administrador de DHCP pode se tornar um administrador de domínio? Bem, parece que sim, às vezes pode. 🥴

Nesta publicação do blog, abordaremos o grupo de administradores de DHCP e mostraremos como um dos privilégios pode ser usado para comprometer servidores de DHCP, incluindo uma aquisição de domínio completo nos casos em que o servidor de DHCP está instalado em um DC.

Também mostraremos como essa mesma técnica pode ser usada para estabelecer um interessante mecanismo de persistência de domínio e fornecer os detalhes para implementar uma "backdoor de DHCP".

Como essa técnica usa privilégios e opções legítimos que estão disponíveis para administradores de DHCP, não há uma solução simples como um patch, pois não há vulnerabilidade. Para ajudar a reduzir o risco com essa técnica, incluímos etapas detalhadas de atenuação e detecção nesta publicação do blog.