스크레이핑 소리가 들리시나요? 웹 스크레이퍼 봇이 이커머스 수익성을 악화시키는 방법

이름에서 알 수 있듯이 이러한 봇은 웹사이트에 크롤링해 이미지, 제품 세부 정보, 가격 정보, 재고 가용성 정보 등 공개적으로 접속할 수 있는 모든 데이터와 콘텐츠를 스크레이핑합니다.

이 콘텐츠는 다양한 방식으로 활용될 수 있습니다. 예를 들어 제품 가격, 할인, 재고, 제품 SKU 번호, 카테고리, 설명 등 경쟁 분석에 사용할 수 있습니다. 정상적인 사이트가 피싱이나 브랜드 사칭 캠페인의 일환으로 복제되어 가격이 악화되면 경쟁업체가 비즈니스를 빼앗을 수도 있습니다.

덜 위협적인 웹 스크레이퍼도 웹사이트 성능을 저하시키고 GET 요청을 사이트에 넘쳐나게 해 컴퓨팅 및 서버 비용을 증가시킬 수 있습니다. 스크레이퍼 봇은 그 목적이 무엇이든 매출을 감소시키고, IT 비용을 증가시키고, 고객 경험을 약화시켜 경쟁에서 불리한 위치에 놓이게 할 수 있습니다.

이러한 현상과 이커머스 기업이 이에 대응하기 위해 취할 수 있는 보호 방안을 새로운 인터넷 보안 현황(SOTI) 보고서인 "수익성을 저해하는 요인: 웹 스크레이퍼가 이커머스에 미치는 영향"에서 살펴봤습니다.