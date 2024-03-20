Uso indebido del grupo de administradores DHCP para escalar privilegios en dominios de Windows

Desde Google Docs hasta Active Directory, la gestión de acceso afecta a casi todas las funciones de una organización. Minimizar las frustraciones de los empleados sin añadir riesgos innecesarios es un equilibrio delicado cuando hablamos de permisos y control de acceso, una difícil situación de la que los equipos de seguridad son conscientes.

Como tal, el punto ideal de "solo el acceso necesario" es un elemento crítico de cualquier estrategia de acceso. Se reduce a lo siguiente: Se debe otorgar a cada usuario un conjunto de privilegios que sean necesarios para realizar sus tareas, pero deben ser lo más limitados somo sea posible en cualquier otro aspecto. Esto puede reducir el impacto de una vulneración por parte de un usuario individual, lo que evita el movimiento lateral y la explotación adicional.

Aunque eliminaría la mayor parte del riesgo, la gestión del acceso basada en identidad por identidad no es realista ni factible, especialmente a nivel empresarial. En cambio, los grupos de acceso de usuarios proporcionan permisos generalizados según la función del puesto de trabajo, un concepto que se ve con más frecuencia en AD. Por ejemplo, Microsoft proporciona el grupo "Administradores de DNS", que es un grupo de AD encargado de gestionar los servidores DNS. Siguiendo el principio de "solo el acceso necesario", sus miembros no tienen permisos en el equipo que aloja el servidor DNS, sino solo para la configuración relacionada con el servicio DNS.

Aunque todo esto funciona en teoría, en la práctica, es una historia diferente. Una investigación de Shay Ber en 2017 demostró cómo podrían los miembros del grupo "Administradores de DNS" hacer un uso indebido de uno de los privilegios del grupo para ejecutar código en servidores DNS, lo que casi siempre conllevaría una escalada de privilegios a administradores de dominio.

Microsoft DHCP proporciona un grupo de seguridad similar denominado "administradores DHCP". Mientras trabajábamos en nuestra reciente investigación de Microsoft DHCP, nos planteamos la cuestión de encontrar un primitivo similar utilizando este grupo: ¿Puede un administrador DHCP convertirse en administrador de dominio? Resulta que, a veces, puede hacerlo. 🥴

En esta entrada de blog, hablaremos sobre el grupo de administradores DHCP y mostraremos cómo se podría hacer un uso indebido de uno de sus privilegios para comprometer los servidores DHCP, incluida una toma completa del dominio en los casos en los que el servidor DHCP esté instalado en un DC.

También mostraremos cómo se puede utilizar esta misma técnica para establecer un interesante mecanismo de persistencia de dominio, y proporcionaremos los detalles para implementar una "puerta trasera DHCP".

Dado que esta técnica utiliza privilegios y opciones legítimos que están disponibles para los administradores DHCP, no existe una solución sencilla como un parche, porque no hay ninguna vulnerabilidad. Para ayudar a reducir el riesgo de esta técnica, hemos incluido pasos detallados de mitigación y detección en esta entrada de blog.